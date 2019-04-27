COPE Ferrol te ofrece todas las listas electorales que se presentan a las próximas elecciones municipales

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
sábado, 27 de abril 2019
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
LISTAS ELECTORALES
Corresponden a los ayuntamientos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal
Tiempo de lectura: 18'
Actualizado 17:39
Cope Ferrol te ofrece todas las candidaturas presentadas por los distintos partidos a las próximas elecciones municipales, previstas para el 26 de mayo.
Circunscripción electoral Ares
Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG - PSOE)
Titulares
1. JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO
2. MARIA VICTORIA MONTENEGRO PAZ
3. JOSE JUAN VILAR RICO
4. OLIMPIA MARCOS GARCIA
5. ALMA BEATRIZ BARRON FERRO
6. LUCIA BLANCO GARCIA
7. NOELIA MONTERO CANDAL
8. CARLOS MANUEL RIVERA LOPEZ
9. JUAN FRANCISCO LOPEZ ROEL
10. JOSE RAMON MONTERO PENEDO
11. MARTA MARIA RASCADO HERMIDA
12. JOSE ANTONIO LEON SANGIAO
13. FRANCISCO BOUZADA ALBELA
Suplentes
1. ELVIRA SANTAREN COUCE
2. PATRICIA BECERRA DIAZ
3. CARMEN FERNANDEZ RIVEIRO
4. ROGELIO CARLOS PEREZ VARELA
5. GUILLERMO ARES CASTRO
Candidatura núm. 2: NUEVA ALIANZA (NAL)
Titulares
1. LUIS CENDAN FERNANDEZ
2. MARIA VICTORIA FORNOS SAAVEDRA
3. MANUEL CASAL RIVAS
4. ANA MARIA LARROSA PEREZ
5. MIGUEL ANGEL GARCIA PENA
6. MARIA JOSE MARTINEZ PEREZ
7. BRYAN FERNANDEZ VALDIVIA
8. MARIA FLOR MARIÑO MAROÑO
9. JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ
10. CARMEN PERMUY BLANCO
11. ANDRES LOPEZ FERNANDEZ
12. MARIA ESTEFANIA BARROS FREIRE
13. RAMON FERNANDEZ FEERNANDEZ
Suplentes
1. SOLEDAD NAVEIRAS LOPEZ
2. DANIEL MARTINEZ MARIÑO
3. MARIA JOSE BOGO ANTON
Candidatura núm. 3: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. EMILIO MESIAS FARIAS
2. CRISTINA CADENA FREIRE
3. MANUEL BELLO BOUZA
4. MARIA CARMEN BRAGE OTERO
5. MIGUEL ANGEL GARCIA PAZ
6. AIDA FEAL RODRIGUEZ
7. FAUSTINO SECO PENEDO
8. BARBARA MARIA SANCHEZ LORENZO
9. PEDRO DOMINGUEZ VILAR
10. MARIA ANTIA CERNADAS FEAL
11. ROBERTO RIVAS CONEJO
12. SILVIA MARIA FERNANDEZ PAZ
13. ANGEL MIGUEL FERNANDEZ PERMUY
Suplentes
1. UXIA CASTELEIRO CUTRIN
2. FRANCISCO COBELO CEPEDA
3. ALICIA MANDIA ABEAL
4. JOSE ANDRES PEDRE RODRIGUEZ
5. ANA RIVEIRA ROCA
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE MANUEL CENDAN FERNANDEZ
2. JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ
3. MARCOS CARBALLO SARMIENTO
4. ALESANDRA GARCIA MUIÑOS
5. MANUEL ANTONIO FERNANDEZ BOUZA
6. JOSE LUIS CENDAN CHAO
7. MARIA PILAR MARGHARETTO RODRIGUEZ
8. IGOR MOYA CASTRO
9. MARIA ANGELES GRAÑA OTERO
10. ADOLFO FREIRE FORMOSO
11. LAURA FERNANDEZ VILLAR
12. MONTSERRAT RIO GONZALEZ
13. MANUEL CORRAL LOPEZ
Suplentes
1. FRANCISCO DE BORJA CODOSERO FERNANDEZ
2. MARIA CARMEN VILLAR PAREDES
3. JOSE MARIA CARNERO GARCIA
4. NOELIA CASAL PEREIRA
Candidatura núm. 5: SON DE ARES-SON EN COMUN (SON EN COMUN)
Titulares
1. GUSTAVO PITA CARBALLERIA
2. SUSANA PEREIRA CARBALLO
3. JUAN JOSE RODRIGUEZ PEREZ
4. RUTH MARIA IGLESIAS SANCHEZ
5. ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO
6. JOSE MARIA PERMUY MARTINEZ
7. ANGELES MARIA RODRIGUEZ ABRUÑEDO
8. JOSE ALVARO MONTES CELEIRO
9. SARA PURCELL SOBRINO
10. JUAN JOSE PORTELA DE LA PEÑA
11. ANTIA COMESAÑA GONZALEZ
12. ALBERTO LADRA SABIO
13. ANGELES MARGARITA FERREIRO ROSENDE
Suplentes
1. JORGE LONGARELA BARREIRO
Circunscripción electoral Cabanas
Candidatura núm. 1: AGRUPACION DE ELECTORES DE CABANAS
1. MARIA EVA GARCIA AMOR
2. MARIA MERCEDES ROMAUS CARPENTE
3. SONIA GAYO RODRIGUEZ
4. JOSE CASIMIRO REY GARCIA
5. PABLO CERNADA BARRO
6. XOSE MANUEL ABELEDO CASTRO
7. EVANGELINA JIMENEZ BOUZA
8. DAVID OTERO LAURENZ
9. MARIA GLORIA MARTINEZ QUINTIAN
10. UXÍO ROMERO RODEIRO
11. MARIA EUDOSIA LOUREIRO MARTINEZ
Suplentes
1. CARLOS MOSQUERA GONZALEZ
2. ISABEL PIÑEIRO CABALO
3. MANUEL VARELA BERMUDEZ
4. MARIA CRUZ CARBON ARDAO
5. BERNARDINO PENA PREGO
6. MARI LUZ PERMUY CALVO
7. EMILIO MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ
8. MARIA DEL PILAR DEL MORAL GOMEZ
9. GABRIEL BOUZA ARNOSO
10. JOSE CARBON ANCA
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. ESPERANZA GAYOSO PEREIRO
2. SERGIO VICTORIA RODRIGUEZ
3. PATRICIA SAAVEDRA PIÑEIRO
4. PEDRO FERNANDEZ LOPEZ
5. SUSANA CARBALLO CORBEIRA
6. MARIA JESUS CARBALLEIRA BARRO
7. MARIA ANGELES MALLO TIMPANARO
8. ARACELI CARBALLO REY
9. JOAQUIN CASTRILLON GAYOSO
10. JOSE LUIS PAZOS BUJIA
11. PABLO MIRON ASENSIO
Suplentes
1. MARIA JOSE CARBALLO RODRIGUEZ
Candidatura núm. 5: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ELENA MARIA ARIAS MARTINEZ
2. MANUEL GONZALEZ LOPEZ
3. JAVIER FERNANDEZ BRAGE
4. MARIA JOSE BOUZA VARELA
5. LIDIA FRAGA ALVAREZ
6. MARIA ISABEL VALCARCEL GONZALEZ
7. BERNARDO JOSE CAINZOS LOPEZ
Circunscripción electoral A Capela
Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. MANUEL MEIZOSO LOPEZ
2. NATALIA PAZ ALVAREZ
3. EMILIO RIOBO PIÑON
4. MARIA ROCIO PERMUY RAMUDO
5. JUAN MANUEL SOTO LOPEZ
6. JULIO MEIZOSO FERNANDEZ
7. MARIA ISABEL GATO FERNANDEZ
8. FELIPE RODRIGUEZ DURAN
9. JUAN ADEGA ANCA
Suplentes
1. BEATRIZ VENCE PERMUY
2. JOSE MANUEL CORRAL BELLAS
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. OLGA MARIA BLANCO TEIJEIRO
2. JOSE MANUEL SANMARTIN SANMARTIN
3. ESTEFANIA SANMARTIN TORRENTE
4. JUAN MANUEL AMATE ROCA
5. MARIA MONTSERRAT FERNANDEZ RODRIGUEZ
6. JOSE LUCAS VILARIÑO OTERO
7. MARIA PILAR MEIZOSO SECO
8. OSCAR ANDRES ANTON VILA
9. SANTIAGO MEIZOSO PERMUY
Suplentes
1. CHRISTIAN BECEIRO BLANCO
Candidatura núm. 3: ALTERNATIVA INDEPENDIENTE DE A CAPELA (AIAC)
Titulares
1. MARCOS RODRIGUEZ CALVO
2. MARTIN BLANCO HERMIDA
3. MONSERRAT SECO CABARCOS
4. DAVID RODRIGUEZ SANMARTIN
5. MARIA GOMEZ DIAZ
6. FERNANDO VILAR DIAZ
7. RUBEN FERNANDEZ ADEGA
8. ALBA GONZALEZ RODRIGUEZ
9. MARIA VICTORIA SALGADO BASOA
Suplentes
1. RUBEN SABIN CALVO
2. MANUEL ROMERO ZERQUERA
