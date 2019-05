Jorge Suárez asegura que Ferrol “está mucho mejor que hace cuatro años”

El candidato de Ferrol en Común a la Alcaldía de Ferrol, Jorge Suárez, ha asegurado que esta ciudad “esta mucho mejor que hace cuatro años a nivel de empleo y de bienestar social, y lo más importante, a nivel de la personas”.

Así lo ha trasladado el también regidor durante la realización de un desayuno informativo desarrollado en la mañana de este viernes en el local de campaña de esta formación política, en la céntrica calle Real, en pleno barrio de A Magdalena, en donde ha querido enviar “un mensaje de optimismo a toda la ciudadanía sobre las perspectivas del futuro para las personas de Ferrol, en donde aguardamos que el aumento del empleo suponga la disminución de forma proporcional de las ayudas en bienestar social, en donde queremos centrar nuestra campaña, ya que las personas puedan tener una vida digna, con un salario digno y una ciudad amable y amigable”.

“MENSAJES ERRÓNEAS”

Suárez también se ha referido a otras formaciones políticas poniendo el foco en que “están lanzando mensajes erróneas, al asegurar que Ferrol está muy mal”, se están equivocando con el tiro, ya que yo estimo que la percepción en general de esta sociedad de nuestra ciudad está cambiando y la bajada de autoestima está siendo superada”, destacando que “gracias a algunas actividades, como la Fashion Night, que se celebra hoy mismo, la Semana Santa o el Camino Inglés, han convertido a nuestra ciudad en un atractivo turístico que no se corresponde con las declaraciones públicas de los que no han vivido aquí en los últimos cuatro años”.

El regidor de Ferrol en Común ha destacado que de cara a la campa electoral “partimos con todo el optimismo, con todas las ideas programáticas realizables, no como en 2015, que debido a la ingenuidad del momento plateamos propuestas que no eran asumibles y que ahora ya tenemos constado, todo ello para poder repetir gobierno”.

PROYECTOS Y RELACIONES

En otro orden de asuntos Suárez también ha querido destacar algunos proyectos que o bien están en licitación o a punto de iniciarse, citando “la reforma del Mercado Municipal de Caranza, la de la plaza de Armas, las obras en las viviendas de Recimil o la construcción de la pasarela de Santa Marina”, incidiendo que a lo largo de estos casi cuatro años “las relaciones con algunas instituciones, con alguna excepción, fueron más que correctas”, haciendo alusión a la Diputación de A Coruña mientras que en el caso de la Xunta ha manifestado que la relación con el presidente, Alberto Núñez Feijóo, “en lo personal ha sido buena, pero en lo político ha sido nefasta”, al estimar que “no se puede vincular el futuro de los proyectos de la ciudad a la elección de un alcalde o otro”.

GOBIERNO DE IZQUIERDA

Jorge Suárez también ha asegurado que tras las elecciones del 26 de mayo “se puede conformar en Ferrol un gobierno de progreso totalmente mayoritario, en donde nosotros aspiramos a ser la primera fuerza política ,con nuestras propuestas en positivo y que los partidos de la izquierda estimo que debemos de ser conscientes y de no agredirnos entre nosotros”.

Por último, a preguntas de los medios de comunicación, sobre que nota se pondría tanto al él como a su gobierno, de 0 a 10, Suárez la ha fijado en un siete, ya que “hemos mantenido un gobierno en unas circunstancias muy muy adversas, en donde hemos logrado sacar adelante proyectos de ciudad fundamentales, con la entrega y dedicación absoluta y si no me pongo un sobresaliente es porque no hicimos todo lo que teníamos que hacer y porque sería además encarnar la soberbia”, ha sentenciado.