España finaliza en una espectacular quinta posición en los Surf City

El último día de competición fue espectacular, España se alza hasta la quinta posición y logra dos medallas individuales. Día lleno de emociones en el que se disputaron las grandes finales. Hans Odriozola y Lucía Machado, al inicio del día, se aseguraban acabar con medalla en este mundial.

En la jornada de clausura todas las mangas se realizaron en la ola de la Bocana. El primero en saltar al agua sería Hans Odriozola, y, en la primera final del cuadro de principal, se aseguraba un puesto en la gran final. El jovencísimo surfista, que realizó un mundial espectacular, acabaría como top 4 del mundo.

Las emociones para España no decaerían. Em la primera final de repesca Lucía Machado se imponía sobre sus rivales y lograba su pase a la finalísima. La deportistas del combinado nacional, que lograba llegar a la última manga con vida, demostraba su surf y se proclamaría subcampeona del mundo.

Resaltar el papel de todos los españoles que participaron en el mundial y qué finalizaron de la siguiente manera: Kai Odriozola top 9, Jacobo Trigo top 15 y Mario Rasines 81 del mundo en sub 18 masculino. Carmen Garay en el top 11 y Janire González-Extebarri en el top 16 de la categoría en sub 18 femenino. Annette González-Extebarri en el top 8 del mundo, Enara Palacios top 16 e Ibone Gómez la posición 43 del mundo en sub 16 femenino. Y, en sub 16 masculino Alfonso Suárez acaba en la posición 41 del mundo e Iván Flor en la 65.

Recordar que esta participación mundialista no habría sido posible sin el apoyo que brindan a la Federación Española de Surfing y a sus equipos nacionales:Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, Universo Mujer, Fundación Deporte Joven e Iberdrola.