Circunscripción electoral Cariño
Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG - PSOE)
Titulares
1. JOSE MIGUEL ALONSO PUMAR
2. JONATHAN ISMAEL MIRANDA LUCAS
3. MARIA JOSE FRAGUELA LOPEZ
4. ALBERTO IGLESIAS FRAGUELA
5. CARMEN DEL RIO FRAGUELA
6. ANA ISABEL FACHAL FRAGUELA
7. ANA BELEN GOMEZ ANEIROS
8. XOSE LOIS ARMADA PITA
9. MARIA CARMEN DAPORTA MARTINEZ
10. JOSE MANUEL PEREZ REY
11. MARIA LUISA NOVO FRAGUELA
Suplentes
1. IRIA RUBIDO PARDO
2. LORENZO FOJON LOPEZ
3. SARA REY LOPEZ
4. JESUS LUIS HEVIA SANTIAGO
5. MARIA LOMBARDERO RODRIGUEZ
Candidatura núm. 2: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. XOSE UXIO CERECEDO GONZALEZ
2. CARLOS CASTRO DURAN
3. NURIA OLIVEIRA ALVAREZ
4. MARIA JOAQUINA MARTINEZ PEGO
5. INES PURIFICACION MARTINEZ DEUS
6. JUAN CARLOS TARACIDO LOPEZ
7. ROSA MARIA ARMADA LOPEZ
8. ANDRES FRANCISCO BARGE LORENZO
9. MARIA PURIFICACION SEIXIDO GOMEZ
10. ANA BELEN SEIXIDO GOMEZ
11. SALVADOR PEREIRA LAGE
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ANA MARIA LOPEZ FERNANDEZ
2. JOSE LUIS PEREZ PEREZ
3. MARIA ELISA RODRIGUEZ CORNIDE
4. MARIA ARCOS PIÑON
5. ALBERTO BALADO RAMONDE
6. MARIA DEL ROCIO CASTRO LUACES
7. MARIA JOSEFA ARMADA LOPEZ
8. BASILIO CANTO VALE
9. CRISTINA MARIA LOPEZ QUINTANA
10. JOSE MANUEL PEREZ LORENZO
11. ANDRES MANUEL BALADO NOAL
Suplentes
1. PABLO TOLEDO GONZALEZ
2. MARIA CRISTINA VIDAL FERNANDEZ
3. LUIS FERNANDO PITA PEREZ
Circunscripción electoral Cedeira
Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. PABLO DIEGO MOREDA GIL
2. MANUEL PEREZ RIOLA
3. MAGDALENA PEREZ VILLAR
4. JESUS ROMERO CARRACELAS
5. CARMELA PRIETO CAL
6. ERMITAS GARCIA RIOS
7. MANUEL MARTINEZ LOPEZ
8. FATIMA LOPEZ FERNANDEZ
9. JOSE BUSTABAD DOMINGUEZ
10. GLORIA LUISA VILELA ORIONA
11. NICOLAS VERGARA QUINTANA
12. EMILIA DURAN FERNANDEZ
13. JOSE LUIS VERGARA REY
Suplentes
1. PATRICIA ST. JOHN DANKO DANKO
2. MARCIAL BLANCO LOPEZ
Candidatura núm. 2: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ
2. MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ
3. ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO
4. SILVIA MARIA PICOS LORENZO
5. FERNANDO IGLESIAS BOUZA
6. CRISTINA PRIETO LAGO
7. MARIA JOSE PERNAS DIAZ
8. ANTONIO JOSE LOPEZ MARTINEZ
9. JOSE CAMILO CASAL GARCIA
10. PAULA MARIA PEREZ IGLESIAS
11. MANUEL PEREZ PERNAS
12. MARIA CARMEN PEREZ MUIÑO
13. ANTONIO IGLESIAS PEREZ
Suplentes
1. MARIA DIANA CENDAN RODRIGUEZ
2. AMELIA FLORINDA MUIÑO NOVO
3. BRAIS IGLESIAS ESPANTOSO
4. MARIA ANGELES GONZALEZ CHEDA
5. ALBERTE COUTO DIAZ
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. LUIS RUBIDO RAMONDE
2. PABLO LUIS NEBRIL LOPEZ
3. ESTEBAN BLANCO GARROTE
4. ESTHER COUTO LAMIGUEIRO
5. MARIA LUZ LEONARDO ANEIROS
6. JOSE ANGEL LOPEZ VILLAR
7. LUIS MANUEL SUAREZ VILELA
8. MANUEL SANDE RODRIGUEZ
9. ANA MARIA MUIÑO COSTA
10. LIDIA BREIJO DURAN
11. HIGINIO MANUEL CASAS REGUEIRA
12. MARIA LORENA IGLESIAS VERGARA
13. MARIA ELENA LOPEZ RODRIGUEZ
Suplentes
1. DANIEL COLLANTES VIEIRO
2. MARIA DEL PILAR PEREZ VILLAR
3. LEOPOLDO RUBIDO RAMONDE
Circunscripción electoral Cerdido
Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. BENIGNO GALEGO CASTRO
2. ROCIO MARTINEZ MARTINEZ
3. MARINA TOJEIRO MARTINEZ
4. CANDIDO EUSEBIO PRIETO LAGO
5. DAVID PRADO ANEIROS
6. PATRICIA SANTALLA PEREZ
7. CRISTIAN CARRODEGUAS GRAÑA
8. VICENTE MANUEL REY RODRIGUEZ
9. ANTIA GOMEZ GALEGO
Suplentes
1. ROSANA SANTALLA DOPAZO
2. ALVARO RODRIGUEZ GRAÑA
3. MICAEL CAAMAÑO NOVO
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ALBERTO JAVIER REY PAZ
2. MARIA AMALIA DIAZ RODRIGUEZ
3. FRANCISCO JOSE FEERNANDEZ GONZALEZ
4. JAIME MOURIZ PITA
5. ANA ISABEL GARCIA FERNANDEZ
6. JUAN JOSE RAMOS PRIETO
7. ANA RODRIGUEZ MONTERO
8. MANUEL PEREZ MOURENTE
9. MANUEL VIÑAS CEBREIRO
Suplentes
1. JOSE ESMORIS ALDAO
2. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Circunscripción electoral Fene
Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. MARIA DEL MAR PIÑEIRO OTERO
2. ANTON LOIS NOCEDA CARBALLO
3. MARTA PEREIRO CALVO
4. ANA BASOA RIOBOO
5. CARLOS ENRIQUE REGO GARATE
6. MARIO ALBERTO AMARELO CAMACARO
7. MARIA PAZ LOPEZ GALEGO
8. JOSE CARLOS ROMERO RODRIGUEZ
9. AMALIA GARCIA BALADO
10. MATILDE CASTRO GARCIA
11. MARINA PEREZ FREIRE
12. GUILLERMO PENA GOMEZ
13. ANTONIO SEOANE RODRIGUEZ
14. MARIA ROCIO MARTIN PEREZ
15. JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
16. MARIA JOSE ARES SANMARTIN
17. MANUEL ALLEGUE GONZALEZ
Suplentes
1. AMALIA LOURDES BOTAS LAMAS
2. JUAN MANUEL MARTIN DIAZ
3. EMILIO JOSE RICO FERNANDEZ
Candidatura núm. 2: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. JUVENTINO JOSE TRIGO REY
2. ALEJANDRA PERMUY MEIZOSO
3. MANUEL POLO GUNDIN
4. CRISTINA GARCIA MOROÑO
5. JUSTO MARTINEZ ARDA
6. MARIA DE LOS ANGELES COIRA LOPEZ
7. JOSE LUIS SEIJO FERNANDEZ
8. ALBA GARCIA FARIÑA
9. ALBERTO LUIS MACEIRAS PEDREIRA
10. JOSEFINA LOPEZ PICO
11. VALENTIN JESUS G. GARCIA MORRON
12. MARIA ISABEL SERANTES GOMEZ
13. FRANCISCO MANUEL PERMUY GOMEZ
14. MARIA DIGNA FARALDO PURRIÑOS
15. ANTONIO OROZCO GONZALEZ
16. JUSTO OREONA BLANCO
17. MARIA MANUELA AGUILAR PRIETO
Suplentes
1. RITA MARIA COUTO SEIJIDO
2. ROBERTO PAZ LOPEZ
3. JOSEFA LEAL CASAL
4. JOAM FERREIRO CARAMES
Candidatura núm. 3: ESQUERDA UNIDA (EU)
Titulares
1. MARIA CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ
2. BRUNO ANEIROS COUCE
3. MARIA JULIA PEREIRO GARCIA
4. ANTONIO AVILA DEL MORAL
5. OLAIA SALORIO YAÑEZ
6. ANDRES BASTIDA FERNANDEZ
7. ROSA MARIA RIOBO PERMUY
8. EDUARDO GARATE CALVO
9. MARIA VANESA YAÑEZ NEIRA
10. FRANCISCO SANMARTIN MORGADE
11. SARAY FERNANDEZ LOPEZ
12. ALVARO ARNOSO PEDRE
13. MARIA CARMEN SECO CABARCOS
14. ADRIAN CHAO MARTINEZ
15. MARIA CRISTINA LOPEZ LOPEZ
16. MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
17. MARIA LUZ MARTINEZ RODRIGUEZ
Suplentes
1. JORGE PORTO ARRIVI
2. ALIANA CORRAL FERNANDEZ
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. GUMERSINDO PEDRO GALEGO FEAL
2. ROCIO AURORA BERTOA PUENTE
3. TAMARA MIRAGAYA LOPEZ
