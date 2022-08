El gallego Guillermo Carracedo consiguió su primera medalla de oro en un Euro SUP Surf

La Selección Española de Stand Up Paddle ya tiene sus primeras medallas del Euro SUP 2022 de Dinamarca. Hoy se disputó la 3º jornada de este evento, siendo el último día de competición de la modalidad de SUP Surf en Hivde Sande.

La jornada comenzó muy temprano para todos los participantes, ya que había que aprovechar la continuidad de las olas, las cuales han sido muy justas, pero los competidores supieron sacarle el máximo partido a cada una de ellas.

Una de las mangas más atractivas y esperadas de la jornada, era la que decidiría algunos de los finalistas de la categoría senior masculino, donde teníamos al gallego Guillermo Carracedo y Juan de los Reyes, que debían superar a otros grandes riders en esta manga final de repesca. El gallego dio todo su potencial para conseguir la primera posición con un total de 11.70 pts. y acceder directamente a la gran final. El gaditano Juan de los Reyes no tuvo la misma suerte y consiguió una tercera posición con un total de 9.65 pts., pero que no empaña su gran actuación a lo largo de estos días de competición.

Nuestra competidora junior, Marina Loayza, tenía por delante una gran final con lo mejor de Europa. Realmente no la han cuadrado buenas olas para mostrar su calidad como venía haciéndolo estos días, y tuvo que conformarse con una medalla de cobre. Excelente rendimiento de Marina en este Euro SUP y estamos seguro de que la volveremos a ver representando a la Selección Española muy pronto.

Otra de las grandes finales tan esperada fue la de la categoría senior femenina con nuestras representantes españolas presentes en esta manga. Alazne Aurrekoetxea continuó mostrándonos un gran surfing y consiguió una merecidísima medalla de plata. La canaria Iballa Ruano nunca bajó los brazos y obtuvo una medalla de bronce, sumando otra más en su extenso palmarés de títulos nacionales e internacionales.

La última manga del día nos tuvo en vilo desde el primer minuto, donde Guillermo Carracedo le sacó un grandísimo potencial a cada ola surfeada, sintiéndose cómodo y concentrado durante toda la manga. Su experiencia en este tipo de olas le coronaron al completo y consiguió su primera medalla de oro en un Euro SUP, frente a grandes nombres internacionales.

La Selección Española comienza muy fuerte este Euro SUP 2022 de Dinamarca y queremos felicitar a, no sólo los medallistas de la modalidad de SUP Surf, sino también al resto del equipo por su gran trabajo, convivencia y armonía que están mostrando desde el Mar del Norte.

Hoy se disputa la modalidad de SUP Sprint, donde nuestra selección tiene grandes competidores para seguir sumando puntos, medallas y muchas alegrías. Sigue toda la información del Euro SUP 2022 de Dinamarca en surfing.es y en upsuping.com