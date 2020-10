Suspendidas las pruebas de Stand Up Paddle por prevención sanitaria en Asturias

Esta temporada está siendo especialmente difícil para los eventos deportivos. Muchos se están cancelando y otros tantos se están aplazando para fechas venideras. En los tiempos que corren las instituciones y organizaciones trabajan para maximizar la seguridad y minimizar los riesgos en las pruebas deportivas, por este motivo, el calendario de 2020 está sufriendo modificaciones.

En esta ocasión una nueva prueba se cancela. La competición de SUP OLAS y SUP BEACH RACE que se celebraba en Gijón el próximo 24 y 25 de octubre se caen del calendario 2020. Ambas pertenece a las Copas FESurfing de SUP OLAS y BEACH RACE respectivamente se han suspendido por prevención sanitaria ante el COVID-19.

Tras la alerta naranja decretada en Gijón y los problemas que están teniendo los otros eventos de la ciudad, el club ASTURSUP ha decidido cancelar la edición de este año y centrarse ya en la del 2021, poniendo como objetivo inicial el mes de junio.