4. JOSE ANDRES SERANTES PAINCEIRAS
5. JUANA BARRO COUTO
6. JUAN JOSE FRANCO CASAL
7. ALEJANDRO JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
8. ANA MARIA NOVO PICOS
9. ALBERTO ARES CAZAS
10. MARIA MONTSERRAT TENREIRO LOPEZ
11. MARIA ELENA GARCIA LAGE
12. MARIA TERESA LOPEZ MARTINEZ
13. MARIA LUZ DOPICO GRUEIRO
14. JUAN MANUEL TENREIRO LOPEZ
15. ALFREDO PUENTES BARRO
16. MARIA GLORIA DOBARRO MENENDEZ
17. MODESTO BOUZA ARDAO
Suplentes
1. MANUEL CARBALLO DOPICO
2. QUIRINO BORES GAMUNDI
3. AMALIA MALVAR FERNANDEZ
4. MARIA DEL CARMEN LORENZO EREÑA
5. DIEGO FUENTES MALVAR
Candidatura núm. 5: COMPROMISO POR GALICIA (CxG)
Titulares
1. XOAN MANUEL RODRIGUEZ BASTIDA
2. ANA ISABEL SANCHEZ MARTINEZ (Independiente)
3. MIREN IÑAKE SANJURJO BAO (Independiente)
4. SAMUEL RAMIREZ RODRIGUEZ (Independiente)
5. PAULA GONZALEZ PAZOS (Independiente)
6. MIGUEL ANGEL CALVO RIVEIROS (Independiente)
7. TOMAS MANUEL PEREZ ACOSTA (Independiente)
8. MONSERRAT VAZQUEZ GARCIA
9. BRAIS CANOSA FERNANDEZ (Independiente)
10. IRENE GARCIA VAZQUEZ
11. ALBA MARIA RODRIGUEZ CANOSA (Independiente)
12. JOSE MANUEL PENA LAMAS
13. JOSE RAMON CARMES SANCHEZ
14. MANUEL GARCIA GARCIA
15. GLORIA LOURDES CASAL CARRILLO
16. ADRIAN RODRIGUEZ CANOSA (Independiente)
17. ALBA GONZALEZ PAZOS (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
Circunscripción electoral Ferrol
Candidatura núm. 1: LIGANDO (LGD)
Titulares
1. IOLANDA TEIXEIRO REI
2. ANXO BERNARDINO OTERO FERNANDEZ
3. EUGENIA MARIA NOCHE OTERO
4. JORGE MIGUEL PEREIRA MIRANCOS
5. MONICA FONTENLA CARRO
6. JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
7. VERONICA LOPEZ LOPEZ
8. ROQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Independiente)
9. AMAPOLA MACHUCA QUINTIANA
10. ARTURO CRISTOBAL OTERO MOREIRA
11. ANA BELEN SANTIAGO REY
12. PABLO ALONSO MIGUEL
13. CRISTINA OTERO FERNANDEZ
14. MANUEL GARCIA FREIJOMIL
15. MARIA ISABEL LOJO MELLA
16. CAMILA CATALINA FERNANDEZ LOPEZ
17. DANIEL FERNANDEZ VIDAL
18. MARIA MERCEDES QUINTIANA PEREZ
19. BERNARDINO JOSE OTERO SALGADO
20. MARIA PILAR LOPEZ MARTINEZ
21. MANUEL NOCEDA CARBALLO
22. MARIA MAR PANTIN CID
23. MAITE GOMEZ SERRANO
24. MARIA JOSE CASTELO LESTON
25. CARLOS JESUS VARELA AENLLE (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 2: COALICION DE CENTRO DEMOCRATIVO (CCD)
Titulares
1. JORGE JUAN ALVAREZ CASTRILLON
2. JOSE LUIS MENDEZ OTERO
3. AMADOR VAZQUEZ MANZANO
4. MARIA ARANZAZU AGUADO NUÑEZ
5. LAURA VIDAL FORMOSO
6. LUIS MARIA T TABOADA GONZALEZ
7. FERNANDO JOSE PRIETO RAFALES
8. MARIA VICTORIA FERNANDEZ CASTELEIRO
9. ELISABETH SOLANO DE LA ROSA
10. SARA ROMERO SAAVEDRA
11. JUAN LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ
12. JUAN MANUEL FREIRE BUENO
13. JORGE ALBERTO CURE YUÑEZ
14. MIRIAM VAZQUEZ DIAZ
15. ESTEFANIA VIGO ROMERO
16. JOSE MANUEL MARTINEZ GRANDAL
17. NUBIA DEL CARMEN BADEL RODRIGUEZ
18. VERONICA SEOANE SANTIAGO
19. MARIA CASILDA ROLAN MARTINEZ
20. JOSE ANTONIO MAESTRE GONZALEZ
21. MARIA LORENA PRIETO RAFALES
22. CARLOS DAVID CHAVAUD GALAN
23. PEDRO ROMALDE CARREIRA
24. MARIA DE LOS ANGELES FORMOSO SEIJO
25. ALEXANDER MAESTRE AGUADO
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. ANTONIO IVAN RIVAS RICO
2. MARIA DO MAR LOPEZ GONZALEZ
3. ROBERTO MONTERO CASTRILLON
4. ANA MARIA VEREZ GOMEZ
5. XAN CARLOS LOPEZ PEREIRA
6. ANTONIA MARTINEZ DIAZ
7. SANTIAGO RAMON MOREDA PEREZ
8. MARIA RIVERA FILGUEIRAS
9. XOAN PADIN HERMIDA
10. MARIA YAÑEZ GATO
11. XOAN FRANCISCO LOPEZ PEREZ
12. REMEDIOS MOREIRA VALE
13. RAMON TOMAS FERNANDEZ ALFONZO
14. RITA LAZARE FOUCE
15. CELSO JOSE POSADA FERNANDEZ
16. ANA MARIA LOPEZ PEREIRA
17. ROBERTO CARLOS LOPEZ SUAREZ
18. LAURA TERESA MOROTO LOURIDO
19. JORGE MANUEL DEZA REY
20. TANIA REY CAMPOS
21. ANTONIO RENDAL SEOANE
22. JOSEFA BRA FERNANDEZ
23. JOSE RAMON LOPEZ CARREIRA
24. MARIA LUISA SANCHEZ MEIZOSO
25. XOSE ANTON MUÑIZ TENREIRO
Suplentes
1. DAVID GALDO CANIDO
2. MARIA CELSA GARCIA PEREZ
3. FRANCISCO DE BORJA GONZALEZ TENREIRO
Candidatura núm. 4: SENTIMIENTO FERROLANO (SF)
Titulares
1. RICHARD ANICET LAVODRAMA ONDOMA
2. ESPERANZA MARIA SOTO HERMIDA
3. JOSE JUAN SOTO HERMIDA
4. JOSE CARLOS RIVAS CASTRO
5. GLORIA MARIA VAZQUEZ VENTOSO
6. ALBA ASENSIO ALMIÑANA
7. BEATRIZ MOSQUERA DIAZ
8. OSCAR LOPEZ GARCIA
9. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ABELLA
10. BEATRIZ GRANJA VILA
11. LAURA LOPEZ RODRIGUEZ
12. MONICA MARIA GARCIA BOTANA
13. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ
14. CARLOS BERNABE REY
15. ROBERTO BOUZA PIÑON
16. MARIA ANGELES PRIETO BAÑAL
17. OLGA DASENDE CRIADO
18. JOSE ANGEL DIEGUEZ CASTRILLON
19. FRANCISCO JOSE FERNANDEZ LEAL
20. DAVID RODRIGUEZ ABELLA
21. ANA MARQUES ORORBIA
22. MIGUEL ALBA DOMINGUEZ
23. CONSUELO HERMIDA MARTINEZ
24. MARIA JOSE INES ABELLA SANCHEZ
25. CESAR MANUEL MAHIA PRIETO
Suplentes
1. MARTA RODRIGUEZ PIÑEIRO
2. ALVARO MIRANDA GARCIA
3. JUAN CRISTOBAL MARTINEZ VILLAVERDE
Candidatura núm. 5: XUNTOS ACTÚA (XUNTOS ACTÚA)
Titulares
1. JESUS CARLOS DEL RIO LOPEZ
2. MONICA PANTIN LOPEZ
3. VICTOR EDUARDO MUÑOZ GOMEZ
4. VANESA PILAR SECO BLANCO
5. JOSE JAVIER ANIDOS SOTO
6. GONZALO CHEDA PEGO
7. MARIA DEL CARMEN COUCE MARQUEZ
8. JOSE GUILLERMO SANMARTIN GONZALEZ
9. EDUARDO PIÑON GARCIA
10. MARIA JOSE PITA RODRIGUEZ
11. CAROLINA LEMOS SIMO
12. ENRIQUE SEQUEIRO GIMENEZ
13. MARIA JOSE LOPEZ LOPEZ
14. FRANCISCO JAVIER DIAZ MORENO
15. SERGIO LOPEZ MONTERO
16. MARIA ROCIO ORIZALES CARRODEGUAS
17. AGUSTIN DIAZ RIVEIRO
18. MARIA DE LAS MERCEDES PAINCEIRA FERRACES
19. MANUEL JESUS FERNANDEZ VENCE
20. MARIA ISABEL RIVEIRO GARCIA
21. MARIA EUGENIA ALONSO PEREZ
22. EMILIO ANTONIO DOMINGUEZ TRIS
23. QUELLY CRISTINA VALENCIA MAZUERA
24. ALINE SOUZA DE JESUS
25. CARLOS GONZALEZ ARMADA
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 6: FERROL EN COMÚN-SON EN COMUN (FERROL EN COMUN)
Titulares
1. JORGE JUAN SUAREZ FERNANDEZ
2. XIANA LOPEZ PENEDO
3. JESUS BASTERRECHEA LOPEZ
4. SAINZA RUIZ FERREÑO
5. RAFAEL RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ
6. MARIA DEL MAR SOBRIN SUEIRAS
7. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PAZ
8. MARIA ESTHER ESTEVEZ FERNANDEZ
9. VICTOR LEDO SUAREZ
10. IRENE FERNANDEZ LORENZO
11. MANUEL CASTRO BOUZAS
12. ROSARIO ALABAU ALBORS
13. SANTIAGO ELOY DIAZ GOMEZ
14. CANDELA DIAZ RIVAS
15. FRANCISCO JAVIER PERMUY LOPEZ
16. BEGOÑA GARCIA HIDALGO
17. JUAN JOSE ORUEZABALA ROMERO
18. PAULA MARIA FARALDO CASAL
19. LUIS VICTOR RUIZ RODRIGUEZ
20. MARIA JESUS DURAN RODRIGUEZ
21. FRANCISCO JAVIER GALAN PEREZ
22. JOSEFA VARELA FONTAN
23. ROBERTO FERNANDO ARTABE NOYA
24. MARIA EUGENIA FREIRE FAJARDO
25. FERNANDO MIRAMONTES VAZQUEZ
Suplentes
1. TOMAS MIRANDA GARCIA
2. ANA BELEN GONZALEZ BASANTA
3. RICARDO LEDO SUAREZ
Candidatura núm. 7: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. ANGEL MANUEL MATO ESCALONA
2. MARIA TERESA DEUS TRASOBARES
3. ANTONIO GOLPE DIAZ
4. EVA MARTINEZ MONTERO
5. GERMAN COSTOYA CASAS
6. ANA LAMAS VILLAR
7. JULIAN REINA VILLALON
8. CRISTINA PRADOS RUBIO
9. RAFAEL FERNANDEZ BECEIRO
10. ESTEFANIA GOMEZ GARCIA
11. GERARDO RAMON LOPEZ CASTRILLON
12. ANA MAIRA BECEIRO MOSQUERA
13. JOSE ENRIQUE VICENTE FERNANDEZ PIÑON
14. MARIA CARMEN CEREIJO ROMERO
15. DIEGO PEREZ GARCIA
16. ROSA MARIA RAMOS ROMERO
17. JOAQUIN ENRIQUEZ DIAZ
18. MARIA ELENA CARBALLEIRA REY
19. LUIS RAMON DOMINGUEZ CASTRO
20. MARIA CARMEN RIVADULLA DO VAL
21. ANGEL MANUEL TEIJEIRO FRAGA
22. NATALIA ARES LOPEZ
23. MARIA LUISA MESA GARCIA
24. VICENTE LUIS IRRISARRI CASTRO
25. MANUEL COUCE PEREIRO
Suplentes
1. MARIA ISABEL SEIJAS COSTA
2. MANUEL BECEIRO DIAZ
Candidatura núm. 8: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. ALEJANDRO LANGTRY CAINZOS
2. MARIA CARMEN GARCIA DE LOS REYES LUQUE
3. JOSE ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ
4. EMMA ANTA VAZQUEZ
5. JESUS MARIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
6. VIRGINA SANTIAGO BLANCO
7. VICTOR MANUEL TEIJEIRO MARTINEZ
8. ISABEL CANEIRO GRANULLAQUE
9. ALBERTO ALVAREZ NUÑEZ
10. CRISTINA CEBREIRO GOMEZ
11. ALEJANDRO SANTIAGO RAMOS
12. SILVIA MOURE BARROS
13. ANTONIO LANDEIRA MENDEZ
14. SANDRA ESTEVEZ BAENA
15. ALFONSO ALVARO POSADA GONZALEZ
16. VANESA CANDALES PARIS
17. XAVIER PUIG PINTOS
18. ANA ISABEL SANTIAGO FERNANDEZ
19. JOSE TEIJEIRO FRAGA
20. MARIA MONTSERRAT SUEIRAS MONTERO
21. JOAQUIN MOLERO MUÑOZ
22. MARIA BELEN LOUREIRO AMENEIROS
23. SERGIO LOPEZ PEDREIRA
24. MARIA TERESA PRADOS VELLON
25. MARCOS ANDRES PORTO CASTELEIRO
Suplentes
1. NATALIA CASTRILLO MERLAN
2. JAVIER ALEJANDRO OTERO ACOSTA
3. MARIA CRISTINA ANTA VAZQUEZ
4. LUCIO GARCIA BURASTERO
Candidatura núm. 9: MAREA DE FERROL (MAREA DE FERROL)
Titulares
1. BERNARDO LORENZO CUETARA
2. LUCIA VIZOSO AMADO
3. ISMAEL GONZALEZ BOUZA
4. BARBARA PRIMO PEREZ
5. NICASIO MALDE FERNANDEZ
6. MARIA DEL CARMEN ISASI VARELA
7. MIGUEL ANGEL REIMUNDEZ GONZALEZ
8. MARIA TERESA RIVERA ROCA
9. XOSE MANUEL PAZO BLANCO
10. ROCIO ARIAS PANTIN
11. ILDEFONSO LOPEZ SILVA
12. SARA MANSO GARCIA
13. HECTOR VIZOSO DURAN
14. MARIA MERCEDES LOMBA LAMAS
15. JUAN MANUEL ALLEGUE LOPEZ
16. PATRICIA SAEZ PEREZ
17. JOSE ANTONIO MOSCOSO BARREIRO
18. MARIA DEL MAR SAAVEDRA COZA
19. RAFAEL BALDOMERO BASOA RODRIGUEZ
20. MARIA VICTORIA PEREZ RIVAS
21. RICARDO DIAZ DOPICO
22. LORENA CRISTINA ISASI VARELA
23. JOSE MANUEL COSTAS CALVO
24. ANA ISABEL SANTIAGO LOPEZ
25. JOSE MARIA FONTAO PITA
Suplentes
1. MARIA ESTHER MALDE FERNANDEZ
2. JOSE MANUEL CARDOSO SANTIAGO
3. RAQUEL VICTORIA PEREZ RIVAS
4. CRISTIAN GARCIA VIÑAS
Candidatura núm. 10: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE MANUEL REY VARELA
2. MARTINA ANEIROS BARROS
3. ALEJANDRO PADILLA RODRIGUEZ
4. MARIA VICTORIA SUAREZ TAIBO (Independiente)
5. SUSANA MARIA SANURJO FRAGA
6. ROSA MARIA MARTINEZ BECEIRO
7. RICARDO ALDREY REY (Independiente)
8. MARIA DEL CARMEN GARCIA FRAGA
9. JOSE TOME LOPEZ (Independiente)
10. JAVIER PASTOR DIAZ MOSQUERA
11. ANA LEIRA HERMIDA
12. MARIA ELVIRA MIRAMONTES MAS
13. ARAN LOPEZ MARTINEZ
14. ANTONIO BLANCO NUÑEZ
15. VERONICA MARIA CASAL MIGUEZ
16. CARLOS AUGUSTO BARCON TERUEL
17. PATRICIA PEREZ MARIN (Independiente)
18. BEATRIZ MARIA SOBRINO PEREZ-CRESPO
19. JORGE TOMAS BLANCO GARCIA
20. MARIA DEL PILAR COSTA RODRIGUEZ (Independiente)
21. MATEO BUJAN VARELA
22. NONA INES VILARIÑO SALGADO (Independiente)
23. JOSE MANUEL COUCE FRAGUELA (Independiente)
24. LUIS FRAGA DIAZ
25. MARIA DEL CARMEN ARCOS GOMEZ
Suplentes
1. JUAN JOSE COUCE PREGO
2. MARGARITA LOPEZ PARDO
3. JOSE ZAR VARELA
4. ROSA MARIA PICOS PIÑEIRO
5. JOSE MANUEL VILARIÑO ANCA
Candidatura núm. 11: VOX (VOX)
Titulares
1. PATRICIA CASTRO MARTINEZ
2. CARLOS LOPEZ GRANDIO
3. MARIA JOSE FERNANDEZ CASTRO
4. PEDRO ANDES GONZALEZ COUCE
5. ERNESTO SOBRINO MARFULL
6. CARMEN CUADRADO DORRIO
7. FRANCISCO JAVIER MURUA PAZ
8. BELEN GOMEZ GAMIR
9. AQUILINO GUTIERREZ HERMIDA
10. LUIS JESUS PAZ GARCIA
11. PILAR MARTINEZ LOPEZ
12. ZOILA GONZALEZ RODRIGUEZ
13. IGNACIO GONZALEZ LLANOS RODRIGUEZ DE RIVERA
14. ISABEL MARIA CARNEIRO GUNDIN
15. FRANCISCO CASTRO MARTINEZ
16. MONICA DOPICO BARRO
17. GERARDO JOSE LOPEZ LOPEZ
18. ELENA CASTRO MARTINEZ
19. ANTONIO PREGO RAMON
20. PURIFICACION FERNANDEZ GONZALEZ
21. RODRIGO JESUS BAYOLO GONZALEZ
22. NOEMI MERCADER YARDLEY
23. RAMON BARDANCA VALENCIA
24. ANA MARIA GIMENEZ
25. LUIS CARLOS BARCA FRANCO
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER CASTRO LOPEZ
2. BEATRIZ HERRAIZ
Circunscripción electoral Mañón
Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. JOSE CARLOS GARCIA VILAMEA
2. MARTIN REGO BAAMONDE
3. ENRIQUE ROSENDE FERNANDEZ
4. MARIA CARMEN COSTA LOPEZ
5. ALFREDO GONZALEZ TRASANCOS
6. JUAN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
7. JOSE MARIA BLANCO LOPEZ
8. ANTONIA CASTRO CASAL
9. VICENTE RODRIGUEZ MARTINEZ
Suplentes
1. JESUS PENA MARTINEZ
2. ANDREA MARIA GARCIA COEGO
3. ELSA MARIA GONZALEZ SIERRA
4. DANIEL PENA CASAS
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. ALFONSO EMILIIO BALSEIRO GOMEZ
2. ALFREDO DOVALE PEDREIRA
3. FRANCISCO JOSE CALVIN FONDEVILA
4. MIGUEL FREIRE GOMEZ
5. ALBA MARIA MARTINEZ LOPEZ
