La Gallega Esperanza Barreras se lleva el oro en su categoría en el Euro SUP

Emocionante día para la Selección Española de Stand Up Paddle y donde empieza a acostumbrarse al subirse a los pódiums del Euro SUP 2022 de Dinamarca. Hoy se disputó la 5º jornada de este evento con la modalidad de SUP Race en Larga Distancia, con un recorrido de 10 km. para los juniors y de 15 km. para la categoría senior. Hubo muy buenas condiciones para esta modalidad y pudimos disfrutar de un agradable downwind en el fiordo danés.

Llegaría el turno de la categoría senior y #larojaSUP fue representada por Esperanza Barreras, Laura Quetglas, Manuel Hoyuela y Aarón Sánchez. Las chicas realizaron un magnífico papel frente a las mejores competidoras de SUP Race de toda Europa. Esperanza se puso líder de la carrera tras una impresionante salida, y a medida que fue transcurriendo la misma, fue ganando más distancia sobre el resto de las competidoras. Mantuvo esta posición durante toda la carrera. Y aunque en los últimos kilómetros la francesa fue recortando distancia, la gallega cruzó la meta en primera posición y se alzó el oro con total merecimiento.

La Selección Española de Stand Up Paddle sigue estando entre los primeros puestos en la general y todo puede pasar hasta el último día de competición. Ahora toca descasar hasta el viernes, donde podremos disfrutar de una Beach Race que seguro nos traerá grandes resultados desde Dinamarca.