Víctor Senra y José Murado se alzan con la victoria en el 56º Rally de Ferrol

La 56ª edición del Rally de Ferrol, séptima prueba puntuable para el Campeonato de Galicia, coronó a Víctor Senra y José Murado como ganadores. La pareja, que pilotó un Hyundai i20N WRC, controló la carrera de principio a fin, superando las dificultades de una jornada marcada por la alta temperatura y diversos imprevistos en los siete tramos.

Senra y Murado se hicieron con la victoria con un tiempo final de 59 minutos y 37 segundos, dejando a más de un minuto y medio de distancia a los segundos clasificados, Alberto Meira y Avelino Martínez, quienes compitieron en un Skoda Fabia R5 y ya se habían proclamado campeones del Supercampeonato R5.

El tercer puesto del podio fue para Dani Berdomás y David Rivero, que también pilotaron un Skoda Fabia R5 y protagonizaron una intensa lucha con los segundos clasificados.

El Top 5 lo completaron Jorge Cagiao y Javier Martínez y Joan Vinyes y Jordi Mercader. Cagiao y Martínez, en su debut con el Skoda Fabia Rs Rally2, realizaron una destacada actuación que se vio penalizada únicamente por un pinchazo.

En las distintas categorías, Abel y José Lage se llevaron el primer puesto en la Top Ten Pirelli Driver B, mientras que Toñito López y Santiago Gil vencieron en la categoría C. Por su parte, Juan José Mato y Andrea Balayo se impusieron en la Pirelli AMF, y Ánxel Vizoso y Brais López se hicieron con el Volante FGA y la PXP, lo que les permite proclamarse campeones de la modalidad.