6. AZUCENA CAO SIERRA
7. JOSE MANUELA SANTEIRO FERNANDEZ
8. ENRIQUE OTERO REY
9. SONIA MARIA SOTO GOMEZ
Suplentes
1. JAVIER CASTRO CABRERA
2. MARIA CARMEN VALE DURAN
3. ANTONIO JOSE REY BLANCO
4. CARLOTA LAGARES RODRIGUEZ
5. TAMARA GONZALEZ GOMEZ
6. MARIA ANTONIA TRASANCOS MASEDA
7. JOSE ANGEL DIAZ CANOURA
8. MARIA ELVIRA ARMADA FERNANDEZ
Circunscripción electoral Mugardos
Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. ARGEMINO VARELA FILGUEIRAS
2. TANIA MARIA FERNANDEZ IGLESIAS
3. MARCOS PEREZ PEREZ
4. IAGO RODRIGUEZ-MOLDES VARELA
5. MARIA FERNANDA MAROTO LOURIDO
6. PATRICIA LAGO BLANCO
7. RAMON BELLO BLANCO
8. MARTA SUSANA VEIGA TORRES
9. XOAN FRANCISCO RICO CASTRO
10. PEDRO ANDRES MARCOS BARROS
11. MANUELA MARIA DIVINA LOPEZ QUINTIAN
12. RUBEN GUILLERMO IGLESIAS FREIJOMIL
13. MARTA CILLERO BILBAO
Suplentes
1. ANGEL OTERO PRADOS
2. EVARISTO DEUS DEUS
3. ELVIRA ROIZ MESIAS
Candidatura núm. 2: ESQUERDA UNIDA-SON EN COMUN (ESQUERDA UNIDA-SON EN COMUN)
Titulares
1. MARIA DEL PILAR DIAZ OTERO
2. IVAN MARTINEZ GONZALEZ
3. MARIA DOLORES GONZALEZ LORENZO
4. GENARO PRIETO IGLESIAS
5. MARIA IREN TOIMIL FERNANDEZ
6. JOSE ROBUSTIANO LOPEZ IGLESIAS
7. MARIA DEL PILAR REGUEIRO LORENZO
8. ANDRES TORRES TORRES
9. PATRICIA GARCIA BONOME
10. MARCOS VAZQUEZ ARIAS
11. RAQUEL LOPEZ LOPEZ
12. RAMIRO NICOLAS OTERO RODRIGUEZ
13. LIBERTAD MARIA BARCIA VILAR
Suplentes
1. MARIA ANGELES LORENZO VIGO
2. MARTIN LOPEZ PEREZ
3. MARIA DOLORES VAZQUEZ FILGUEIRAS
Candidatura núm. 3: PARTIDO DOS SOCIALISTA DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. JOSE ANGEL MARTINEZ BARDANCA
2. MARTA RUIZ DEL GANSO
3. IGNACIO FERNANDEZ FERNANDEZ
4. LAURA TOIMIL BUJONES
5. JUAN ANGEL CASTRO VAZQUEZ
6. MARIA ANGELES FERREIRO MONTENEGRO
7. JUAN CARLOS REY RIVADULLA
8. ANDREA BASTIDA FERNANDEZ
9. RAMON FERNANDEZ BARBOSA
10. TAMARA GALAN LOPEZ
11. DAVID GARCIA FERNANDEZ
12. MICAELA PRAVIA DIAZ
13. ALEJANDRO FERNANDEZ IGLESIAS
Suplentes
1. LUIS ANTONIO DIESTE ABEAL
2. JOSEFINA BARDANCAS LOPEZ
3. CARLOS FERNANDEZ COBA
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JUAN DOMINGO DE DEUS FONTICOBA
2. ANA MARIA VARELA BASTIDA
3. JOSE MIGUEL MAHIA PRADOS
4. BEGOÑA ROLDOS IGLESIAS
5. JORGE MANUEL KUNTZ PEITEADO
6. NOELIA VIZOSO GONZALEZ
7. JOSE ANTONIO LOPEZ SUEIRO
8. PATRICIA CAINZOS FERNANDEZ
9. CRISTINA SAAVEDRA MARCOS
10. SERGIO FERNANDEZ VILLAVERDE
11. CECILIA MENENDEZ ARIAS
12. MARIA SAGRARIO CERVIÑO FERNANDEZ
13. PEDRO MENDEZ BARCIA
Suplentes
1. JAVIER LORENZO SOUTO
2. LUZ MARIA GARCIA BECEIRO
3. RAUL ANIDO MARTINEZ
4. MARIA ISABEL MARTIN FONTAN
5. JUDIT MAROÑO FONTENLA
6. ESTEFANIA ANIDO MARTINEZ
7. IRENE VARELA PRADOS
8. EVARISTO MARTINEZ VELLON
9. EMILIO VARELA DEIBE
10. JUAN ALBERTO CASTELEIRO RIVERA
Circunscripción electoral Narón
Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. JOSE DAVID PITA BREIJO
2. CATALINA MARIA GARCIA BLANCO
3. SANTIAGO GALEGO CASTRO
4. SUSANA GARCIA GRUEIRO
5. JUAN RAMON COUCE GOMEZ DE LA TIA
6. GABRIELA DAMIANE SOUZA DE LIMA
7. JESUS EMILIO PEREZ LOPEZ
8. PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA
9. CARLOS ENRIQUE SAURA DE LAGO
10. PATRICIA VILAR MARTINEZ
11. CONRADO ARGEMIRO VILELA VILLAMAR
12. MARIA FRANCILEIA MARTINS DE SOUZA
13. ALEJANDRO DIAZ TORRES
14. LUCIA PRIETO SEIJAS
15. JOSE ELOY NOGUEIRA PIÑEIRO
16. MARIA JOSE FIDALGO DOPICO
17. JESUS EMILIO PEREZ DIAZ
18. MARIA MANUELA RODRIGUEZ CALVO
19. CIPRIANO POUSO FILGUEIRAS
20. STEPHANIE DAMIANA SOUZA DE LIMA
21. JUAN CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ
Suplentes
1. ANA MARIA DOPICO PEREZ
Candidatura núm. 2: TERRA GALEGA (TEGA)
Titulares
1. MARIAN FERREIRO DIAZ
2. MANUEL ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ
3. NATALIA HERMIDA RICO
4. JUAN PABLO MOURIZ ROMERO
5. JOSE IBAN SANTALLA BORREIROS
6. ROMAN ROMERO FRANCO
7. GUILLERMO SANCHEZ FOJO
8. JOSE OREONA BRA
9. MARIA DEL MAR GOMEZ CASAL
10. MARIA DE LA MERCED TAIBO REY
11. OLGA AMENEIRO LOPEZ
12. ROBERTO MANUEL NAVEIRAS DIAZ
13. EVA ROMERO BARRO
14. RUBEN LOPEZ LAGARES
15. GEMMA MARIA ALONSO VAZQUEZ
16. BRUNO GONZALEZ MAURIZ
17. JOSE CARLOS LOPEZ LOPEZ
18. LUCIA GONZALEZ RODRIGUEZ
19. JOSE GONZALO NIEBLA DOCE
20. MARIA PILAR TESTA CALVO
21. MARIA DEL CARMEN ESPADA CORTIZAS
Suplentes
1. IRIA SAAVEDRA BORREIROS
2. MARTA OTERO FILGUEIRAS
3. JOSE MANUEL BLANCO SUAREZ
Candidatura núm. 3: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. OLAIA MARGARITA LEDO DIAZ
2. EUGENIO CARBALLEIRA LOPEZ
3. MARIA DOLORES PRIETO LUNA
4. MANUEL ANGEL HERMIDA FRANCO
5. MARGARIDA LEIRACHA PITA
6. NICOLAS JOAQUIN MANSO LOPEZ
7. LIDIA ROMERO PICOS
8. MARCOS SANCHEZ BRANCO
9. XIANA GONZALEZ PICO
10. JOSE TEIJIDO VIDAL
11. MARIA CARMEN FORMOSO CORRAL
12. JOSE LUIS REY ABAD
13. MARIA ELENA LORENZO CASTELEIRO
14. SUSANA LUACES LORENZO
15. DANIEL AMARELO MONTERO
16. MARIA PILAR CARBALLEIRA LOPEZ
17. MARTA GRANDAL ANCA
18. PABLO PICO ARENAS
19. KARINA ROSARIO CASTILLO
20. JOSE MARIA GOMEZ FANDIÑO
21. TERESA JESUS SABIO RODRIGUEZ
Suplentes
1. EVA MARIA GUERRERO RICO
2. JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRANDAL
3. MARIA SANCHEZ-ANDRADE SANCHEZ
4. FRANCISCO SANESTEBAN VEIGA
5. FERNANDO ROMERO REY
6. JOSE MIGUEL VARELA SERANTES
7. ROCIO RODRIGUEZ SABIO
8. SILVIA FERNANDEZ BOGO
9. RODOLFO FERNANDEZ VAZQUEZ
10. NEREA CAZAS FRAGA
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
Titulares
1. NICOLAS CARLOS ARCOS PUENTES
2. NAZARET MARTIN PEREZA
3. JUAN MIGUEL PADIN PIÑON
4. ANA ISABEL REGUEIRA CERCIDO
5. CONSTANTINO PEREZ VEIGA
6. JOSE ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ
7. ERIC VEA GARCIA
8. MARIA VERONICA MARTINEZ HOLGUIN
9. FRANCISCO PICO SANJURJO (Independiente)
10. ALBA LAGE CABALLERO (Independiente)
11. KEVIN VILA FERNANDEZ
12. JESUS MARIA GUTIERREZ CEBREIRO
13. RAFAEL GARCIA GONZALEZ (Independiente)
14. MARIA ELENA AGULLO ANEIROS (Independiente)
15. NOELIA SEIJIDO DIAZ (Independiente)
16. CONCEPCION AMADO COUCE (Independiente)
17. JESUS DOCE BLANCO (Independiente)
