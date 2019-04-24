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Boletín

ESPECIAL ELECCIONES

LISTAS ELECTORALES

COPE Ferrol te ofrece todas las listas electorales que se presentan a las próximas elecciones municipales

Corresponden a los ayuntamientos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal

Urna electoral - FOTO: Europa Press

Urna electoral - FOTO: Europa Press

Tiempo de lectura: 18'Actualizado 09:59

Cope Ferrol te ofrece todas las candidaturas presentadas por los distintos partidos a las próximas elecciones municipales, previstas para el 26 de mayo.

Circunscripción electoral Ares

Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG - PSOE)

Titulares

1. JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO

2. MARIA VICTORIA MONTENEGRO PAZ

3. JOSE JUAN VILAR RICO

4. OLIMPIA MARCOS GARCIA

5. ALMA BEATRIZ BARRON FERRO

6. LUCIA BLANCO GARCIA

7. NOELIA MONTERO CANDAL

8. CARLOS MANUEL RIVERA LOPEZ

9. JUAN FRANCISCO LOPEZ ROEL

10. JOSE RAMON MONTERO PENEDO

11. MARTA MARIA RASCADO HERMIDA

12. JOSE ANTONIO LEON SANGIAO

13. FRANCISCO BOUZADA ALBELA

Suplentes

1. ELVIRA SANTAREN COUCE

2. PATRICIA BECERRA DIAZ

3. CARMEN FERNANDEZ RIVEIRO

4. ROGELIO CARLOS PEREZ VARELA

5. GUILLERMO ARES CASTRO

Candidatura núm. 2: NUEVA ALIANZA (NAL)

Titulares

1. LUIS CENDAN FERNANDEZ

2. MARIA VICTORIA FORNOS SAAVEDRA

3. MANUEL CASAL RIVAS

4. ANA MARIA LARROSA PEREZ

5. MIGUEL ANGEL GARCIA PENA

6. MARIA JOSE MARTINEZ PEREZ

7. BRYAN FERNANDEZ VALDIVIA

8. MARIA FLOR MARIÑO MAROÑO

9. JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ

10. CARMEN PERMUY BLANCO

11. ANDRES LOPEZ FERNANDEZ

12. MARIA ESTEFANIA BARROS FREIRE

13. RAMON FERNANDEZ FEERNANDEZ

Suplentes

1. SOLEDAD NAVEIRAS LOPEZ

2. DANIEL MARTINEZ MARIÑO

3. MARIA JOSE BOGO ANTON

Candidatura núm. 3: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. EMILIO MESIAS FARIAS

2. CRISTINA CADENA FREIRE

3. MANUEL BELLO BOUZA

4. MARIA CARMEN BRAGE OTERO

5. MIGUEL ANGEL GARCIA PAZ

6. AIDA FEAL RODRIGUEZ

7. FAUSTINO SECO PENEDO

8. BARBARA MARIA SANCHEZ LORENZO

9. PEDRO DOMINGUEZ VILAR

10. MARIA ANTIA CERNADAS FEAL

11. ROBERTO RIVAS CONEJO

12. SILVIA MARIA FERNANDEZ PAZ

13. ANGEL MIGUEL FERNANDEZ PERMUY

Suplentes

1. UXIA CASTELEIRO CUTRIN

2. FRANCISCO COBELO CEPEDA

3. ALICIA MANDIA ABEAL

4. JOSE ANDRES PEDRE RODRIGUEZ

5. ANA RIVEIRA ROCA

Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. JOSE MANUEL CENDAN FERNANDEZ

2. JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ

3. MARCOS CARBALLO SARMIENTO

4. ALESANDRA GARCIA MUIÑOS

5. MANUEL ANTONIO FERNANDEZ BOUZA

6. JOSE LUIS CENDAN CHAO

7. MARIA PILAR MARGHARETTO RODRIGUEZ

8. IGOR MOYA CASTRO

9. MARIA ANGELES GRAÑA OTERO

10. ADOLFO FREIRE FORMOSO

11. LAURA FERNANDEZ VILLAR

12. MONTSERRAT RIO GONZALEZ

13. MANUEL CORRAL LOPEZ

Suplentes

1. FRANCISCO DE BORJA CODOSERO FERNANDEZ

2. MARIA CARMEN VILLAR PAREDES

3. JOSE MARIA CARNERO GARCIA

4. NOELIA CASAL PEREIRA

Candidatura núm. 5: SON DE ARES-SON EN COMUN (SON EN COMUN)

Titulares

1. GUSTAVO PITA CARBALLERIA

2. SUSANA PEREIRA CARBALLO

3. JUAN JOSE RODRIGUEZ PEREZ

4. RUTH MARIA IGLESIAS SANCHEZ

5. ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO

6. JOSE MARIA PERMUY MARTINEZ

7. ANGELES MARIA RODRIGUEZ ABRUÑEDO

8. JOSE ALVARO MONTES CELEIRO

9. SARA PURCELL SOBRINO

10. JUAN JOSE PORTELA DE LA PEÑA

11. ANTIA COMESAÑA GONZALEZ

12. ALBERTO LADRA SABIO

13. ANGELES MARGARITA FERREIRO ROSENDE

Suplentes

1. JORGE LONGARELA BARREIRO

Circunscripción electoral Cabanas

Candidatura núm. 1: AGRUPACION DE ELECTORES DE CABANAS

1. MARIA EVA GARCIA AMOR

2. MARIA MERCEDES ROMAUS CARPENTE

3. SONIA GAYO RODRIGUEZ

4. JOSE CASIMIRO REY GARCIA

5. PABLO CERNADA BARRO

6. XOSE MANUEL ABELEDO CASTRO

7. EVANGELINA JIMENEZ BOUZA

8. DAVID OTERO LAURENZ

9. MARIA GLORIA MARTINEZ QUINTIAN

10. UXÍO ROMERO RODEIRO

11. MARIA EUDOSIA LOUREIRO MARTINEZ

Suplentes

1. CARLOS MOSQUERA GONZALEZ

2. ISABEL PIÑEIRO CABALO

3. MANUEL VARELA BERMUDEZ

4. MARIA CRUZ CARBON ARDAO

5. BERNARDINO PENA PREGO

6. MARI LUZ PERMUY CALVO

7. EMILIO MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ

8. MARIA DEL PILAR DEL MORAL GOMEZ

9. GABRIEL BOUZA ARNOSO

10. JOSE CARBON ANCA

Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

Titulares

1. ESPERANZA GAYOSO PEREIRO

2. SERGIO VICTORIA RODRIGUEZ

3. PATRICIA SAAVEDRA PIÑEIRO

4. PEDRO FERNANDEZ LOPEZ

5. SUSANA CARBALLO CORBEIRA

6. MARIA JESUS CARBALLEIRA BARRO

7. MARIA ANGELES MALLO TIMPANARO

8. ARACELI CARBALLO REY

9. JOAQUIN CASTRILLON GAYOSO

10. JOSE LUIS PAZOS BUJIA

11. PABLO MIRON ASENSIO

Suplentes

1. MARIA JOSE CARBALLO RODRIGUEZ

Candidatura núm. 5: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. ELENA MARIA ARIAS MARTINEZ

2. MANUEL GONZALEZ LOPEZ

3. JAVIER FERNANDEZ BRAGE

4. MARIA JOSE BOUZA VARELA

5. LIDIA FRAGA ALVAREZ

6. MARIA ISABEL VALCARCEL GONZALEZ

7. BERNARDO JOSE CAINZOS LOPEZ

Circunscripción electoral A Capela

Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. MANUEL MEIZOSO LOPEZ

2. NATALIA PAZ ALVAREZ

3. EMILIO RIOBO PIÑON

4. MARIA ROCIO PERMUY RAMUDO

5. JUAN MANUEL SOTO LOPEZ

6. JULIO MEIZOSO FERNANDEZ

7. MARIA ISABEL GATO FERNANDEZ

8. FELIPE RODRIGUEZ DURAN

9. JUAN ADEGA ANCA

Suplentes

1. BEATRIZ VENCE PERMUY

2. JOSE MANUEL CORRAL BELLAS

Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. OLGA MARIA BLANCO TEIJEIRO

2. JOSE MANUEL SANMARTIN SANMARTIN

3. ESTEFANIA SANMARTIN TORRENTE

4. JUAN MANUEL AMATE ROCA

5. MARIA MONTSERRAT FERNANDEZ RODRIGUEZ

6. JOSE LUCAS VILARIÑO OTERO

7. MARIA PILAR MEIZOSO SECO

8. OSCAR ANDRES ANTON VILA

9. SANTIAGO MEIZOSO PERMUY

Suplentes

1. CHRISTIAN BECEIRO BLANCO

Candidatura núm. 3: ALTERNATIVA INDEPENDIENTE DE A CAPELA (AIAC)

Titulares

1. MARCOS RODRIGUEZ CALVO

2. MARTIN BLANCO HERMIDA

3. MONSERRAT SECO CABARCOS

4. DAVID RODRIGUEZ SANMARTIN

5. MARIA GOMEZ DIAZ

6. FERNANDO VILAR DIAZ

7. RUBEN FERNANDEZ ADEGA

8. ALBA GONZALEZ RODRIGUEZ

9. MARIA VICTORIA SALGADO BASOA

Suplentes

1. RUBEN SABIN CALVO

2. MANUEL ROMERO ZERQUERA

Circunscripción electoral Cariño

Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG - PSOE)

