Buen espectáculo en la segunda prueba del Surfing KIDS disputada en la playa de Patos

La playa de Patos, en el ayuntamiento gallego de Nigrán, se convirtió en el escenario donde este pasado sábado 9 de abril se dieron cita más de 50 jóvenes surfistas. El arenal ubicado en la Ría de Vigo albergó la segunda prueba del Surfing KIDS.

Las categorías sub 10 mixta, sub 12 y sub 14 masculino y femenino, que disputarán hasta un total de 7 pruebas, lucen en la segunda prueba del circuito nacional más prometedor.

La playa de Patos fue el escenario en el que más de 50 deportistas continuaron la temporada de competición. Unas condiciones inmejorables fueron el telón de fondo de las futuras estrellas de este deporte.