18. MARIA ISABEL CERCIDO CALVO
19. SONIA GARCIA FERNANDEZ (Independiente)
20. FERNANDO BARCIA RODRIGUEZ (Independiente)
21. LUCIANO EIROA GUILLEN (Independiente)
Suplentes
1. JOSE ANGEL DOCURRO LOPEZ (Independiente)
2. OLGA ROMERO GARCIA (Independiente)
3. LETICIA SANCHEZ HEREDIA (Independiente)
Candidatura núm. 5: NARON POR DIANTE-SON EN COMUN (SON EN COMUN)
Titulares
1. ANDRE ABELEDO FERNANDEZ
2. SONIA MOURIZ PEREIRA
3. XESUS ANXO LOPEZ PINTOS
4. LORENA BERMUDEZ DOCE
5. TAMARA LOPEZ DIAZ
6. ROBERTO VILLASUSO VAZQUEZ
7. MARCOS GUERREIRO CARBALLEIRA
8. MARIA BELEN ANEIROS LOPEZ
9. ALEJANDRO DANIEL DIAZ CORRAL
10. IRIA GOMEZ LOPEZ
11. JORGE TORRES MACHADO
12. PATRICIA SAAVEDRA BARCIA
13. RUBEN MENDEZ OTERO
14. SOFIA BELLON YAÑEZ
15. MARIA LUISA AGRA PARADA
16. ARGEMIRO MONTERO MARTIÑO
17. ZORAIDA BERMUDEZ DOCE
18. DIANA ALONSO TEIJEIRO
19. MANUEL ANGEL PRADOS REGO
20. ELENA BERMUDEZ DOCE
21. TANIA MARTINEZ RAMILO
Suplentes
1. RICARDO ANEIROS SIXTO
2. LORENA TEIJEIRO FERNANDEZ
3. MONTSERRAT RODRIGUEZ DOMINGUEZ
4. ALFREDO DEL RIO LOPEZ
5. MANUELA DOLORES LOPEZ GARCIA
Candidatura núm. 6: ELIXIMOS NARON (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) (ENE (RC-GV))
Titulares
1. ALFONSO CASAL PITA
2. CRISTINA LOPEZ LOOPEZ
3. SABELA CASAL SANCHEZ
4. MARIA DEL CARMEN PIÑEIRO CASAL
5. CARLOS CALVO MEIZOSO
6. ANDRES MANUEL REGUEIRA GONZALEZ
7. MARIA PILAR CRESPO LOPEZ
8. EMILIO MACHIO RUEDA
9. MARIA DEL CARMEN ABELLEIRA LOPEZ
10. PABLO DIAZ-CANEJA CASTILLO
11. ELSA MIRAS PEREZ
12. FELICIANO LOPEZ ORJALES
13. MARIA JOSEFA RAMOS PEREIRA
14. JESUS MANUEL PIÑEIRO CASAL
15. ANA MARIA RODRIGUEZ COMBA
16. ANTONIO DOPICO CARRO
17. MERCEDES DEIBE ESPIÑEIRA
18. MANUEL MARTINEZ FILGUEIRA
19. MARIA CARMEN VILLAR DIAZ
20. MANUEL LOPEZ GONZALEZ
21. VICTOR MANUEL LOPEZ OANES
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 7: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. GERMAN CASTRILLON PERMUY
2. MARIA DEL MAR BLANCO ROCA
3. JAVIER MARIA PEREIRA BECEIRO
4. ANA VANESA BOUZAMAYOR VILLASUSO
5. MARCOS LOPEZ BALADO
6. ESTRELLA CASTRILLON VIDAL
7. JOSE MANUEL GRAÑA RODRIGUEZ
8. ELSA MARIA MERCEDES CASTRO AMADO
9. CRISTINA ALONSO CHAMOSA
10. JOSE MIGUEL HERMIDA DOPICO
11. GRACIELA MARIA BONOME OTERO
12. ALICIA MARIA CALVO BELLO
13. JULIO ANGEL FERNANDEZ PAZ
14. MARIA SOLEDAD GOMEZ BAAMONDE
15. JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ
16. JAIME LUIS BOUZA LOPEZ
17. LORENA FARALDO OTERO
18. JOSE FRANCISCO FARALDO RODRIGUEZ
19. JOSEFINA LOPEZ CALVO
20. JOSE MANUEL CARO GIL
21. PEDRO TABOADA MARTINEZ
Suplentes
1. ANA CAROLINA QUIJADA RAMIREZ
2. ENRIQUE ANTONIO RODRIGUEZ FRANCO
3. MARIA DE LOS ANGELES SANTIAGO FERNANDEZ
4. JUANA ELVIRA DIAZ MONTERO
5. JOSE PITA PITA
6. ANTONIO JOSE FRAGA REGUEIRA
7. MARIA AMERICA FILGUEIRA CASTRO
8. MARIA CRISTINA GRAÑA RODRIGUEZ
9. JOSE IGNACIO DAPENA FERNANDEZ
Circunscripción electoral Neda
Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. CRISTINA BOUZA BELLON
2. JORGE VILA LOPEZ
3. SUSANA GONZALEZ PICOS
4. LEANDRO LAMAS HERMIDA
5. LUCIA FRAGUELA MARTINEZ
6. MANUEL ALBERTO ROIBAL RODRIGUEZ
7. SUSANA MARTINEZ VARGAS
8. GONÇALO GRANDAL CRESPO
9. BEATRIZ CORREDOIRA GARCIA
10. NICOLAS NEIRA CABADO
11. MARIA JESUS MARTINEZ VIZOSO
12. SILVIA MARIA CASAL SABIN
13. FRANCISCO JAVIER REY ABAD
Suplentes
1. JESUS GABRIEL PEREIRA TORRADO
Candidatura núm. 2: MOVEMENTO VECIÑAL NEDA (MOVENEDA)
Titulares
1. JUAN CARLOS PITA GALEGO
2. CARLOS CAAVEIRO PUENTES
3. MARIA VICTORIA RODRIGUEZ PEREIRA
4. ALVARO SECO MIRANDA
5. MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA
6. MARIA TERESA PEREZ GRUEIRO
7. FRANCISCO JESUS FERNANDEZ ABRALDES
8. NEIVA TRISTAO OLIANI
9. CESAR MARTINEZ CABANAS
10. ROSA MARIA OCAMPO LOPEZ
11. RUBEN RIO BUCETA
12. PATRICIA CASTRO PICO
13. RICARDO ORTIZ GALA
Suplentes
1. RAFAEL VICTORIA ABELEDO
2. RAQUEL BARRO MERLAN
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE IGNACIO GUILLERMO CABEZON LORENZO
2. EDUARDO JOSE PEREIRA ARNOSO
3. ROBERTO REY FERNANDEZ
4. PAULA RODRIGUEZ MARTINEZ
5. NURIA YAÑEZ FREIRE
6. JOSE MANUEL VIGO FERNANDEZ
7. MARIA LUISA GOTI SANMARTIN
8. MARIA CARMEN INSUA CABANAS
9. YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ
10. SERGIO DEUS SANZ
11. VICTORIANO VEIGA NAVEIRAS
12. MARIA CONCEPCION LOPEZ RODRIGUEZ
13. PATRICIA PORTOLES SANJUAN
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 4: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. ANGEL ALBARIÑO SAAVEDRA
2. ANA ROSA PENA BARCIA
3. GONZALO FERREIRO REGO
4. VERONICA VIGO SANTAMARIÑA
5. ANGEL SALVADOR GARCIA CORDERO
6. ANGELES FUENTES MACEIRAS
7. EDUARDO RODRIGUEZ REY
8. SORAYA MARAI FERNANDEZ LEAL
9. JOSE MANUEL SANMARTIN FORNOS
10. MARIA DEL CARMEN CARBALLIDO MONTERO
11. JACOBO BERMUDEZ TORRENTE
12. NURIA GRANDAL AMADO
13. GUSTAVO LEONARDO SARDEÑA PAREDES
Suplentes
1. MARIA BEGOÑA BALSA ALONSO
2. JOSE LUIS FERNANDEZ PENA
Circunscripción electoral Ortigueira
Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. JUAN VICENTE PENABAD MURAS
2. MARIA BELEN BELLO CASTRO
3. ANGEL LOZANO NOVAS
4. MARIA AUREA VAZQUEZ ESTRAVIZ
5. JUAN MANUEL CAO GARCIA
6. ANA BELEN CARRODEGUAS TRASANCOS
7. MONICA BOUZA MECHOSO
8. MIGUEL ANGEL YAÑEZ LORENZO
9. JUAN CARLOS VILLASUSO GOMEZ
10. MARIA DOLORES LAMELAS PENA
11. JOSE LUIS DOCE IGLESIAS
12. JOSE VICENE ALVAREZ GONZALEZ
13. MARIA ROSARIO SUAREZ DIAZ
Suplentes
1. OLGA RODRIGUEZ LOPEZ
2. JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
3. VANESA TREVIN PITA
Candidatura núm. 2: COALICIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD)
Titulares
1. MARIA ISABEL REGO MARTINEZ
2. MIGUEL ANGEL GARCIA FUSTES
3. ANA MARIA FOJON BOUZA
4. ROSA MARIA MONTERO BUYO
5. MANUEL ANTONIO NOVO LANDROVE
6. ANTONIO BELLO GIZ
7. MARTA DEL VALLE DUQUE
8. MARIA IRENE SOTO RAMOS
9. MANUEL SEOANE SIERRA
10. JUAN JOSE CASTRO URETA
11. LIDIA MARIA ARRIVI FREIRE
12. MARIA DEL CARMEN ORIZALES ALVAREZ
13. EMILIO JAIME BOUZA CORRAL
Suplentes
1. VICTOR MANUEL BUSTABAD PENA
Candidatura núm. 3: PRIMEIRO ORTIGUEIRA (P.ORTI.)