Titulares

1. JOSE MIGUEL ALONSO PUMAR

2. JONATHAN ISMAEL MIRANDA LUCAS

3. MARIA JOSE FRAGUELA LOPEZ

4. ALBERTO IGLESIAS FRAGUELA

5. CARMEN DEL RIO FRAGUELA

6. ANA ISABEL FACHAL FRAGUELA

7. ANA BELEN GOMEZ ANEIROS

8. XOSE LOIS ARMADA PITA

9. MARIA CARMEN DAPORTA MARTINEZ

10. JOSE MANUEL PEREZ REY

11. MARIA LUISA NOVO FRAGUELA

Suplentes

1. IRIA RUBIDO PARDO

2. LORENZO FOJON LOPEZ

3. SARA REY LOPEZ

4. JESUS LUIS HEVIA SANTIAGO

5. MARIA LOMBARDERO RODRIGUEZ

Candidatura núm. 2: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. XOSE UXIO CERECEDO GONZALEZ

2. CARLOS CASTRO DURAN

3. NURIA OLIVEIRA ALVAREZ

4. MARIA JOAQUINA MARTINEZ PEGO

5. INES PURIFICACION MARTINEZ DEUS

6. JUAN CARLOS TARACIDO LOPEZ

7. ROSA MARIA ARMADA LOPEZ

8. ANDRES FRANCISCO BARGE LORENZO

9. MARIA PURIFICACION SEIXIDO GOMEZ

10. ANA BELEN SEIXIDO GOMEZ

11. SALVADOR PEREIRA LAGE

Suplentes

Sin candidatos

Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. ANA MARIA LOPEZ FERNANDEZ

2. JOSE LUIS PEREZ PEREZ

3. MARIA ELISA RODRIGUEZ CORNIDE

4. MARIA ARCOS PIÑON

5. ALBERTO BALADO RAMONDE

6. MARIA DEL ROCIO CASTRO LUACES

7. MARIA JOSEFA ARMADA LOPEZ

8. BASILIO CANTO VALE

9. CRISTINA MARIA LOPEZ QUINTANA

10. JOSE MANUEL PEREZ LORENZO

11. ANDRES MANUEL BALADO NOAL

Suplentes

1. PABLO TOLEDO GONZALEZ

2. MARIA CRISTINA VIDAL FERNANDEZ

3. LUIS FERNANDO PITA PEREZ

Circunscripción electoral Cedeira

Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. PABLO DIEGO MOREDA GIL

2. MANUEL PEREZ RIOLA

3. MAGDALENA PEREZ VILLAR

4. JESUS ROMERO CARRACELAS

5. CARMELA PRIETO CAL

6. ERMITAS GARCIA RIOS

7. MANUEL MARTINEZ LOPEZ

8. FATIMA LOPEZ FERNANDEZ

9. JOSE BUSTABAD DOMINGUEZ

10. GLORIA LUISA VILELA ORIONA

11. NICOLAS VERGARA QUINTANA

12. EMILIA DURAN FERNANDEZ

13. JOSE LUIS VERGARA REY

Suplentes

1. PATRICIA ST. JOHN DANKO DANKO

2. MARCIAL BLANCO LOPEZ

Candidatura núm. 2: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ

2. MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ

3. ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO

4. SILVIA MARIA PICOS LORENZO

5. FERNANDO IGLESIAS BOUZA

6. CRISTINA PRIETO LAGO

7. MARIA JOSE PERNAS DIAZ

8. ANTONIO JOSE LOPEZ MARTINEZ

9. JOSE CAMILO CASAL GARCIA

10. PAULA MARIA PEREZ IGLESIAS

11. MANUEL PEREZ PERNAS

12. MARIA CARMEN PEREZ MUIÑO

13. ANTONIO IGLESIAS PEREZ

Suplentes

1. MARIA DIANA CENDAN RODRIGUEZ

2. AMELIA FLORINDA MUIÑO NOVO

3. BRAIS IGLESIAS ESPANTOSO

4. MARIA ANGELES GONZALEZ CHEDA

5. ALBERTE COUTO DIAZ

Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. LUIS RUBIDO RAMONDE

2. PABLO LUIS NEBRIL LOPEZ

3. ESTEBAN BLANCO GARROTE

4. ESTHER COUTO LAMIGUEIRO

5. MARIA LUZ LEONARDO ANEIROS

6. JOSE ANGEL LOPEZ VILLAR

7. LUIS MANUEL SUAREZ VILELA

8. MANUEL SANDE RODRIGUEZ

9. ANA MARIA MUIÑO COSTA

10. LIDIA BREIJO DURAN

11. HIGINIO MANUEL CASAS REGUEIRA

12. MARIA LORENA IGLESIAS VERGARA

13. MARIA ELENA LOPEZ RODRIGUEZ

Suplentes

1. DANIEL COLLANTES VIEIRO

2. MARIA DEL PILAR PEREZ VILLAR

3. LEOPOLDO RUBIDO RAMONDE

Circunscripción electoral Cerdido

Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. BENIGNO GALEGO CASTRO

2. ROCIO MARTINEZ MARTINEZ

3. MARINA TOJEIRO MARTINEZ

4. CANDIDO EUSEBIO PRIETO LAGO

5. DAVID PRADO ANEIROS

6. PATRICIA SANTALLA PEREZ

7. CRISTIAN CARRODEGUAS GRAÑA

8. VICENTE MANUEL REY RODRIGUEZ

9. ANTIA GOMEZ GALEGO

Suplentes

1. ROSANA SANTALLA DOPAZO

2. ALVARO RODRIGUEZ GRAÑA

3. MICAEL CAAMAÑO NOVO

Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. ALBERTO JAVIER REY PAZ

2. MARIA AMALIA DIAZ RODRIGUEZ

3. FRANCISCO JOSE FEERNANDEZ GONZALEZ

4. JAIME MOURIZ PITA

5. ANA ISABEL GARCIA FERNANDEZ

6. JUAN JOSE RAMOS PRIETO

7. ANA RODRIGUEZ MONTERO

8. MANUEL PEREZ MOURENTE

9. MANUEL VIÑAS CEBREIRO

Suplentes

1. JOSE ESMORIS ALDAO

2. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ

Circunscripción electoral Fene

Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. MARIA DEL MAR PIÑEIRO OTERO

2. ANTON LOIS NOCEDA CARBALLO

3. MARTA PEREIRO CALVO

4. ANA BASOA RIOBOO

5. CARLOS ENRIQUE REGO GARATE

6. MARIO ALBERTO AMARELO CAMACARO

7. MARIA PAZ LOPEZ GALEGO

8. JOSE CARLOS ROMERO RODRIGUEZ

9. AMALIA GARCIA BALADO

10. MATILDE CASTRO GARCIA

11. MARINA PEREZ FREIRE

12. GUILLERMO PENA GOMEZ

13. ANTONIO SEOANE RODRIGUEZ

14. MARIA ROCIO MARTIN PEREZ

15. JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ

16. MARIA JOSE ARES SANMARTIN

17. MANUEL ALLEGUE GONZALEZ

Suplentes

1. AMALIA LOURDES BOTAS LAMAS

2. JUAN MANUEL MARTIN DIAZ

3. EMILIO JOSE RICO FERNANDEZ

Candidatura núm. 2: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. JUVENTINO JOSE TRIGO REY

2. ALEJANDRA PERMUY MEIZOSO

3. MANUEL POLO GUNDIN

4. CRISTINA GARCIA MOROÑO

5. JUSTO MARTINEZ ARDA

6. MARIA DE LOS ANGELES COIRA LOPEZ

7. JOSE LUIS SEIJO FERNANDEZ

8. ALBA GARCIA FARIÑA

9. ALBERTO LUIS MACEIRAS PEDREIRA

10. JOSEFINA LOPEZ PICO

11. VALENTIN JESUS G. GARCIA MORRON

12. MARIA ISABEL SERANTES GOMEZ

13. FRANCISCO MANUEL PERMUY GOMEZ

14. MARIA DIGNA FARALDO PURRIÑOS

15. ANTONIO OROZCO GONZALEZ

16. JUSTO OREONA BLANCO

17. MARIA MANUELA AGUILAR PRIETO

Suplentes

1. RITA MARIA COUTO SEIJIDO

2. ROBERTO PAZ LOPEZ

3. JOSEFA LEAL CASAL

4. JOAM FERREIRO CARAMES

Candidatura núm. 3: ESQUERDA UNIDA (EU)

Titulares

1. MARIA CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ

2. BRUNO ANEIROS COUCE

3. MARIA JULIA PEREIRO GARCIA

4. ANTONIO AVILA DEL MORAL

5. OLAIA SALORIO YAÑEZ

6. ANDRES BASTIDA FERNANDEZ

7. ROSA MARIA RIOBO PERMUY

8. EDUARDO GARATE CALVO

9. MARIA VANESA YAÑEZ NEIRA

10. FRANCISCO SANMARTIN MORGADE

11. SARAY FERNANDEZ LOPEZ

12. ALVARO ARNOSO PEDRE

13. MARIA CARMEN SECO CABARCOS

14. ADRIAN CHAO MARTINEZ

15. MARIA CRISTINA LOPEZ LOPEZ

16. MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

17. MARIA LUZ MARTINEZ RODRIGUEZ

Suplentes

1. JORGE PORTO ARRIVI

2. ALIANA CORRAL FERNANDEZ

Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. GUMERSINDO PEDRO GALEGO FEAL

