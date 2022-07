Teresa Bonvalot y Adur Amatriain campeones del 35 aniversario del Abanca Pantín Pro

El 35 aniversario del ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO ha proclamado hoy a sus campeones, quienes se coronan por segunda vez en Pantín: Teresa Bonvalot y Adur Amatriain.



Esta última jornada de competición acogió las finales en ambas categorías, empezando con la masculina. En esta se enfrentaban el vasco Adur Amatriain y el español Kai Odriozola.



Adur Amatriain regresaba a Pantín como campeón de la última edición, decidido a defender su título en este 35 aniversario, y lo ha conseguido. En una final muy ajustada adelantaba con un total de 11.67 puntos frente a los 11.54 de Kai Odriozola. “Hasta que no terminó el tiempo no estaba seguro de si ganaría. Es difícil ver qué olas serán buenas, por eso intenté coger todas las que pude buscando las que me darían más potencial”, dijo Amatriain.



La final femenina se disputaba entre la portuguesa Teresa Bonvalot y la bretona Alys Barton. Ambas surfistas dieron lo mejor de sí, pero fue la portuguesa, que ganó el evento en 2020, quién se imponía con dos increíbles olas de 8.33 y 7.43 puntos sobre 10 y se hacía con la victoria.



“Estoy haciendo lo que más que gusta, que es competir, y hacerlo en Pantín es algo especial. Mi primera gran victoria en un evento internacional fue aquí, y este año he podido repetir. Alys es una competidora muy fuerte, la serie ha sido dura, pero termino muy contenta con mi resultado” decía la ganadora.



Teresa Bonvalot no solo se hacía con el título de campeona, también obtenía el CABREIROÁ BEST WAVE al conseguir la mejor ola del evento en categoría femenina, con 8,33 puntos sobre 10. En categoría masculina el premio fue para el francés Tiago Carrique, que obtuvo una ola de 9 sobre 10 puntos.



En el acto de entrega de premios contamos con la presencia de D. Diego Calvo Pouso, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia. “Desde la Xunta de Galicia estamos encantados de apoyar un año más esta nueva edición del Pantín Classic. No es fácil encontrar un evento, en cualquier parte del mundo que supere los 35 años ininterrumpidos”.



También presente, D. Óscar López, director de zona de Ferrol de Abanca. Este expresó como “algo tan simple, pero tan significativo como darle nombre al evento es una muestra de nuestra implicación y del compromiso que tenemos con este evento”.

El 35 aniversario del ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO cierra sus puertas consolidándose como un referente en deporte, sostenibilidad, turismo y ocio. Durante 35 años ininterrumpidos la playa de Pantín ha acogido a los mejores surfistas del mundo y ahora, solo queda esperar por los años que vendrán.