Titulares
1. LUIS MIGUEL PITA CHENTO
2. ANA BELEN FRANCO MARTINEZ
3. PABLO BREIJO CARUNCHO
4. PABLO JOSE DIAZ MERA
5. TERESA FRANCO MARTINEZ
6. ROBERTO SOTO REY
7. JOSE ANGEL PIÑON VILARIÑO
8. MARIA JOSE SANTALLA MOURENTE
9. JAVIER JOSE PEDREIRA PALEO
10. YOLANDA SANJURJO FOJO
11. MARTA BOUZA CAMPO
12. JESUS LOPEZ MENDEZ
CARMEN RODRIGUEZ PITA
Suplentes
1. JOSE AMADOR VARELA MARTINEZ
2. RAQUEL LEAL IGLESIAS
3. GREGORIO IGLESIAS GUERRA
Candidatura núm. 4: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. CARLOS EMILIO RODRIGUEZ LEGARRETA
2. MARIA TERESA FOJO DIAZ
3. FERNANDO MARTINEZ REGAL
4. MARIA JESUS BECEIRO GOMEZ
5. ANDRES JOSE CORNIDE ALBO
6. SARA RODRIGUEZ GOMEZ
7. RAMON PEÑA GOMEZ
8. IGNACIO VILLAR GARROTE
9. ALBERTO LAGE ANEIROS
10. MARIA JESUS MARTINEZ FUSTES
11. AGUSTIN ANEIROS MONTEIRO
12. SONIA SUAREZ GUTIERREZ
13. MANUEL XIAO ROEL POBLADOR
Suplentes
1. MARIA ESTHER GARCINUÑO MARTIN
2. MANUEL ROEL LOPEZ
3. MANUEL CAMILO PEREZ FERNANDEZ
Candidatura núm. 5: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JOSE VALENTIN CALVIN FONDEVILA
2. JAIME VICENTE PONCE PIÑON
3. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ
4. JOSE ANTONIO MONTEAGUDO DILLAR
5. ELISA ISABEL DORNA GOMEZ
6. MANUEL GARCIA FERNANDEZ
7. SOFIA GARCIA GOMEZ
8. MARIA DOLORES GARCIA CANTO
9. JOAQUINA PIÑEIRO ORJALES
10. IGNACIO RAMIL FERREIRO
11. MARIA CARMEN PEÑA MARTINEZ
12. PEDRO ALVAREZ VIDAL
13. MARIA DEL MAR FRAGA FREIRE
Suplentes
1. DAVID REY YAÑEZ
2. ANNA MARTINEZ BLANCO
3. CLARA LANDROVE RODRIGUEZ
4. JUAN JOSE INSUA ROLLE
5. MARIA JESUS GIZ VERDEAL
6. AVELINO GOMEZ CASTRO
7. ANA MATILDE CARTELLE FRAGA
Circunscripción electoral As Pontes de García Rodríguez
Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. FRANCISCO DA SILVA VELLO
2. SILVIA MARIA PARDO GALDO
3. RAIMUNDO BARRO CABARCOS
4. RAQUEL LOIS OTERO
5. XOSE HIXINIO ADEGA ARDAO
6. CARMELA FRANCO CAAVEIRO
7. CARLOS FERNANDO BRANCO PARGA
8. ROCIO TRASTOY GARCIA
9. CARLOS FERREIRO CASTRO
10. MONICA DA SILVA BECEIRO
11. CELSO BARRO GARCIA
12. MARIA FELICITA PENA CARBALLO (Independiente)
13. ALBERTO DA SILVA CASTRO
14. MARIA JESUS ROMERO FRANCO
15. DANIEL BALSEIRO BOTANO
16. ADELA BOUZA PENA
17. JOSE LOPEZ SOTO
Suplentes
1. MARIA JOSE FRESCO CARBALLEIRA
2. JOAQUIN SECO COUTO
3. ANA MARIA NIEVES BOUZA PAZ
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JAVIER ACOSTA VIGO
2. CARLOS MANUEL PORTO BASOA
3. JUAN CARLOS VEIGA CENDAN
4. MARIA PICO GARCIA
5. MARIA TERESA GEGUNDEZ NEIRA
6. JESUS FRANCISCO BLANCO PRIETO
7. LINO LUACES PIÑEIRO
8. ANA MARIA MARTINEZ BERMUDEZ
9. JOSE FERNANDEZ CARMONA
10. SANDRA CARRACEDO RIVAS
11. ALBERTO CORRAL TOJEIRO
12. MARIA CARMEN DASILVA PENA
13. JUAN VEREZ ESCUDERO
14. MARIA ELENA BOUZA DA SILVA
15. ENCARNACION VIVERO RODRIGUEZ
16. ELISA RIVERA PENA
17. ALDEGUNDIS BARRO LOPEZ
Suplentes
1. MARTA MARIA DA SILVA PENA
2. JUAN ELADIO PICO TEMBRAS
Candidatura núm. 3: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
2. ANTONIO ALONSO ROMAN
3. ANA MARIA PENA PURRIÑOS
4. MARIA TANIA PARDO CABARCOS
5. ANTONIO CASTRO FERREIRO
6. VICENTE ROCA UCEIRA
7. ELENA LOPEZ SECO
8. LORENA TENREIRO BLANCO
9. JESUS TEMBRAS MARTINEZ
10. FRANCISCO FRANCO LOPEZ
11. MARIA ROSARIO MENDEZ GIL
12. JOSE RAMON ALONSO MARTINEZ
13. LARA MARIA BOUZA FERNANDEZ
14. SONIA VILABOY FILGUEIRAS
15. VICTOR ANTONIO VAZQUEZ NAVARRO
16. JUAN CARLOS ROMERO MONTERO
17. MARIA MONTSERRAT GARCIA CHAVARRIA
Suplentes
1. SONIA SUEIRO FERNANDEZ
2. RUBEN RIVAS ABELLA
3. SANDRA MARTINEZ BLANCO
4. IVAN TOJEIRO IGLESIAS
5. VANESA PERNAS SEOANE
6. FIDELINA MONTERO RODRIGUEZ
7. MARIA BEATRIZ LOPEZ LAMIGUEIRO
8. JAIME PABLO DIAZ RODRIGUEZ
9. JOSE LUIS VARELA DOMINGUEZ
10. SENEN BARRO AMENEIRO
Candidatura núm. 4: XUNTOS POLAS PONTES-SON EN COMUN (SON EN COMUN)
Titulares
1. XOSE MANUEL RIVEIRA GARCIA
2. EVA FERREIRO MOSQUERA
3. EMILIO SANTOS MAIRA
4. ANGELA MIERES FERREIRO
5. RAMON CASTRO FERREIRO
6. ISABEL FERREIRO FILGUEIRAS
7. ANTONIO DOLDAN CORRAL
8. MARIA ROSARIO CAL CHAO
9. JOSE LUIS DOLDAN CORRAL
10. SUSANA ALVAREZ LOPEZ
11. VICTOR MANUEL GARCIA CABEZAS
12. MARIA CARMEN GREGORIO CABARCOS
13. ABEL PELLON VIVERO
14. MARIA JOSEFA RIVERA GONZALEZ
15. JOSE MARIA DOPICO PEREZ
16. LUA RIVEIRA CENDAN
17. JULIO VARELA PENA
Suplentes
Sin candidatos
Circunscripción electoral San Sadurniño
Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. SECUNDINO GARCIA CASAL
2. MARIA DEL CARMEN MUIÑO FILGUEIRA
3. MANUEL VARELA MECIAS
4. MARIA AMPARO CALVO GONZALEZ
5. MANUEL BECEIRO COUCE
6. ANA BELEN BREIXO GUNDIN
7. TOMAS CALVO GARCIA
8. ARACELI BELLAS CASTRO
9. ALVARO BARROS LOPEZ
10. ANGELA ARNOSA PRIETO
11. ROSENDE LOPEZ PIÑON
Suplentes
1. SABELA IÑIGUEZ CINZA
2. JESUS MANUEL SOTO VIVERO
3. EVA TORRENTE SOTO
4. JAIME VIGO SIXTO
5. MARIA ELENA OTERO LEIVAS
6. JUAN JOSE CASTRILLON MARTINEZ
7. CELSA SABIN MONTERO
8. XOSE LOPEZ GUDIN
9. LUCIA RIOS DOPICO
10. ALFONSO NICASIO TELLADO SANDE