2. ROCIO AURORA BERTOA PUENTE

3. TAMARA MIRAGAYA LOPEZ

4. JOSE ANDRES SERANTES PAINCEIRAS

5. JUANA BARRO COUTO

6. JUAN JOSE FRANCO CASAL

7. ALEJANDRO JORGE GUTIERREZ SANCHEZ

8. ANA MARIA NOVO PICOS

9. ALBERTO ARES CAZAS

10. MARIA MONTSERRAT TENREIRO LOPEZ

11. MARIA ELENA GARCIA LAGE

12. MARIA TERESA LOPEZ MARTINEZ

13. MARIA LUZ DOPICO GRUEIRO

14. JUAN MANUEL TENREIRO LOPEZ

15. ALFREDO PUENTES BARRO

16. MARIA GLORIA DOBARRO MENENDEZ

17. MODESTO BOUZA ARDAO

Suplentes

1. MANUEL CARBALLO DOPICO

2. QUIRINO BORES GAMUNDI

3. AMALIA MALVAR FERNANDEZ

4. MARIA DEL CARMEN LORENZO EREÑA

5. DIEGO FUENTES MALVAR

Candidatura núm. 5: COMPROMISO POR GALICIA (CxG)

Titulares

1. XOAN MANUEL RODRIGUEZ BASTIDA

2. ANA ISABEL SANCHEZ MARTINEZ (Independiente)

3. MIREN IÑAKE SANJURJO BAO (Independiente)

4. SAMUEL RAMIREZ RODRIGUEZ (Independiente)

5. PAULA GONZALEZ PAZOS (Independiente)

6. MIGUEL ANGEL CALVO RIVEIROS (Independiente)

7. TOMAS MANUEL PEREZ ACOSTA (Independiente)

8. MONSERRAT VAZQUEZ GARCIA

9. BRAIS CANOSA FERNANDEZ (Independiente)

10. IRENE GARCIA VAZQUEZ

11. ALBA MARIA RODRIGUEZ CANOSA (Independiente)

12. JOSE MANUEL PENA LAMAS

13. JOSE RAMON CARMES SANCHEZ

14. MANUEL GARCIA GARCIA

15. GLORIA LOURDES CASAL CARRILLO

16. ADRIAN RODRIGUEZ CANOSA (Independiente)

17. ALBA GONZALEZ PAZOS (Independiente)

Suplentes

Sin candidatos

Circunscripción electoral Ferrol

Candidatura núm. 1: LIGANDO (LGD)

Titulares

1. IOLANDA TEIXEIRO REY

2. ANXO BERNARDINO OTERO FERNANDEZ

3. EUGENIA MARIA NOCHE OTERO

4. JORGE MIGUEL PEREIRA MIRANCOS

5. MONICA FONTENLA CARRO

6. JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ

7. VERONICA LOPEZ LOPEZ

8. ROQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Independiente)

9. AMAPOLA MACHUCA QUINTIANA

10. ARTURO CRISTOBAL OTERO MOREIRA

11. ANA BELEN SANTIAGO REY

12. PABLO ALONSO MIGUEL

13. CRISTINA OTERO FERNANDEZ

14. MANUEL GARCIA FREIJOMIL

15. MARIA ISABEL LOJO MELLA

16. CAMILA CATALINA FERNANDEZ LOPEZ

17. DANIEL FERNANDEZ VIDAL

18. MARIA MERCEDES QUINTIANA PEREZ

19. BERNARDINO JOSE OTERO SALGADO

20. MARIA PILAR LOPEZ MARTINEZ

21. MANUEL NOCEDA CARBALLO

22. MARIA MAR PANTIN CID

23. MAITE GOMEZ SERRANO

24. MARIA JOSE CASTELO LESTON

25. CARLOS JESUS VARELA AENLLE (Independiente)

Suplentes

Sin candidatos

Candidatura núm. 2: COALICION DE CENTRO DEMOCRATIVO (CCD)

Titulares

1. JORGE JUAN ALVAREZ CASTRILLON

2. JOSE LUIS MENDEZ OTERO

3. AMADOR VAZQUEZ MANZANO

4. MARIA ARANZAZU AGUADO NUÑEZ

5. LAURA VIDAL FORMOSO

6. LUIS MARIA T TABOADA GONZALEZ

7. FERNANDO JOSE PRIETO RAFALES

8. MARIA VICTORIA FERNANDEZ CASTELEIRO

9. ELISABETH SOLANO DE LA ROSA

10. SARA ROMERO SAAVEDRA

11. JUAN LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ

12. JUAN MANUEL FREIRE BUENO

13. JORGE ALBERTO CURE YUÑEZ

14. MIRIAM VAZQUEZ DIAZ

15. ESTEFANIA VIGO ROMERO

16. JOSE MANUEL MARTINEZ GRANDAL

17. NUBIA DEL CARMEN BADEL RODRIGUEZ

18. VERONICA SEOANE SANTIAGO

19. MARIA CASILDA ROLAN MARTINEZ

20. JOSE ANTONIO MAESTRE GONZALEZ

21. MARIA LORENA PRIETO RAFALES

22. CARLOS DAVID CHAVAUD GALAN

23. PEDRO ROMALDE CARREIRA

24. MARIA DE LOS ANGELES FORMOSO SEIJO

25. ALEXANDER MAESTRE AGUADO

Suplentes

Sin candidatos

Candidatura núm. 3: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. ANTONIO IVAN RIVAS RICO

2. MARIA DO MAR LOPEZ GONZALEZ

3. ROBERTO MONTERO CASTRILLON

4. ANA MARIA VEREZ GOMEZ

5. XAN CARLOS LOPEZ PEREIRA

6. ANTONIA MARTINEZ DIAZ

7. SANTIAGO RAMON MOREDA PEREZ

8. MARIA RIVERA FILGUEIRAS

9. XOAN PADIN HERMIDA

10. MARIA YAÑEZ GATO

11. XOAN FRANCISCO LOPEZ PEREZ

12. REMEDIOS MOREIRA VALE

13. RAMON TOMAS FERNANDEZ ALFONZO

14. RITA LAZARE FOUCE

15. CELSO JOSE POSADA FERNANDEZ

16. ANA MARIA LOPEZ PEREIRA

17. ROBERTO CARLOS LOPEZ SUAREZ

18. LAURA TERESA MOROTO LOURIDO

19. JORGE MANUEL DEZA REY

20. TANIA REY CAMPOS

21. ANTONIO RENDAL SEOANE

22. JOSEFA BRA FERNANDEZ

23. JOSE RAMON LOPEZ CARREIRA

24. MARIA LUISA SANCHEZ MEIZOSO

25. XOSE ANTON MUÑIZ TENREIRO

Suplentes

1. DAVID GALDO CANIDO

2. MARIA CELSA GARCIA PEREZ

3. FRANCISCO DE BORJA GONZALEZ TENREIRO

Candidatura núm. 4: SENTIMIENTO FERROLANO (SF)

Titulares

1. RICHARD ANICET LAVODRAMA ONDOMA

2. ESPERANZA MARIA SOTO HERMIDA

3. JOSE JUAN SOTO HERMIDA

4. JOSE CARLOS RIVAS CASTRO

5. GLORIA MARIA VAZQUEZ VENTOSO

6. ALBA ASENSIO ALMIÑANA

7. BEATRIZ MOSQUERA DIAZ

8. OSCAR LOPEZ GARCIA

9. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ABELLA

10. BEATRIZ GRANJA VILA

11. LAURA LOPEZ RODRIGUEZ

12. MONICA MARIA GARCIA BOTANA

13. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ

14. CARLOS BERNABE REY

15. ROBERTO BOUZA PIÑON

16. MARIA ANGELES PRIETO BAÑAL

17. OLGA DASENDE CRIADO

18. JOSE ANGEL DIEGUEZ CASTRILLON

19. FRANCISCO JOSE FERNANDEZ LEAL

20. DAVID RODRIGUEZ ABELLA

21. ANA MARQUES ORORBIA

22. MIGUEL ALBA DOMINGUEZ

23. CONSUELO HERMIDA MARTINEZ

24. MARIA JOSE INES ABELLA SANCHEZ

25. CESAR MANUEL MAHIA PRIETO

Suplentes

1. MARTA RODRIGUEZ PIÑEIRO

2. ALVARO MIRANDA GARCIA

3. JUAN CRISTOBAL MARTINEZ VILLAVERDE

Candidatura núm. 5: XUNTOS ACTÚA (XUNTOS ACTÚA)

Titulares

1. JESUS CARLOS DEL RIO LOPEZ

2. MONICA PANTIN LOPEZ

3. VICTOR EDUARDO MUÑOZ GOMEZ

4. VANESA PILAR SECO BLANCO

5. JOSE JAVIER ANIDOS SOTO

6. GONZALO CHEDA PEGO

7. MARIA DEL CARMEN COUCE MARQUEZ

8. JOSE GUILLERMO SANMARTIN GONZALEZ

9. EDUARDO PIÑON GARCIA

10. MARIA JOSE PITA RODRIGUEZ

11. CAROLINA LEMOS SIMO

12. ENRIQUE SEQUEIRO GIMENEZ

13. MARIA JOSE LOPEZ LOPEZ

14. FRANCISCO JAVIER DIAZ MORENO

15. SERGIO LOPEZ MONTERO

16. MARIA ROCIO ORIZALES CARRODEGUAS

17. AGUSTIN DIAZ RIVEIRO

18. MARIA DE LAS MERCEDES PAINCEIRA FERRACES

19. MANUEL JESUS FERNANDEZ VENCE

20. MARIA ISABEL RIVEIRO GARCIA

21. MARIA EUGENIA ALONSO PEREZ

22. EMILIO ANTONIO DOMINGUEZ TRIS

23. QUELLY CRISTINA VALENCIA MAZUERA

24. ALINE SOUZA DE JESUS

25. CARLOS GONZALEZ ARMADA

Suplentes

Sin candidatos

Candidatura núm. 6: FERROL EN COMÚN-SON EN COMUN (FERROL EN COMUN)

