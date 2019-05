Castrillón quiere para Narón una Ciudad del Motor

Germán Castrillón presentó su proyecto para crear en Narón la Ciudad del Motor, un revulsivo, dijo, para la economía local a través del deporte que atraerá turismo e impulsará el asentamiento de industrias relacionadas con la automoción y la creación de nuevos negocios.

¿COMO SERÁ LA CIUDAD DEL MOTOR?

Contará con un circuito de alta velocidad polivalente para la celebración de pruebas en asfalto y tierra y la posibilidad de albergar competiciones internacionales homologadas Narón. Será un espacio de ocio, de trabajo y deportivo especializado en el motor, pero además está concebida como un espacio para generar y albergar infinidad de eventos, lúdicos y corporativos. Pruebas deportivas de todos los niveles –local, regional, nacional e internacional-, jornadas de tandas para aficionados a coches y motos. Pero, sobre todo, convertirá a Narón en un auténtico referente en España del mundo del automovilismo.

Proyecto de la Ciudad del Motor de Narón en A Boeira

Será gracias a la Ciudad del Motor que este viernes presentó Germán Castrillón, candidato a la Alcaldía de Narón. Un auténtico revulsivo para la economía y el deporte local, que atraerá turismo, generará consumo y, dada su cercanía al polígono de Río do Pozo, impulsará el asentamiento de industrias relacionadas con la automoción y la creación de nuevos negocios vinculados. En definitiva, más puestos de trabajo.

CIRCUITO DE ALTA VELOCIDAD EN GALICIA

Germán Castrillón recordó que, desde 1991, se ha hablado de la creación de un circuito de Alta Velocidad en Galicia, barajándose distintos emplazamientos, la mayoría de ellos en la provincia de A Coruña.

Galicia es, junto con Asturias, Cataluña y Canarias uno de los lugares de España donde más afición existe por el deporte del motor, presentando un gran número de Escuderías.

La Ciudad del Motor de Narón dará respuesta a esa demanda, con un Circuito de Velocidad polivalente para la celebración de pruebas de velocidad en asfalto y tierra, con posibilidad de albergar en un futuro a medio plazo pruebas internacionales homologadas relacionadas con el deporte del motor.

EMPLAZAMIENTO

Se emplazará en A Boeira y contará con un circuito de asfalto con una longitud total de 1600 metros; circuito de tierra de 700 metros -ambos circuitos estarán conectados a través de rampas de asfalto-; la recta principal del circuito (asfalto) contará con una longitud de 280 metros, y se habilitarán 10 curvas con radios de 14-210 metros; 7 boxes con capacidad para 2 coches cada uno; un edificio para control, aula de formación y restaurante; un segundo edificio para la ubicación del equipo médico, un tercero de mantenimiento para vehículos de carrera, además de un párking público.

Además de los criterios técnicos de diseño de los trazados e instalaciones auxiliares al circuito, el proyecto de Castrillón ha prestado especial atención a criterios prioritarios de ubicación y selección del área, como su distancia a centros hospitalarios inferior a 30 minutos (Ferrol y A Coruña); la no afección a zonas ambientalmente protegidas; la no interrupción de cursos de agua; la no afección a núcleos poblacionales; el acceso inmediato a infraestructuras de primer nivel, o la localización en las proximidades de áreas con alta presencia de deportistas del motor en Galicia, como es el caso de Ferrolterra y Costa Ártabra. Unas instalaciones aptas para automóviles, motocicletas, karts e incluso bicicletas, tanto de carretera como mountain bikes.