Histórica victoria de Jorge Cagiao en el Rally Terra de Galicia

El piloto naronés Jorge Cagiao, ha logrado una victoria memorable en el Rally Terra de Galicia. En su primera experiencia con un coche de tracción 4x4 en una prueba de tierra, Cagiao, copilotado por Javier Martínez, demostró una rápida adaptación y un dominio absoluto al mando de su Skoda Fabia RS Rally2 de equipo Recalvi.

El naronés fue el más rápido en todos los tramos de la competición, aventajando en más de un minuto y 40 segundos al segundo clasificado, Alex Villanueva, que pilotaba un Toyota GR Yaris Rally2, junto a Axel Coronado.

El tercer puesto fue para el catalán Gil Membrado, que con este resultado y su Ford Fiesta R5 MKII, se proclamó automáticamente Campeón de España de rallys de tierra. Completaron el top 5 Joan Vinges y Alekandr Semenov.

La prueba, con centro neurálgico en A Coruña, se desarrolló en varios tramos de la comarca y de la zona de Bergantiños, atrayendo a numerosos aficionados al mundo del motor.