Titulares

1. JORGE JUAN SUAREZ FERNANDEZ

2. XIANA LOPEZ PENEDO

3. JESUS BASTERRECHEA LOPEZ

4. SAINZA RUIZ FERREÑO

5. RAFAEL RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ

6. MARIA DEL MAR SOBRIN SUEIRAS

7. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PAZ

8. MARIA ESTHER ESTEVEZ FERNANDEZ

9. VICTOR LEDO SUAREZ

10. IRENE FERNANDEZ LORENZO

11. MANUEL CASTRO BOUZAS

12. ROSARIO ALABAU ALBORS

13. SANTIAGO ELOY DIAZ GOMEZ

14. CANDELA DIAZ RIVAS

15. FRANCISCO JAVIER PERMUY LOPEZ

16. BEGOÑA GARCIA HIDALGO

17. JUAN JOSE ORUEZABALA ROMERO

18. PAULA MARIA FARALDO CASAL

19. LUIS VICTOR RUIZ RODRIGUEZ

20. MARIA JESUS DURAN RODRIGUEZ

21. FRANCISCO JAVIER GALAN PEREZ

22. JOSEFA VARELA FONTAN

23. ROBERTO FERNANDO ARTABE NOYA

24. MARIA EUGENIA FREIRE FAJARDO

25. FERNANDO MIRAMONTES VAZQUEZ

Suplentes

1. TOMAS MIRANDA GARCIA

2. ANA BELEN GONZALEZ BASANTA

3. RICARDO LEDO SUAREZ

Candidatura núm. 7: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. ANGEL MANUEL MATO ESCALONA

2. MARIA TERESA DEUS TRASOBARES

3. ANTONIO GOLPE DIAZ

4. EVA MARTINEZ MONTERO

5. GERMAN COSTOYA CASAS

6. ANA LAMAS VILLAR

7. JULIAN REINA VILLALON

8. CRISTINA PRADOS RUBIO

9. RAFAEL FERNANDEZ BECEIRO

10. ESTEFANIA GOMEZ GARCIA

11. GERARDO RAMON LOPEZ CASTRILLON

12. ANA MAIRA BECEIRO MOSQUERA

13. JOSE ENRIQUE VICENTE FERNANDEZ PIÑON

14. MARIA CARMEN CEREIJO ROMERO

15. DIEGO PEREZ GARCIA

16. ROSA MARIA RAMOS ROMERO

17. JOAQUIN ENRIQUEZ DIAZ

18. MARIA ELENA CARBALLEIRA REY

19. LUIS RAMON DOMINGUEZ CASTRO

20. MARIA CARMEN RIVADULLA DO VAL

21. ANGEL MANUEL TEIJEIRO FRAGA

22. NATALIA ARES LOPEZ

23. MARIA LUISA MESA GARCIA

24. VICENTE LUIS IRRISARRI CASTRO

25. MANUEL COUCE PEREIRO

Suplentes

1. MARIA ISABEL SEIJAS COSTA

2. MANUEL BECEIRO DIAZ

Candidatura núm. 8: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

Titulares

1. ALEJANDRO LANGTRY CAINZOS

2. MARIA CARMEN GARCIA DE LOS REYES LUQUE

3. JOSE ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ

4. EMMA ANTA VAZQUEZ

5. JESUS MARIA GUTIERREZ RODRIGUEZ

6. VIRGINA SANTIAGO BLANCO

7. VICTOR MANUEL TEIJEIRO MARTINEZ

8. ISABEL CANEIRO GRANULLAQUE

9. ALBERTO ALVAREZ NUÑEZ

10. CRISTINA CEBREIRO GOMEZ

11. ALEJANDRO SANTIAGO RAMOS

12. SILVIA MOURE BARROS

13. ANTONIO LANDEIRA MENDEZ

14. SANDRA ESTEVEZ BAENA

15. ALFONSO ALVARO POSADA GONZALEZ

16. VANESA CANDALES PARIS

17. XAVIER PUIG PINTOS

18. ANA ISABEL SANTIAGO FERNANDEZ

19. JOSE TEIJEIRO FRAGA

20. MARIA MONTSERRAT SUEIRAS MONTERO

21. JOAQUIN MOLERO MUÑOZ

22. MARIA BELEN LOUREIRO AMENEIROS

23. SERGIO LOPEZ PEDREIRA

24. MARIA TERESA PRADOS VELLON

25. MARCOS ANDRES PORTO CASTELEIRO

Suplentes

1. NATALIA CASTRILLO MERLAN

2. JAVIER ALEJANDRO OTERO ACOSTA

3. MARIA CRISTINA ANTA VAZQUEZ

4. LUCIO GARCIA BURASTERO

Candidatura núm. 9: MAREA DE FERROL (MAREA DE FERROL)

Titulares

1. BERNARDO LORENZO CUETARA

2. LUCIA VIZOSO AMADO

3. ISMAEL GONZALEZ BOUZA

4. BARBARA PRIMO PEREZ

5. NICASIO MALDE FERNANDEZ

6. MARIA DEL CARMEN ISASI VARELA

7. MIGUEL ANGEL REIMUNDEZ GONZALEZ

8. MARIA TERESA RIVERA ROCA

9. XOSE MANUEL PAZO BLANCO

10. ROCIO ARIAS PANTIN

11. ILDEFONSO LOPEZ SILVA

12. SARA MANSO GARCIA

13. HECTOR VIZOSO DURAN

14. MARIA MERCEDES LOMBA LAMAS

15. JUAN MANUEL ALLEGUE LOPEZ

16. PATRICIA SAEZ PEREZ

17. JOSE ANTONIO MOSCOSO BARREIRO

18. MARIA DEL MAR SAAVEDRA COZA

19. RAFAEL BALDOMERO BASOA RODRIGUEZ

20. MARIA VICTORIA PEREZ RIVAS

21. RICARDO DIAZ DOPICO

22. LORENA CRISTINA ISASI VARELA

23. JOSE MANUEL COSTAS CALVO

24. ANA ISABEL SANTIAGO LOPEZ

25. JOSE MARIA FONTAO PITA

Suplentes

1. MARIA ESTHER MALDE FERNANDEZ

2. JOSE MANUEL CARDOSO SANTIAGO

3. RAQUEL VICTORIA PEREZ RIVAS

4. CRISTIAN GARCIA VIÑAS

Candidatura núm. 10: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. JOSE MANUEL REY VARELA

2. MARTINA ANEIROS BARROS

3. ALEJANDRO PADILLA RODRIGUEZ

4. MARIA VICTORIA SUAREZ TAIBO (Independiente)

5. SUSANA MARIA SANURJO FRAGA

6. ROSA MARIA MARTINEZ BECEIRO

7. RICARDO ALDREY REY (Independiente)

8. MARIA DEL CARMEN GARCIA FRAGA

9. JOSE TOME LOPEZ (Independiente)

10. JAVIER PASTOR DIAZ MOSQUERA

11. ANA LEIRA HERMIDA

12. MARIA ELVIRA MIRAMONTES MAS

13. ARAN LOPEZ MARTINEZ

14. ANTONIO BLANCO NUÑEZ

15. VERONICA MARIA CASAL MIGUEZ

16. CARLOS AUGUSTO BARCON TERUEL

17. PATRICIA PEREZ MARIN (Independiente)

18. BEATRIZ MARIA SOBRINO PEREZ-CRESPO

19. JORGE TOMAS BLANCO GARCIA

20. MARIA DEL PILAR COSTA RODRIGUEZ (Independiente)

21. MATEO BUJAN VARELA

22. NONA INES VILARIÑO SALGADO (Independiente)

23. JOSE MANUEL COUCE FRAGUELA (Independiente)

24. LUIS FRAGA DIAZ

25. MARIA DEL CARMEN ARCOS GOMEZ

Suplentes

1. JUAN JOSE COUCE PREGO

2. MARGARITA LOPEZ PARDO

3. JOSE ZAR VARELA

4. ROSA MARIA PICOS PIÑEIRO

5. JOSE MANUEL VILARIÑO ANCA

Candidatura núm. 11: VOX (VOX)

Titulares

1. PATRICIA CASTRO MARTINEZ

2. CARLOS LOPEZ GRANDIO

3. MARIA JOSE FERNANDEZ CASTRO

4. PEDRO ANDES GONZALEZ COUCE

5. ERNESTO SOBRINO MARFULL

6. CARMEN CUADRADO DORRIO

7. FRANCISCO JAVIER MURUA PAZ

8. BELEN GOMEZ GAMIR

9. AQUILINO GUTIERREZ HERMIDA

10. LUIS JESUS PAZ GARCIA

11. PILAR MARTINEZ LOPEZ

12. ZOILA GONZALEZ RODRIGUEZ

13. IGNACIO GONZALEZ LLANOS RODRIGUEZ DE RIVERA

14. ISABEL MARIA CARNEIRO GUNDIN

15. FRANCISCO CASTRO MARTINEZ

16. MONICA DOPICO BARRO

17. GERARDO JOSE LOPEZ LOPEZ

18. ELENA CASTRO MARTINEZ

19. ANTONIO PREGO RAMON

20. PURIFICACION FERNANDEZ GONZALEZ

21. RODRIGO JESUS BAYOLO GONZALEZ

22. NOEMI MERCADER YARDLEY

23. RAMON BARDANCA VALENCIA

24. ANA MARIA GIMENEZ

25. LUIS CARLOS BARCA FRANCO

Suplentes

1. FRANCISCO JAVIER CASTRO LOPEZ

2. BEATRIZ HERRAIZ

Circunscripción electoral Mañón

Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. JOSE CARLOS GARCIA VILAMEA

