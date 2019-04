Alejandro Langtry ya ejerce como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Ferrol

El exconcejal del Partido Popular de Ferrol hasta el pasado mes de septiembre, Alejandro Langrtry, ya ejerce como candidato a la Alcaldía de Ferrol por Ciudadanos, a pesar de no haber sido presentado oficialmente, aunque se estima que durante esta misma semana podría llegar la confirmación oficial desde la sede central del partido en Madrid.

En la mañana de este martes, Langtry, realizaba ya su primer acto público con su nuevo partido, acompañando a la candidata número 1 al Congreso de los Diputados, Marta Rivera, al Navantia, compareciendo posteriormente ante los medios de comunicación.

A preguntas de los periodistas Lagntry trasaladó que “me involucro con muchas ganas en este proyecto, Ferrol esta muy necesitado de seriedad en la política y francamente me he animado a sumarme a este proyecto porque Ciudadanos me parece que ofrece una alternativa seria y en donde coincidimos plenamente que la ciudad necesita un nuevo rumbo, algo que vamos a presentar próximamente con un nuevo equipo y a mi es a quien me toca liderarlo”.