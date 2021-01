Alerta !!! O vento soprará con forza 8 no mar

A Axencia Estatal de Meteoroloxía informa da chegada dun fenómeno adverso de nivel laranxa, que se deixará sentir tanto no mar como en terra por ventos intensos e mesmo ondas de ata seis metros de altura.

Así, será no litoral das provincias da Coruña e Pontevedra onde, a partir da tarde do martes, 19 de xaneiro, a ondada oscilará entre os cinco e os seis metros de altura e virá acompañada de ventos intensos (forza 8). Vento do S ou SE combinada do SW de 5 a 6 m, que afectará ao litoral da A CORUÑA (Noroeste, Oeste e Suroeste) e todo o litoral de partir das 18 horahttp://www.axega112.gal/gl/mapas do día 19-01-21. O resto do litoral permanecerá en nivel amarelo.