A Frouxeira se rinde al surfing de los más jóvenes

La tercera jornada de la competición en el Campeonato de España de Surf, cerró las finales para los deportistas más jóvenes. La playa de A Frouxeria (Galicia) continúa bombeando buenas olas y la climatología acompaña, condiciones estas propicias para ver el buen nivel que año tras año demuestran los junior.

La primera de las finales fue la correspondiente a los Sub14 masculinos, con 100% de representantes canarios disputándose la corona nacional en su categoría. Tristán Aguruza fue el que de los cuatro finalistas se llevó la victoria. Por su parte, la también canaria, Sol Borelli, logró proclamarse campeona de España en la categoría Sub14 femenina.

En categoría Sub12, y tras el triunfo del cántabro Alvaro Casanova en la jornada anterior, quedaba por definir a la campeona de España femenina, y en este caso la canaria, Irina Ivanova, se proclamaba campeona.

Quedaban los más pequeños entre los junior, los Sub10 Kids, una categoría mixta que ofreció una auténtica lección de lucha en las potentes olas que les tocaron en una brillante final, y en donde de nuevo un representante canario, Stefano Mandozzi, lograba imponerse a sus compañeros de manga.

Tras estas finales, llegó el inicio de la competición por equipos de Comunidades Autónomas que engloba diferentes modalidades, surf, bodyboard, kneeboard, longboard, SUP Olas y SUP Race. No faltó la tradicional y vistosa ceremonia de mezclas de arenas provenientes de playas de Canarias, Murcia, Andalucía, Cataluña, Cantabria, Asturias, y por supuesto de la comunidad anfitriona, Galicia.

Para seguir las puntuaciones en vivo del Campeonato de España de Surf 2022 consultar www.cesurf.es y toda la actualidad en nuestras redes sociales.

Resultados Junior Kids:

Sub14 Masculino

1º Tristán Aguruza CAN

2º Dylan Donegan CAN

3º Alejo Valido CAN

4º Enrique Yebra CAN

Sub14 Femenino

1º Sol Borelli CAN

2º Daniel Alonso AST

3º Adriana Hidalgo CAN

4º Paula Díaz CAN

Sub12 Masculino

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

1º Alvaro Casanova CNT

2º Bruno Lucas CAN

3º Jorge Sáinz CNT

4º Tirso Benavides CNT

Sub12 Femenino

1º Irina Ivanova CAN

2º Carla Morera AND

3º Ane Loleiro AST

4º Aroa Medrano CNT

Sub10 Kids

1º Stefano Mandozzi CAN

2º Grogoril Leushkin CVL

3º Carla Méndez AST

4º Matías Fernández GAL