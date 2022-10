El gallego Guillermo Carracedo revalida su título como Campeón de España de SUP Olas

La playa de San Lorenzo, en la ciudad asturiana de Gijón, fue el escenario elegido para disputar un nuevo Campeonato de España de SUP Olas. Dentro del evento All in SUP, organizado por Astursup, se pudo disfrutar de una nueva pelea por el título nacional así como de diferentes copas de España de Stand Up Paddle.

El sábado 15 fue el día señalado para las prueba que coronarían a los nuevos campeones de España. En una jornada en donde las olas fueron de menos a más, y la playa de San Lorenzo dejó una bonita imagen con un gran número de público asistente, se vivió una reñida final masculina. Aquí, Carracedo impondría su surfing por delante de Oihan Aizpuru, Juan de los Reyes y Alfonso Muñiz “Tato”.

En la categoría femenina, sería Iballa Ruano la mejor de las surfistas que peleaban por el título nacional. Completarían el cajón; Alazne Aurrekoetxea como segunda, tercera Beatriz Piñal y cuarta Alba Alonso.

Por otro lado, los junior también nos dejarían un bonito duelo que caería del lado de Joan García, nuevo campeón de España. Completarían el pódium Enrique Pérez Serra, Iván Puente y Augusto García.

También, el mismo sábado, tendría lugar una emocionante prueba de la Copa de España de Beach Race. Victorias para Esperanza Barreras en femenino y Antonio Morillo en masculino.

El All in SUP, en una última jornada diputada el domingo, nos dejó diferentes pruebas de la Copa de España de SUP Race Larga Distancia. La prueba, que se trasladaba a la playa del Arbeyal para realizar un bonito recorrido hasta la playa de Poniente,coronó nuevamente a Esperanza Barreras en categoría femenina y a Manuel Hoyuela en categoría masculina. Destacar también la actuación de los surfistas júnior Augusto García e Iván Puente que clasificaron segundo y tercero en la prueba Elite Masculino.