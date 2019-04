Ferrol en Común acepta donativos en mano para financiar su campaña de las elecciones municipales

Ferrol en Común, el partido que sustenta el gobierno municipal de Ferrol, ha decido poner en marcha “una campaña de financiamiento colectivo” para poder sufragar los gastos de la próxima campaña electoral, en donde la formación liderada por el actual alcalde, Jorge Suárez, ofrece tres formas de poder aportar fondos económicos para su financiación.

Una de ellas es aportar dinero en metálico y en mano, para lo que es preciso “contactar con la coordinadora de Ferrol en Común” y que ha generado una cierta crítica, sobre todo por parte de algunos ciudadanos, al estimar que este cauce escapa al control al que se deben de someter los partido políticos a la hora de recibir ayudas para su financiación.

Las otras dos fórmulas si que dejan “registro” de lo aportado, ya que los ingresos son recibidos en una cuenta bancaria, y por ello aparecen asentados las aportaciones, bien sea a través de una transferencia online o desde una entidad bancaría.

Según un gráfico realizado por Ferrol en Común para recaudar fondos “las aportaciones se consideran donaciones a partido político y desgravan un 20% en la declaración del IRPF”.

HUIR DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, en declaraciones a Europa Press, ha justificado estas formas de financiación asegurando que “Ferrol en Común no se financia con créditos bancarios, para no deber nada a nadie y no tener dependencia de ninguna entidad privada. Lo que hacemos es una campaña de financiación para no ser esclavos de ningún otro poder que no sea el de nuestros simpatizantes”.

Además, el regidor ferrolano también ha asegurado que a su llegada a la administración local “entré con una declaración de bienes concreta y que me voy con la misma cantidad, en donde queda demostrado que no hemos venido a la política a hacernos ricos, sino que a trabajar por la gente”.