2. MARTIN REGO BAAMONDE

3. ENRIQUE ROSENDE FERNANDEZ

4. MARIA CARMEN COSTA LOPEZ

5. ALFREDO GONZALEZ TRASANCOS

6. JUAN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

7. JOSE MARIA BLANCO LOPEZ

8. ANTONIA CASTRO CASAL

9. VICENTE RODRIGUEZ MARTINEZ

Suplentes

1. JESUS PENA MARTINEZ

2. ANDREA MARIA GARCIA COEGO

3. ELSA MARIA GONZALEZ SIERRA

4. DANIEL PENA CASAS

Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. ALFONSO EMILIIO BALSEIRO GOMEZ

2. ALFREDO DOVALE PEDREIRA

3. FRANCISCO JOSE CALVIN FONDEVILA

4. MIGUEL FREIRE GOMEZ

5. ALBA MARIA MARTINEZ LOPEZ

6. AZUCENA CAO SIERRA

7. JOSE MANUELA SANTEIRO FERNANDEZ

8. ENRIQUE OTERO REY

9. SONIA MARIA SOTO GOMEZ

Suplentes

1. JAVIER CASTRO CABRERA

2. MARIA CARMEN VALE DURAN

3. ANTONIO JOSE REY BLANCO

4. CARLOTA LAGARES RODRIGUEZ

5. TAMARA GONZALEZ GOMEZ

6. MARIA ANTONIA TRASANCOS MASEDA

7. JOSE ANGEL DIAZ CANOURA

8. MARIA ELVIRA ARMADA FERNANDEZ

Circunscripción electoral Mugardos

Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. ARGEMINO VARELA FILGUEIRAS

2. TANIA MARIA FERNANDEZ IGLESIAS

3. MARCOS PEREZ PEREZ

4. IAGO RODRIGUEZ-MOLDES VARELA

5. MARIA FERNANDA MAROTO LOURIDO

6. PATRICIA LAGO BLANCO

7. RAMON BELLO BLANCO

8. MARTA SUSANA VEIGA TORRES

9. XOAN FRANCISCO RICO CASTRO

10. PEDRO ANDRES MARCOS BARROS

11. MANUELA MARIA DIVINA LOPEZ QUINTIAN

12. RUBEN GUILLERMO IGLESIAS FREIJOMIL

13. MARTA CILLERO BILBAO

Suplentes

1. ANGEL OTERO PRADOS

2. EVARISTO DEUS DEUS

3. ELVIRA ROIZ MESIAS

Candidatura núm. 2: ESQUERDA UNIDA-SON EN COMUN (ESQUERDA UNIDA-SON EN COMUN)

Titulares

1. MARIA DEL PILAR DIAZ OTERO

2. IVAN MARTINEZ GONZALEZ

3. MARIA DOLORES GONZALEZ LORENZO

4. GENARO PRIETO IGLESIAS

5. MARIA IREN TOIMIL FERNANDEZ

6. JOSE ROBUSTIANO LOPEZ IGLESIAS

7. MARIA DEL PILAR REGUEIRO LORENZO

8. ANDRES TORRES TORRES

9. PATRICIA GARCIA BONOME

10. MARCOS VAZQUEZ ARIAS

11. RAQUEL LOPEZ LOPEZ

12. RAMIRO NICOLAS OTERO RODRIGUEZ

13. LIBERTAD MARIA BARCIA VILAR

Suplentes

1. MARIA ANGELES LORENZO VIGO

2. MARTIN LOPEZ PEREZ

3. MARIA DOLORES VAZQUEZ FILGUEIRAS

Candidatura núm. 3: PARTIDO DOS SOCIALISTA DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. JOSE ANGEL MARTINEZ BARDANCA

2. MARTA RUIZ DEL GANSO

3. IGNACIO FERNANDEZ FERNANDEZ

4. LAURA TOIMIL BUJONES

5. JUAN ANGEL CASTRO VAZQUEZ

6. MARIA ANGELES FERREIRO MONTENEGRO

7. JUAN CARLOS REY RIVADULLA

8. ANDREA BASTIDA FERNANDEZ

9. RAMON FERNANDEZ BARBOSA

10. TAMARA GALAN LOPEZ

11. DAVID GARCIA FERNANDEZ

12. MICAELA PRAVIA DIAZ

13. ALEJANDRO FERNANDEZ IGLESIAS

Suplentes

1. LUIS ANTONIO DIESTE ABEAL

2. JOSEFINA BARDANCAS LOPEZ

3. CARLOS FERNANDEZ COBA

Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. JUAN DOMINGO DE DEUS FONTICOBA

2. ANA MARIA VARELA BASTIDA

3. JOSE MIGUEL MAHIA PRADOS

4. BEGOÑA ROLDOS IGLESIAS

5. JORGE MANUEL KUNTZ PEITEADO

6. NOELIA VIZOSO GONZALEZ

7. JOSE ANTONIO LOPEZ SUEIRO

8. PATRICIA CAINZOS FERNANDEZ

9. CRISTINA SAAVEDRA MARCOS

10. SERGIO FERNANDEZ VILLAVERDE

11. CECILIA MENENDEZ ARIAS

12. MARIA SAGRARIO CERVIÑO FERNANDEZ

13. PEDRO MENDEZ BARCIA

Suplentes

1. JAVIER LORENZO SOUTO

2. LUZ MARIA GARCIA BECEIRO

3. RAUL ANIDO MARTINEZ

4. MARIA ISABEL MARTIN FONTAN

5. JUDIT MAROÑO FONTENLA

6. ESTEFANIA ANIDO MARTINEZ

7. IRENE VARELA PRADOS

8. EVARISTO MARTINEZ VELLON

9. EMILIO VARELA DEIBE

10. JUAN ALBERTO CASTELEIRO RIVERA

Circunscripción electoral Narón

Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. JOSE DAVID PITA BREIJO

2. CATALINA MARIA GARCIA BLANCO

3. SANTIAGO GALEGO CASTRO

4. SUSANA GARCIA GRUEIRO

5. JUAN RAMON COUCE GOMEZ DE LA TIA

6. GABRIELA DAMIANE SOUZA DE LIMA

7. JESUS EMILIO PEREZ LOPEZ

8. PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA

9. CARLOS ENRIQUE SAURA DE LAGO

10. PATRICIA VILAR MARTINEZ

11. CONRADO ARGEMIRO VILELA VILLAMAR

12. MARIA FRANCILEIA MARTINS DE SOUZA

13. ALEJANDRO DIAZ TORRES

14. LUCIA PRIETO SEIJAS

15. JOSE ELOY NOGUEIRA PIÑEIRO

16. MARIA JOSE FIDALGO DOPICO

17. JESUS EMILIO PEREZ DIAZ

18. MARIA MANUELA RODRIGUEZ CALVO

19. CIPRIANO POUSO FILGUEIRAS

20. STEPHANIE DAMIANA SOUZA DE LIMA

21. JUAN CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ

Suplentes

1. ANA MARIA DOPICO PEREZ

Candidatura núm. 2: TERRA GALEGA (TEGA)

Titulares

1. MARIAN FERREIRO DIAZ

2. MANUEL ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ

3. NATALIA HERMIDA RICO

4. JUAN PABLO MOURIZ ROMERO

5. JOSE IBAN SANTALLA BORREIROS

6. ROMAN ROMERO FRANCO

7. GUILLERMO SANCHEZ FOJO

8. JOSE OREONA BRA

9. MARIA DEL MAR GOMEZ CASAL

10. MARIA DE LA MERCED TAIBO REY

11. OLGA AMENEIRO LOPEZ

12. ROBERTO MANUEL NAVEIRAS DIAZ

13. EVA ROMERO BARRO

14. RUBEN LOPEZ LAGARES

15. GEMMA MARIA ALONSO VAZQUEZ

16. BRUNO GONZALEZ MAURIZ

17. JOSE CARLOS LOPEZ LOPEZ

18. LUCIA GONZALEZ RODRIGUEZ

19. JOSE GONZALO NIEBLA DOCE

20. MARIA PILAR TESTA CALVO

21. MARIA DEL CARMEN ESPADA CORTIZAS

Suplentes

1. IRIA SAAVEDRA BORREIROS

2. MARTA OTERO FILGUEIRAS

3. JOSE MANUEL BLANCO SUAREZ

Candidatura núm. 3: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. OLAIA MARGARITA LEDO DIAZ

