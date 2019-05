Iván Rivas asegura que el BNG no aceptará “vetos y chantajes” por parte del PSOE y FeC

El candidato del BNG a la Alcaldía de Ferrol, Iván Rivas, aseguró que la formación nacionalista no aceptará “vetos y chantajes” del PSOE y Ferrol en Común, en alusión a las manifestaciones de los candidatos de ambos partidos, Ángel Mato y Jorge Suárez, respectivamente, en las que proponían abordar algunos asuntos “de ciudad” de una manera unitaria por todos los partidos.

“El señor Suárez pide una tregua al BNG después de cuatro años de mandato en los que pactó la tasa de saneamiento con el PP, de entregarle a las mismas empresas concesionarias el precario transporte público en esta ciudad o de acometer una drástica reducción del gasto público y de las inversiones”, apuntó Rivas.

En cuanto al socialista, ha destacado Rivas que “al señor Mato no se le ocurre mejor idea que elaborar un decálogo de temas sobre los cuales considera que no es importante o no se debe hablar en campaña electoral”, asuntos que para el representante del BNG son “tan trascendente como el convenio con Defensa, en una ciudad que ha ocupado el 20% de su suelo urbano y en la que se pretende desarrollar una operación especulativa en el Sánchez Aguilera con 460 viviendas nuevas y un centro comercial, sin tener en cuenta que el 20% de las viviendas que Ferrol tiene en la actualidad están vacías”.

MALA MANERA

El BNG considera que esta es “una muy mala manera de comenzar una campaña electoral, omitido cuestiones que afectan directamente a los vecinos de Ferrol” y en donde a su entender “no es admisible este tipo de declaraciones por parte de FeC y del PSOE, que el único que demuestran es cuáles son los intereses que defienden y su querencia absoluta por el poder sin ninguno otro tipo de motivación”, ha sentenciado.

Pero Iván Rivas también se ha referido al Partido Popular y así ha asegurado que “El PP está muerto. El señor Rey Varela no se cansó de decir que se no obtenía la mayoría absoluta tendría que abandonar su presencia en el Ayuntamiento de Ferrol. Esto demuestra que su objetivo es conseguir el poder por el poder”, indicó el portavoz nacionalista.

AMENAZA

“El objetivo del BNG es cambiar la ciudad de Ferrol, por lo que si FeC y el PSOE quieren formar parte de un gobierno con nosotros, no solo tendrán que cambiar sus posiciones políticas al respeto de este tipo de cuestiones, sino que como mínimo deberían incrementar su tolerancia al debate político”, incidiendo Rivas en que “si tenemos que gobernar en solitario en el próximo mandato municipal, lo haremos, y si tenemos que estar en la oposición, lo haremos también, pero lo que es evidente es que los problemas que no se hablan son problemas que no existen”.