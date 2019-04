El BNG de Narón continúa con su recogida de firmas para incrementar los servicios del futuro centro de salud

La candidata del Bloque Nacionalista Gallego a la Alcaldía de Narón, Olaia Ledo, acudió en la mañana de ayer domingo, al Feirón de Santa Icía acompañada de otros miembros de la organización para continuar con la campaña de recogida de firmas que el BNG está desarrollando en las últimas semanas para demandar más servicios en el futuro centro de salud.

Contento manifestó que las obras siguen paradas, y que va a ser complicado que se cumplan los plazos para la ejecución del proyecto, fijados en diecinueve meses. “Non entedemos a demora polos problemas detectados no estudo xeolóxico despois de tantos anos de espera e cando as características do terreo son as que son”, declaró Olaia Ledo.

Además, recordó que el diseño actual de las instalaciones no contempla, a pesar del compromiso de la Consellería de Sanidad, una sala de radiología que desde el BNG consideran esencial en el futuro centro de salud. También habló de la necesidad de dotar de más personal sanitario la infraestructura o de crear una unidad de salud mental de la que carece Narón.

La candidata nacionalista quiso subrayar también que los defectos del futuro centro de salud afectan también al vecindario de los ayuntamientos limítrofes, pues muchas de estas personas son derivadas a las urgencias del centro de salud para tratar sus dolencias, motivo por el cual se necesita una equipación completa.

El BNG de Narón lleva recogidas cerca de mil firmas en esta campaña, que tendrá continuidad en las próximas semanas con más acciones en diferentes puntos del ayuntamiento.