2. EUGENIO CARBALLEIRA LOPEZ

3. MARIA DOLORES PRIETO LUNA

4. MANUEL ANGEL HERMIDA FRANCO

5. MARGARIDA LEIRACHA PITA

6. NICOLAS JOAQUIN MANSO LOPEZ

7. LIDIA ROMERO PICOS

8. MARCOS SANCHEZ BRANCO

9. XIANA GONZALEZ PICO

10. JOSE TEIJIDO VIDAL

11. MARIA CARMEN FORMOSO CORRAL

12. JOSE LUIS REY ABAD

13. MARIA ELENA LORENZO CASTELEIRO

14. SUSANA LUACES LORENZO

15. DANIEL AMARELO MONTERO

16. MARIA PILAR CARBALLEIRA LOPEZ

17. MARTA GRANDAL ANCA

18. PABLO PICO ARENAS

19. KARINA ROSARIO CASTILLO

20. JOSE MARIA GOMEZ FANDIÑO

21. TERESA JESUS SABIO RODRIGUEZ

Suplentes

1. EVA MARIA GUERRERO RICO

2. JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRANDAL

3. MARIA SANCHEZ-ANDRADE SANCHEZ

4. FRANCISCO SANESTEBAN VEIGA

5. FERNANDO ROMERO REY

6. JOSE MIGUEL VARELA SERANTES

7. ROCIO RODRIGUEZ SABIO

8. SILVIA FERNANDEZ BOGO

9. RODOLFO FERNANDEZ VAZQUEZ

10. NEREA CAZAS FRAGA

Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

Titulares

1. NICOLAS CARLOS ARCOS PUENTES

2. NAZARET MARTIN PEREZA

3. JUAN MIGUEL PADIN PIÑON

4. ANA ISABEL REGUEIRA CERCIDO

5. CONSTANTINO PEREZ VEIGA

6. JOSE ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ

7. ERIC VEA GARCIA

8. MARIA VERONICA MARTINEZ HOLGUIN

9. FRANCISCO PICO SANJURJO (Independiente)

10. ALBA LAGE CABALLERO (Independiente)

11. KEVIN VILA FERNANDEZ

12. JESUS MARIA GUTIERREZ CEBREIRO

13. RAFAEL GARCIA GONZALEZ (Independiente)

14. MARIA ELENA AGULLO ANEIROS (Independiente)

15. NOELIA SEIJIDO DIAZ (Independiente)

16. CONCEPCION AMADO COUCE (Independiente)

17. JESUS DOCE BLANCO (Independiente)

18. MARIA ISABEL CERCIDO CALVO

19. SONIA GARCIA FERNANDEZ (Independiente)

20. FERNANDO BARCIA RODRIGUEZ (Independiente)

21. LUCIANO EIROA GUILLEN (Independiente)

Suplentes

1. JOSE ANGEL DOCURRO LOPEZ (Independiente)

2. OLGA ROMERO GARCIA (Independiente)

3. LETICIA SANCHEZ HEREDIA (Independiente)

Candidatura núm. 5: NARON POR DIANTE-SON EN COMUN (SON EN COMUN)

Titulares

1. ANDRE ABELEDO FERNANDEZ

2. SONIA MOURIZ PEREIRA

3. XESUS ANXO LOPEZ PINTOS

4. LORENA BERMUDEZ DOCE

5. TAMARA LOPEZ DIAZ

6. ROBERTO VILLASUSO VAZQUEZ

7. MARCOS GUERREIRO CARBALLEIRA

8. MARIA BELEN ANEIROS LOPEZ

9. ALEJANDRO DANIEL DIAZ CORRAL

10. IRIA GOMEZ LOPEZ

11. JORGE TORRES MACHADO

12. PATRICIA SAAVEDRA BARCIA

13. RUBEN MENDEZ OTERO

14. SOFIA BELLON YAÑEZ

15. MARIA LUISA AGRA PARADA

16. ARGEMIRO MONTERO MARTIÑO

17. ZORAIDA BERMUDEZ DOCE

18. DIANA ALONSO TEIJEIRO

19. MANUEL ANGEL PRADOS REGO

20. ELENA BERMUDEZ DOCE

21. TANIA MARTINEZ RAMILO

Suplentes

1. RICARDO ANEIROS SIXTO

2. LORENA TEIJEIRO FERNANDEZ

3. MONTSERRAT RODRIGUEZ DOMINGUEZ

4. ALFREDO DEL RIO LOPEZ

5. MANUELA DOLORES LOPEZ GARCIA

Candidatura núm. 6: ELIXIMOS NARON (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) (ENE (RC-GV))

Titulares

1. ALFONSO CASAL PITA

2. CRISTINA LOPEZ LOOPEZ

3. SABELA CASAL SANCHEZ

4. MARIA DEL CARMEN PIÑEIRO CASAL

5. CARLOS CALVO MEIZOSO

6. ANDRES MANUEL REGUEIRA GONZALEZ

7. MARIA PILAR CRESPO LOPEZ

8. EMILIO MACHIO RUEDA

9. MARIA DEL CARMEN ABELLEIRA LOPEZ

10. PABLO DIAZ-CANEJA CASTILLO

11. ELSA MIRAS PEREZ

12. FELICIANO LOPEZ ORJALES

13. MARIA JOSEFA RAMOS PEREIRA

14. JESUS MANUEL PIÑEIRO CASAL

15. ANA MARIA RODRIGUEZ COMBA

16. ANTONIO DOPICO CARRO

17. MERCEDES DEIBE ESPIÑEIRA

18. MANUEL MARTINEZ FILGUEIRA

19. MARIA CARMEN VILLAR DIAZ

20. MANUEL LOPEZ GONZALEZ

21. VICTOR MANUEL LOPEZ OANES

Suplentes

Sin candidatos

Candidatura núm. 7: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. GERMAN CASTRILLON PERMUY

2. MARIA DEL MAR BLANCO ROCA

3. JAVIER MARIA PEREIRA BECEIRO

4. ANA VANESA BOUZAMAYOR VILLASUSO

5. MARCOS LOPEZ BALADO

6. ESTRELLA CASTRILLON VIDAL

7. JOSE MANUEL GRAÑA RODRIGUEZ

8. ELSA MARIA MERCEDES CASTRO AMADO

9. CRISTINA ALONSO CHAMOSA

10. JOSE MIGUEL HERMIDA DOPICO

11. GRACIELA MARIA BONOME OTERO

12. ALICIA MARIA CALVO BELLO

13. JULIO ANGEL FERNANDEZ PAZ

14. MARIA SOLEDAD GOMEZ BAAMONDE

15. JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ

16. JAIME LUIS BOUZA LOPEZ

17. LORENA FARALDO OTERO

18. JOSE FRANCISCO FARALDO RODRIGUEZ

19. JOSEFINA LOPEZ CALVO

20. JOSE MANUEL CARO GIL

21. PEDRO TABOADA MARTINEZ

Suplentes

1. ANA CAROLINA QUIJADA RAMIREZ

2. ENRIQUE ANTONIO RODRIGUEZ FRANCO

3. MARIA DE LOS ANGELES SANTIAGO FERNANDEZ

4. JUANA ELVIRA DIAZ MONTERO

5. JOSE PITA PITA

6. ANTONIO JOSE FRAGA REGUEIRA

7. MARIA AMERICA FILGUEIRA CASTRO

8. MARIA CRISTINA GRAÑA RODRIGUEZ

9. JOSE IGNACIO DAPENA FERNANDEZ

Circunscripción electoral Neda

Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. CRISTINA BOUZA BELLON

2. JORGE VILA LOPEZ

3. SUSANA GONZALEZ PICOS

4. LEANDRO LAMAS HERMIDA

5. LUCIA FRAGUELA MARTINEZ

6. MANUEL ALBERTO ROIBAL RODRIGUEZ

7. SUSANA MARTINEZ VARGAS

8. GONÇALO GRANDAL CRESPO

9. BEATRIZ CORREDOIRA GARCIA

10. NICOLAS NEIRA CABADO

11. MARIA JESUS MARTINEZ VIZOSO

12. SILVIA MARIA CASAL SABIN

13. FRANCISCO JAVIER REY ABAD

Suplentes

1. JESUS GABRIEL PEREIRA TORRADO

Candidatura núm. 2: MOVEMENTO VECIÑAL NEDA (MOVENEDA)

Titulares

1. JUAN CARLOS PITA GALEGO

2. CARLOS CAAVEIRO PUENTES

3. MARIA VICTORIA RODRIGUEZ PEREIRA

4. ALVARO SECO MIRANDA

5. MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA

6. MARIA TERESA PEREZ GRUEIRO

7. FRANCISCO JESUS FERNANDEZ ABRALDES

8. NEIVA TRISTAO OLIANI

9. CESAR MARTINEZ CABANAS

10. ROSA MARIA OCAMPO LOPEZ

11. RUBEN RIO BUCETA

12. PATRICIA CASTRO PICO

13. RICARDO ORTIZ GALA

Suplentes

1. RAFAEL VICTORIA ABELEDO

2. RAQUEL BARRO MERLAN

Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. JOSE IGNACIO GUILLERMO CABEZON LORENZO

2. EDUARDO JOSE PEREIRA ARNOSO

3. ROBERTO REY FERNANDEZ

4. PAULA RODRIGUEZ MARTINEZ

5. NURIA YAÑEZ FREIRE

6. JOSE MANUEL VIGO FERNANDEZ

7. MARIA LUISA GOTI SANMARTIN

8. MARIA CARMEN INSUA CABANAS

9. YOLANDA RODRIGUEZ JIMENEZ

10. SERGIO DEUS SANZ

11. VICTORIANO VEIGA NAVEIRAS

12. MARIA CONCEPCION LOPEZ RODRIGUEZ

13. PATRICIA PORTOLES SANJUAN

Suplentes

Sin candidatos

Candidatura núm. 4: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. ANGEL ALBARIÑO SAAVEDRA

