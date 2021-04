La Federación Española de Surfing hace público el calendario de competición de esta temporada 2021

Un año más vuelven las competiciones de todas las modalidades que se amparan bajo la Federación Española de Surfing. Este año, y tras el extraño 2020, la federación trata de ofrecer a lo largo del territorio nacional un calendario de competición lo más completo posible para la situación que atravesamos.

Acorde a las exigencias sanitarias y de protocolo, la dirección técnica de la Federación Española de Surfing ha creado un modelo de competición y un calendario adecuado a ellas.

Tras ser aprobado por la comisión delegada, se hace público el calendario de competición de la Federación Española de Surfing de este 2021. Con algún evento pendiente de confirmación total, las pruebas que se presentan a continuación son las presentadas para esta temporada.

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS CALENDARIOS

Los modelos de competición se adjuntan a continuación y se mantienen sin modificaciones. El de SUP RACE (Larga Distancia) sufrirá modificaciones tras la propuesta de la nueva Comisión de SUP RACE. Habrá una transición a un modelo de 5 ligas regionales y una nacional que será más pequeña en 2022. Adjunto un documento que explica el modelo que empieza en este 2021, año de transición hacia el definitivo modelo que será aplicado en 2022. Con este paso, los circuitos Mediterráneo y Costa del SUP pasan a estar dentro del calendario de FESurfing como ligas regionales.