Candidatura núm. 2: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. LOIS ANXO RODRIGUEZ CALVO
2. YOLANDA VAZQUEZ PAZOS
3. FERNANDO MARQUEZ HERMIDA
4. JUAN ALBERTO RIVERA FRANCO
5. MARIA DEL MAR CALVO VILAR
6. JOSE HERMIDA CASTRO
7. JOSE MANUEL SIXTO VILA
8. LUCIA LOPEZ LOPEZ
9. FIDEL CASTO LOPEZ BARCIA
10. MARIA CARMEN MEIZOSO ALVAREZ
11. EDUARDO LOURIDO DO VAL
Suplentes
1. MOISES PEREIRA MUIÑO
2. ANDRES MUIÑO RAÑAL
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. MARIA BELEN TRIGO MEIZOSO
2. MARIA ESTHER DIAZ VERGARA
3. JOSE LUIS HERMIDA PRIETO
4. JOSE MANUEL ANEIROS RODRIGUEZ
5. EVA FERNANDEZ GONZALEZ
6. JOSE LUIS YAÑEZ VEGA
7. JESUS MANUELA NAVEIRAS REY
8. LUIS AMABLE SANTALLA LOPEZ
9. EVARISTO CHAO VIGO
10. MODESTO CEBREIRO PAZ
11. DAVID NAVEIRAS MEIJIDE
Suplentes
1. HIPOLITO DIAZ SILVA
2. PLACIDO LOPEZ LOUREIRO
3. COSNTANTINO BEDOYA VAZQUEZ
Circunscripción electoral As Somozas
Candidatura núm. 1: ALTERNATIVA POR SOMOZAS (ALTxSOM)
Titulares
1. MANUEL PENA CALVO
2. ANA LORETO ALONSO FRAGA
3. DIEGO SOTO SUEIRAS
4. VICTORIA RODRIGUEZ MONTERO
5. JUAN JOSE CRIADO BELLO
6. MIGUEL CHAO MEIZOSO
7. SERVANDO PENABAD LAGE
8. PAULA LORENZO LEAL
9. DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ
Suplentes
1. CRISTIAN CASTRO CASTRO
2. CARLOS GOMEZ PAZ
3. DARIO GUERREIRO GUERREIRO
4. EMILIO JOSE BASANTA DARROCHA
5. JOSE LUIS BARRO PICO
Candidatura núm. 2: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. OSCAR MEIZOSO LOPEZ
2. MARIA DELFINA VIÑA DOPICO
3. RAIMUNDO FRAGA CAMPOS
4. LORENA FERNANDEZ PENA
5. MIGUEL ANGEL PRIETO BOUZA
6. LAURA FOJO SILVENT
7. JOSE ANTONIO GALEGO SACHOCOS
8. ROBERTO LOPEZ AIRES
9. MARIA MERCEDES SILVA LOPEZ
Suplentes
Sin candidatos
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JUAN ALONSO TEMBRAS
2. FRANCISCO SUEIRAS DOPICO
3. VICTOR ANIDOS VILABOY
4. JESUS FERNANDEZ FORMOSO
5. JOSE LOPEZ SACHOCOS
6. MARIA AZUCENA OTERO PENA
7. JUAN CARLOS LOPEZ TEMBRAS
8. JOSE ANTONIO BARRO ALVARIÑO
9. MARIA CARMEN CRIADO BELLO
Suplentes
1. ORLANDO MARTINEZ BOUZA
2. OSCAR CHAO MEIZOSO
Candidatura núm. 4: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. CARLOS GONZALEZ CALVO
2. VICTORIANO MANUEL DIAZ VILABOA
3. ALEJANDRO DEL RIO BELLON
4. ISABEL MARQUEZ PRIETO
5. MANUEL CALVO CALVO
6. ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ
7. RAFAEL GALDO SECO
8. CONSTANTINO LOPEZ PUENTES
9. JUAN CARLOS CAAVEIRO CASTRO
Suplentes
1. JOSE ALEJANDRO CASTRO BUSTABAD
2. XOSE HERIBERTO MEIZOSO SOTO
3. ANTONIO GRANDAL PITA
Circunscripción electoral Valdoviño
Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
Titulares
1. CARLOS ALBERTO AMENEIROS SERANTES
2. VERONICA HERMIDA GARCIA
3. JOSE MANUEL SOUTO LAMAS
4. MARIE HELENE GAYET
5. JOSE FRANCISCO PITA QUINTIA
6. MANUEL LOPEZ REY
7. CARMEN LOPEZ FERREIRA
8. DANIEL BOGO VARELA
9. MARIA CARMEN CASTRO PEREIRA
10. JOSE MANUEL DOPAZO RODRIGUEZ (Independiente)
11. VERONICA LOPEZ FERREIRA
12. JOSE CARLOS PICALLO FONTELA
13. REMEDIOS FERNANDEZ ROMERO
Suplentes
1. MANUEL NEIRA CASTRO
Candidatura núm. 2: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
Titulares
1. ALBERTO GONZALEZ FERNANDEZ
2. ROSA ANA GARCIA LOPEZ
3. SERGIO SAAVEDRA GUTIERREZ
4. BENITO MANUEL VEGA FERNANDEZ
5. JESSICA SABIN FERNANDEZ
6. ALEJANDRO ANTONIO GARCIA SOUSA
7. GERMAN GOMEZ SENRA
8. ANA BELEN PEREZ FERNANDEZ
9. MARIA DEL PILAR CAAMAÑO VILELA
10. LORENA CASTRO TESTA
11. PATRICIA PIÑEIRO VIZOSO
12. JOSE MARCELINO FERNANDEZ FERREIRA
13. MARIA ANGELES SENRA GOMEZ
Suplentes
1. SAMUEL CASAS CAAMAÑO
2. SERGIO LOPEZ MONTERO
3. MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
4. TAMARA SABIN CAAMAÑO
5. VERONICA RAMOS PENA
6. MARIA DOLORES CASTRO GONZALEZ
7. MARCO VELLON GARCIA
8. VANESSA PITA YAÑEZ
9. MANUEL ANGEL RODRIGUEZ ARMAS
10. MARIA ELISA GARRIDO CANTARERO
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. JAVIER BOUZAMAYOR CASAS
2. KRISTEL TESTA AMENEIROS
3. GUSTAVO ANDRES PIÑON CARRO
4. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ
5. CELIA SANCHEZ TEIJIDO
6. ESTEBAN TEIJEIRO FREIRE
7. CARLOS GONZALEZ-ALLER RIVERO DE AGUILAR
8. MANUEL NAVEIRAS RIVERA
9. ELENA LOPEZ PENA
10. VANESA MORADO CARBALLEIRA
11. JESUS AMABLE GARCIA VILLADONIGA
12. MARINA HERMIDA FONTICOBA
13. ANA MARIA DIAZ LOPEZ
Suplentes
1. IRIA CASTELEIRO REY
2. REBECA DIAZ CASAS
3. FLORENCIO MONTERO YAÑEZ
Candidatura núm. 4: CENTRISTAS DE VALDOVIÑO (CENVAL)
Titulares
1. DOLORES BERNARDINA VEIGA DOCE
2. MERCEDES HERMIDA GUTIERREZ
3. ALBERTO PEREZ FREIRE
4. MANUEL SEDES AMENEIROS
5. JOSE LUIS CASAL DIAZ
6. MANUEL BELLON RODRIGUEZ
7. LUIS MANUEL BECEIRO RODRIGUEZ
8. MARIA MERCEDES ANEIROS ALONSO
9. SUSANA GOMEZ SENRA
10. MARIA OLGA DOPICO BOGO
11. JOSE MANUEL CASAS GRAÑA
12. MARIANO LOPEZ LOPEZ
13. MARIA ANGELES MENDEZ MENDEZ
Suplentes
1. JOSE DELFINO GOMEZ RODRIGUEZ
2. MERCEDES LOPEZ DIAZ
3. MANUEL RODRIGUEZ FREIRE
4. BEATRIZ GONZALEZ CINZA
5. MARIA JOSE DOCE DE LA CRUZ
6. NICOLAS IGLESIAS CONTE