2. ANA ROSA PENA BARCIA

3. GONZALO FERREIRO REGO

4. VERONICA VIGO SANTAMARIÑA

5. ANGEL SALVADOR GARCIA CORDERO

6. ANGELES FUENTES MACEIRAS

7. EDUARDO RODRIGUEZ REY

8. SORAYA MARAI FERNANDEZ LEAL

9. JOSE MANUEL SANMARTIN FORNOS

10. MARIA DEL CARMEN CARBALLIDO MONTERO

11. JACOBO BERMUDEZ TORRENTE

12. NURIA GRANDAL AMADO

13. GUSTAVO LEONARDO SARDEÑA PAREDES

Suplentes

1. MARIA BEGOÑA BALSA ALONSO

2. JOSE LUIS FERNANDEZ PENA

Circunscripción electoral Ortigueira

Candidatura núm. 1: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. JUAN VICENTE PENABAD MURAS

2. MARIA BELEN BELLO CASTRO

3. ANGEL LOZANO NOVAS

4. MARIA AUREA VAZQUEZ ESTRAVIZ

5. JUAN MANUEL CAO GARCIA

6. ANA BELEN CARRODEGUAS TRASANCOS

7. MONICA BOUZA MECHOSO

8. MIGUEL ANGEL YAÑEZ LORENZO

9. JUAN CARLOS VILLASUSO GOMEZ

10. MARIA DOLORES LAMELAS PENA

11. JOSE LUIS DOCE IGLESIAS

12. JOSE VICENE ALVAREZ GONZALEZ

13. MARIA ROSARIO SUAREZ DIAZ

Suplentes

1. OLGA RODRIGUEZ LOPEZ

2. JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

3. VANESA TREVIN PITA

Candidatura núm. 2: COALICIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD)

Titulares

1. MARIA ISABEL REGO MARTINEZ

2. MIGUEL ANGEL GARCIA FUSTES

3. ANA MARIA FOJON BOUZA

4. ROSA MARIA MONTERO BUYO

5. MANUEL ANTONIO NOVO LANDROVE

6. ANTONIO BELLO GIZ

7. MARTA DEL VALLE DUQUE

8. MARIA IRENE SOTO RAMOS

9. MANUEL SEOANE SIERRA

10. JUAN JOSE CASTRO URETA

11. LIDIA MARIA ARRIVI FREIRE

12. MARIA DEL CARMEN ORIZALES ALVAREZ

13. EMILIO JAIME BOUZA CORRAL

Suplentes

1. VICTOR MANUEL BUSTABAD PENA

Candidatura núm. 3: PRIMEIRO ORTIGUEIRA (P.ORTI.)

Titulares

1. LUIS MIGUEL PITA CHENTO

2. ANA BELEN FRANCO MARTINEZ

3. PABLO BREIJO CARUNCHO

4. PABLO JOSE DIAZ MERA

5. TERESA FRANCO MARTINEZ

6. ROBERTO SOTO REY

7. JOSE ANGEL PIÑON VILARIÑO

8. MARIA JOSE SANTALLA MOURENTE

9. JAVIER JOSE PEDREIRA PALEO

10. YOLANDA SANJURJO FOJO

11. MARTA BOUZA CAMPO

12. JESUS LOPEZ MENDEZ

CARMEN RODRIGUEZ PITA

Suplentes

1. JOSE AMADOR VARELA MARTINEZ

2. RAQUEL LEAL IGLESIAS

3. GREGORIO IGLESIAS GUERRA

Candidatura núm. 4: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. CARLOS EMILIO RODRIGUEZ LEGARRETA

2. MARIA TERESA FOJO DIAZ

3. FERNANDO MARTINEZ REGAL

4. MARIA JESUS BECEIRO GOMEZ

5. ANDRES JOSE CORNIDE ALBO

6. SARA RODRIGUEZ GOMEZ

7. RAMON PEÑA GOMEZ

8. IGNACIO VILLAR GARROTE

9. ALBERTO LAGE ANEIROS

10. MARIA JESUS MARTINEZ FUSTES

11. AGUSTIN ANEIROS MONTEIRO

12. SONIA SUAREZ GUTIERREZ

13. MANUEL XIAO ROEL POBLADOR

Suplentes

1. MARIA ESTHER GARCINUÑO MARTIN

2. MANUEL ROEL LOPEZ

3. MANUEL CAMILO PEREZ FERNANDEZ

Candidatura núm. 5: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. JOSE VALENTIN CALVIN FONDEVILA

2. JAIME VICENTE PONCE PIÑON

3. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ

4. JOSE ANTONIO MONTEAGUDO DILLAR

5. ELISA ISABEL DORNA GOMEZ

6. MANUEL GARCIA FERNANDEZ

7. SOFIA GARCIA GOMEZ

8. MARIA DOLORES GARCIA CANTO

9. JOAQUINA PIÑEIRO ORJALES

10. IGNACIO RAMIL FERREIRO

11. MARIA CARMEN PEÑA MARTINEZ

12. PEDRO ALVAREZ VIDAL

13. MARIA DEL MAR FRAGA FREIRE

Suplentes

1. DAVID REY YAÑEZ

2. ANNA MARTINEZ BLANCO

3. CLARA LANDROVE RODRIGUEZ

4. JUAN JOSE INSUA ROLLE

5. MARIA JESUS GIZ VERDEAL

6. AVELINO GOMEZ CASTRO

7. ANA MATILDE CARTELLE FRAGA

Circunscripción electoral As Pontes de García Rodríguez

Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. FRANCISCO DA SILVA VELLO

2. SILVIA MARIA PARDO GALDO

3. RAIMUNDO BARRO CABARCOS

4. RAQUEL LOIS OTERO

5. XOSE HIXINIO ADEGA ARDAO

6. CARMELA FRANCO CAAVEIRO

7. CARLOS FERNANDO BRANCO PARGA

8. ROCIO TRASTOY GARCIA

9. CARLOS FERREIRO CASTRO

10. MONICA DA SILVA BECEIRO

11. CELSO BARRO GARCIA

12. MARIA FELICITA PENA CARBALLO (Independiente)

13. ALBERTO DA SILVA CASTRO

14. MARIA JESUS ROMERO FRANCO

15. DANIEL BALSEIRO BOTANO

16. ADELA BOUZA PENA

17. JOSE LOPEZ SOTO

Suplentes

1. MARIA JOSE FRESCO CARBALLEIRA

2. JOAQUIN SECO COUTO

3. ANA MARIA NIEVES BOUZA PAZ

Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. JAVIER ACOSTA VIGO

2. CARLOS MANUEL PORTO BASOA

3. JUAN CARLOS VEIGA CENDAN

4. MARIA PICO GARCIA

5. MARIA TERESA GEGUNDEZ NEIRA

6. JESUS FRANCISCO BLANCO PRIETO

7. LINO LUACES PIÑEIRO

8. ANA MARIA MARTINEZ BERMUDEZ

9. JOSE FERNANDEZ CARMONA

10. SANDRA CARRACEDO RIVAS

11. ALBERTO CORRAL TOJEIRO

12. MARIA CARMEN DASILVA PENA

13. JUAN VEREZ ESCUDERO

14. MARIA ELENA BOUZA DA SILVA

15. ENCARNACION VIVERO RODRIGUEZ

16. ELISA RIVERA PENA

17. ALDEGUNDIS BARRO LOPEZ

Suplentes

1. MARTA MARIA DA SILVA PENA

2. JUAN ELADIO PICO TEMBRAS

Candidatura núm. 3: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. VALENTIN GONZALEZ FORMOSO

2. ANTONIO ALONSO ROMAN

3. ANA MARIA PENA PURRIÑOS

4. MARIA TANIA PARDO CABARCOS

5. ANTONIO CASTRO FERREIRO

6. VICENTE ROCA UCEIRA

7. ELENA LOPEZ SECO

8. LORENA TENREIRO BLANCO

9. JESUS TEMBRAS MARTINEZ

10. FRANCISCO FRANCO LOPEZ

11. MARIA ROSARIO MENDEZ GIL

12. JOSE RAMON ALONSO MARTINEZ

13. LARA MARIA BOUZA FERNANDEZ

14. SONIA VILABOY FILGUEIRAS

15. VICTOR ANTONIO VAZQUEZ NAVARRO

16. JUAN CARLOS ROMERO MONTERO

17. MARIA MONTSERRAT GARCIA CHAVARRIA

Suplentes

1. SONIA SUEIRO FERNANDEZ

2. RUBEN RIVAS ABELLA

3. SANDRA MARTINEZ BLANCO

4. IVAN TOJEIRO IGLESIAS

5. VANESA PERNAS SEOANE

6. FIDELINA MONTERO RODRIGUEZ

7. MARIA BEATRIZ LOPEZ LAMIGUEIRO

8. JAIME PABLO DIAZ RODRIGUEZ

9. JOSE LUIS VARELA DOMINGUEZ

10. SENEN BARRO AMENEIRO

Candidatura núm. 4: XUNTOS POLAS PONTES-SON EN COMUN (SON EN COMUN)

