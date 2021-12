La editorial Libros del Océano presenta dos proyectos vinculados al surf en la nueva sede de Drop In

Dentro de las actividades de promoción de la cultura vinculada al surf, los promotores de Drop In, impulsan la presentación los días 17 y 18 de diciembre, a las 19:00 horas, de dos obras en el nuevo espacio de la tienda ubicada en Narón.

BLANCA ESCRIGAS

Por un lado, el viernes 17 será la artista Blanca Escrigas quien conducirá la presentación de su libro "Allá en Los Mares", una obra en la que mezcla literatura, acuarela y música, mientras los personajes del libro recorren buena parte de la costa de Valdoviño. "Allá en los mares" es un cuento infantil en el que la autora comparte con los lectores algunos de los valores que su madre le transmitió desde niña: el amor por el mar, el respeto por la naturaleza y la importancia de la amistad, tomando como hilo conductor la canción ‘tradicional’ que la protagonista Elsa canta a sus hijas, Olivia y Julieta, y que se convierte en el medio a través del cual entran en contacto con el mar. Los elementos que componen esta obra literaria serán la base de la presentación de este viernes de Blanca Escrigas, en la que se mezclará arte, música, literatura y surf.

ELOY TABOADA

Por otro lado, el sábado 18 de diciembre será el turno para el fotógrafo ferrolano Eloy Taboada y su proyecto On The Inside. En las páginas de esta obra el autor propone un viaje en blanco y negro hacia el interior de la personalidad de algunos de los surfistas más reconocidos del mundo. Durante un periodo de 10 años, Taboada ha fotografiado a más de 120 surfistas de los cinco continentes, en un total de 4.000 fotografías. Entre otros, en las páginas de On The Inside se pueden encontrar retratos de John John Florence, Michel Bourez, Justin Quintal, Patrick Gudauskas, Silvana Lima, Lee Ann Curren, Honolua Blomfield, Nathan Florence, Chloe Calmon, Nat Young o Laura Envere. Además, se incluyen fotografías de surfistas de nuestra costa como Estitxu Estremo, Cristina Irisarri, Miriam Imaz o Petín Echagüe. En la presentación, Eloy Taboada explicará la técnica seguida para la toma de las fotografías que componen la serie y, a partir de algunas de las fotos, recordará las anécdotas que sucedieron durante el proceso de creación de la misma. Varias de estas fotografías, en gran formato, se mostrarán en Drop In.