Víctor Senra gana la primera edición del RallyShow Deputación da Coruña en As Pontes ante 4.000 aficionados

El circuito municipal de As Pontes se llenó este sábado para acoger la primera edición del RallyShow Deputación da Coruña, un evento pionero en el calendario del motor gallego que superó todas las expectativas. Más de 4.000 aficionados disfrutaron de una jornada vibrante marcada por la competición, el espectáculo y el ambiente familiar.

El actual campeón gallego, Víctor Senra, a bordo de su Hyundai i20 WRC, se impuso en la gran final tras dominar todas las eliminatorias con su característico estilo agresivo y preciso. El podio lo completaron el coruñés Daniel Berdomás (Hyundai i20 N Rally2) y el vigués Jorge Pérez (Porsche 991 GT3).

El formato eliminatorio y la cercanía del público a la pista convirtieron el RallyShow en una experiencia intensa para pilotos y espectadores. Entre mangas, los asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones de drift, carcross y los históricos Mini Cooper “Italian Job”, que añadieron aún más emoción a la jornada.

Diputación A Coruña Uno de los momentos de la competición de As Pontes

El presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, destacó durante la entrega de premios que “el RallyShow ha llegado para quedarse. Esta primera edición ha sido un éxito rotundo y demuestra que hay espacio para un evento así en el calendario del motor gallego y estatal”.

Además de la competición, el evento ofreció actividades para toda la familia: animación, música, foodtrucks, circuito infantil de karts, sorteos y la posibilidad de subirse a un coche de rally junto a pilotos profesionales. Con entrada gratuita, amplio aparcamiento y un dispositivo organizativo que garantizó la comodidad y seguridad, el RallyShow Deputación da Coruña marca un antes y un después en el automovilismo gallego.