Titulares

1. XOSE MANUEL RIVEIRA GARCIA

2. EVA FERREIRO MOSQUERA

3. EMILIO SANTOS MAIRA

4. ANGELA MIERES FERREIRO

5. RAMON CASTRO FERREIRO

6. ISABEL FERREIRO FILGUEIRAS

7. ANTONIO DOLDAN CORRAL

8. MARIA ROSARIO CAL CHAO

9. JOSE LUIS DOLDAN CORRAL

10. SUSANA ALVAREZ LOPEZ

11. VICTOR MANUEL GARCIA CABEZAS

12. MARIA CARMEN GREGORIO CABARCOS

13. ABEL PELLON VIVERO

14. MARIA JOSEFA RIVERA GONZALEZ

15. JOSE MARIA DOPICO PEREZ

16. LUA RIVEIRA CENDAN

17. JULIO VARELA PENA

Suplentes

Sin candidatos

Circunscripción electoral San Sadurniño

Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. SECUNDINO GARCIA CASAL

2. MARIA DEL CARMEN MUIÑO FILGUEIRA

3. MANUEL VARELA MECIAS

4. MARIA AMPARO CALVO GONZALEZ

5. MANUEL BECEIRO COUCE

6. ANA BELEN BREIXO GUNDIN

7. TOMAS CALVO GARCIA

8. ARACELI BELLAS CASTRO

9. ALVARO BARROS LOPEZ

10. ANGELA ARNOSA PRIETO

11. ROSENDE LOPEZ PIÑON

Suplentes

1. SABELA IÑIGUEZ CINZA

2. JESUS MANUEL SOTO VIVERO

3. EVA TORRENTE SOTO

4. JAIME VIGO SIXTO

5. MARIA ELENA OTERO LEIVAS

6. JUAN JOSE CASTRILLON MARTINEZ

7. CELSA SABIN MONTERO

8. XOSE LOPEZ GUDIN

9. LUCIA RIOS DOPICO

10. ALFONSO NICASIO TELLADO SANDE

Candidatura núm. 2: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. LOIS ANXO RODRIGUEZ CALVO

2. YOLANDA VAZQUEZ PAZOS

3. FERNANDO MARQUEZ HERMIDA

4. JUAN ALBERTO RIVERA FRANCO

5. MARIA DEL MAR CALVO VILAR

6. JOSE HERMIDA CASTRO

7. JOSE MANUEL SIXTO VILA

8. LUCIA LOPEZ LOPEZ

9. FIDEL CASTO LOPEZ BARCIA

10. MARIA CARMEN MEIZOSO ALVAREZ

11. EDUARDO LOURIDO DO VAL

Suplentes

1. MOISES PEREIRA MUIÑO

2. ANDRES MUIÑO RAÑAL

Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. MARIA BELEN TRIGO MEIZOSO

2. MARIA ESTHER DIAZ VERGARA

3. JOSE LUIS HERMIDA PRIETO

4. JOSE MANUEL ANEIROS RODRIGUEZ

5. EVA FERNANDEZ GONZALEZ

6. JOSE LUIS YAÑEZ VEGA

7. JESUS MANUELA NAVEIRAS REY

8. LUIS AMABLE SANTALLA LOPEZ

9. EVARISTO CHAO VIGO

10. MODESTO CEBREIRO PAZ

11. DAVID NAVEIRAS MEIJIDE

Suplentes

1. HIPOLITO DIAZ SILVA

2. PLACIDO LOPEZ LOUREIRO

3. COSNTANTINO BEDOYA VAZQUEZ

Circunscripción electoral As Somozas

Candidatura núm. 1: ALTERNATIVA POR SOMOZAS (ALTxSOM)

Titulares

1. MANUEL PENA CALVO

2. ANA LORETO ALONSO FRAGA

3. DIEGO SOTO SUEIRAS

4. VICTORIA RODRIGUEZ MONTERO

5. JUAN JOSE CRIADO BELLO

6. MIGUEL CHAO MEIZOSO

7. SERVANDO PENABAD LAGE

8. PAULA LORENZO LEAL

9. DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ

Suplentes

1. CRISTIAN CASTRO CASTRO

2. CARLOS GOMEZ PAZ

3. DARIO GUERREIRO GUERREIRO

4. EMILIO JOSE BASANTA DARROCHA

5. JOSE LUIS BARRO PICO

Candidatura núm. 2: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. OSCAR MEIZOSO LOPEZ

2. MARIA DELFINA VIÑA DOPICO

3. RAIMUNDO FRAGA CAMPOS

4. LORENA FERNANDEZ PENA

5. MIGUEL ANGEL PRIETO BOUZA

6. LAURA FOJO SILVENT

7. JOSE ANTONIO GALEGO SACHOCOS

8. ROBERTO LOPEZ AIRES

9. MARIA MERCEDES SILVA LOPEZ

Suplentes

Sin candidatos

Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. JUAN ALONSO TEMBRAS

2. FRANCISCO SUEIRAS DOPICO

3. VICTOR ANIDOS VILABOY

4. JESUS FERNANDEZ FORMOSO

5. JOSE LOPEZ SACHOCOS

6. MARIA AZUCENA OTERO PENA

7. JUAN CARLOS LOPEZ TEMBRAS

8. JOSE ANTONIO BARRO ALVARIÑO

9. MARIA CARMEN CRIADO BELLO

Suplentes

1. ORLANDO MARTINEZ BOUZA

2. OSCAR CHAO MEIZOSO

Candidatura núm. 4: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. CARLOS GONZALEZ CALVO

2. VICTORIANO MANUEL DIAZ VILABOA

3. ALEJANDRO DEL RIO BELLON

4. ISABEL MARQUEZ PRIETO

5. MANUEL CALVO CALVO

6. ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ

7. RAFAEL GALDO SECO

8. CONSTANTINO LOPEZ PUENTES

9. JUAN CARLOS CAAVEIRO CASTRO

Suplentes

1. JOSE ALEJANDRO CASTRO BUSTABAD

2. XOSE HERIBERTO MEIZOSO SOTO

3. ANTONIO GRANDAL PITA

Circunscripción electoral Valdoviño

Candidatura núm. 1: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Titulares

1. CARLOS ALBERTO AMENEIROS SERANTES

2. VERONICA HERMIDA GARCIA

3. JOSE MANUEL SOUTO LAMAS

4. MARIE HELENE GAYET

5. JOSE FRANCISCO PITA QUINTIA

6. MANUEL LOPEZ REY

7. CARMEN LOPEZ FERREIRA

8. DANIEL BOGO VARELA

9. MARIA CARMEN CASTRO PEREIRA

10. JOSE MANUEL DOPAZO RODRIGUEZ (Independiente)

11. VERONICA LOPEZ FERREIRA

12. JOSE CARLOS PICALLO FONTELA

13. REMEDIOS FERNANDEZ ROMERO

Suplentes

1. MANUEL NEIRA CASTRO

Candidatura núm. 2: PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)

Titulares

1. ALBERTO GONZALEZ FERNANDEZ

2. ROSA ANA GARCIA LOPEZ

3. SERGIO SAAVEDRA GUTIERREZ

4. BENITO MANUEL VEGA FERNANDEZ

5. JESSICA SABIN FERNANDEZ

6. ALEJANDRO ANTONIO GARCIA SOUSA

7. GERMAN GOMEZ SENRA

8. ANA BELEN PEREZ FERNANDEZ

9. MARIA DEL PILAR CAAMAÑO VILELA

10. LORENA CASTRO TESTA

11. PATRICIA PIÑEIRO VIZOSO

12. JOSE MARCELINO FERNANDEZ FERREIRA

13. MARIA ANGELES SENRA GOMEZ

Suplentes

1. SAMUEL CASAS CAAMAÑO

2. SERGIO LOPEZ MONTERO

3. MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

4. TAMARA SABIN CAAMAÑO

5. VERONICA RAMOS PENA

6. MARIA DOLORES CASTRO GONZALEZ

7. MARCO VELLON GARCIA

8. VANESSA PITA YAÑEZ

9. MANUEL ANGEL RODRIGUEZ ARMAS

10. MARIA ELISA GARRIDO CANTARERO

Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. JAVIER BOUZAMAYOR CASAS

2. KRISTEL TESTA AMENEIROS

3. GUSTAVO ANDRES PIÑON CARRO

4. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ

5. CELIA SANCHEZ TEIJIDO

6. ESTEBAN TEIJEIRO FREIRE

7. CARLOS GONZALEZ-ALLER RIVERO DE AGUILAR

8. MANUEL NAVEIRAS RIVERA

9. ELENA LOPEZ PENA

10. VANESA MORADO CARBALLEIRA

11. JESUS AMABLE GARCIA VILLADONIGA

12. MARINA HERMIDA FONTICOBA

13. ANA MARIA DIAZ LOPEZ

Suplentes

1. IRIA CASTELEIRO REY

2. REBECA DIAZ CASAS

3. FLORENCIO MONTERO YAÑEZ

Candidatura núm. 4: CENTRISTAS DE VALDOVIÑO (CENVAL)

Titulares

1. DOLORES BERNARDINA VEIGA DOCE

2. MERCEDES HERMIDA GUTIERREZ

3. ALBERTO PEREZ FREIRE

4. MANUEL SEDES AMENEIROS

5. JOSE LUIS CASAL DIAZ

6. MANUEL BELLON RODRIGUEZ

7. LUIS MANUEL BECEIRO RODRIGUEZ

8. MARIA MERCEDES ANEIROS ALONSO

9. SUSANA GOMEZ SENRA

10. MARIA OLGA DOPICO BOGO

11. JOSE MANUEL CASAS GRAÑA

12. MARIANO LOPEZ LOPEZ

13. MARIA ANGELES MENDEZ MENDEZ

Suplentes

1. JOSE DELFINO GOMEZ RODRIGUEZ

2. MERCEDES LOPEZ DIAZ

3. MANUEL RODRIGUEZ FREIRE

4. BEATRIZ GONZALEZ CINZA

5. MARIA JOSE DOCE DE LA CRUZ

6. NICOLAS IGLESIAS CONTE

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