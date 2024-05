Édgar Vigo y Fátima Ameneiro compiten este fin de semana en la República Checa

El equipo fenés formado por Édgar Vigo y Fátima Ameneiro compiten este fin de semana en el Rallye Cesky Krumlov, en la República Checa, una carrera con 160 kilómetros cronometrados y que es considerado por los pilotos locales como el rallye más complicado de cuantos se disputan en este país.

En esta cita, los de Fene, que competirán con su Peugeot 208 Rally4, se encontrarán con los que probablemente sean sus rivales a lo largo de todo el año y entre los que se encuentra el búlgaro Nikola Mischev, piloto ya conocido por los gallegos desde el año 2020, donde coincidieron en el Transilvania Rallye de Rumania, cuando él se proclamaba campeón del Balkan Rallye Trophy.

Los tramos de este Rallye Cesky Krumlov se dividen en 15 especiales, todas ellas muy estrechas, llenas de saltos, badenes y con el hueco solo para las ruedas como si de una vía del tren se tratase, ya que el centro de la carretera está cubierto por grava y verdín.

Este viernes se disputa la primera etapa. Según Édgar Vigo, “es una satisfacción muy grande estar aquí, porque el esfuerzo que estamos haciendo tanto mental como material es muy elevado y tenemos que disfrutarlo”.

Sobre el trazado ha detallado que “los tramos me encantan, ya que son muy estrechos, pero también tienen zonas demasiado rectas y rápidas, que no son las que más me gusten. Creo que será una carrera de supervivencia”.

Por su parte, Fátima Ameneiro, aseguraba que “he tenido que trabajar durísimo en la confección de las notas, porque el tiempo para los reconocimientos se nos quedó escaso y solo hemos podido pasar dos veces por cada tramo y sin parar a comer ni a estirar las piernas”.