Presentado en el Ayuntamiento la 33º edición del Rallye Ciudad de Narón

La plaza de Galicia, ante el Ayuntamiento, acogió en la mañana de este lunes, 21 de junio, la presentación de la 33º edición del Rallye Cidade de Narón, que se disputará el próximo sábado y que cuenta con 66 equipos inscritos.

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, deseó suerte a los organizadores, el Siroco Narón, y a los participantes, incidiendo que “este fin de semana nuestra ciudad será un referente del mundo del motor, con la celebración de una de las citas más consolidadas en el calendario deportivo de Narón”, que destacó el esfuerzo realizado desde el Siroco Narón para organizar este evento.

La alcaldesa incidió que Narón es “digno de los mejores rallyes de España”, al tiempo que apeló a la responsabilidad individual para cumplir todas las medidas de seguridad y animó a la todos los aficionados al mundo del motor a disfrutar del mismo.

ORGANIZACIÓN

Por parte de la organización se dieron cita, Brais Noval, Ramiro Fandiño y Ramón Padín, director, jefe de seguridad y secretario de la prueba, respectivamente.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que por vez primera, tras treinta y dos ediciones, no será puntuable para el Campeonato de Galicia y pasa a encuadrarse en la Copa de España de rallyes de asfalto.

El sábado, los participantes recorrerán cuatro tramos diferentes, por los que pasarán cada uno en dos ocasiones, sumando 107 kilómetros cronometrados.

Se trata de las especiales de Vilachave (12,16 kilómetros) por los ayuntamientos de As Somozas y Moeche; As Pontes (14,4 kilómetros); Ferreira, por los ayuntamientos de San Sadurniño y As Somozas y A Capela (12 kilómetros).

PARTICIPANTES

Entre los participantes más destacados estará el piloto lucense Sergio Vallejo y que competirá con un Porsche 997 GT3, además del asturiano Óscar Palacio, con un Ford Fiesta R5 de última generación.

También estará en la salida Pablo Rey, con un Skoda Fabia R5, además de Jorge Cagiao, que estrenará el nuevo Renault Clio Rally4 y David Grandal, con un Suzuki Swift N5.

El parque de custodia y el pódium estarán ubicados en las cercanías del Centro Comercial Odeón, en A Gándara.

La organización solicita la máxima colaboración de las personas que acudan como público, incidiendo en la importancia de respetar las recomendaciones que se realizarán y las zonas señaladas cómo peligrosas, para evitar posibles incidentes durante el desarrollo de este evento.