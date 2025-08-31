Guilherme Ribeiro y Anat Lelior ganadores de la 38ª edición del Abanca Pantin Classic Galicia Pro

Pantin ya tiene el rey y la reina de este campeonato épico en ondas gigantes: son Guilherme Ribeiro y Anat Lelior.

Ribeiro, de 23 años y local en Caparica, al sur de Lisboa, se impuso en la final al lograr exprimir la penúltima onda de la manga, por delante de Ido Hagag (2), Tristan Guilbaud (3) y Frederico Morales (4).

La final femenina, se disputó casi al hilo de las 20:00 tras de una jornada muy intensa y extensa con cerca de 12 horas de mangas consecutivas, Lelior, de 25, lideró siempre la manga y se impuso a Maria Salado (2), Anette González-Etxabarri (3), y Lucía Machado (4), que también mostraron su estado de gracia con el surf.

Ambos recibieron sus premio a última hora de la tarde de este sábado de manos del alcalde de Valdoviño, Alberto González, el ayuntamiento anfitrión del evento, cerrando nueve días de campeonato marcado por las ondas gigantes, con los restos del huracán Erin, en un mar por momentos imposible con una fuerza inmensa que obligó a los surfistas a desplegar su mejor versión, con un nivel muy alto de exigencia física y mental.

De la entrega de premios a todos los finalistas también participaron este sábado a diputada provincial Rosa Ana García, Diputación de A Coruña; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, además del representantes de Abanca, Estrella Galicia y Óscar Salado y Virginia Torres.

Llevaron los premios las mejores ondas - Best Waves de Cabreiorá- la surfera de Zumaia (Gipúzcoa), Anette González Etxabarri, con 9,73 y el italiano, Enzo Cavallini, quien alcanzó un 9,60, mientras que la tabla de RedBull firmada por Natxo González, surfera de grandes ondas, fue a manos de Iñaki, uno de los muchos visitantes al evento que estaba presente en la final.

el campeonato de las tablas rotas

La de este sábado fue la quinta y última jornada de competición internacional al máximo nivel (QS 4000) en la 38 edición del Abanca Pantin Classic Galicia Pro, una de las cuatro pruebas de la WSL en Galicia-España de este 2025, tras del Gadis Surf Festival Ferrol (Cobas) -longboard y junior- del mes de junio, y el próximo campeonato europeo de Junior Pro Razo by Espacio Nature (del 24 a 27 de septiembre ).

Fue una competición como no se recordaba en la última década por las gigantescas condiciones del mar, por momentos tan duras que mismo forzaron a retrasar y retrasar varias mangas. Fue, sin duda, el campeonato de las tablas rotas con una docena (o más) de surfistas que salieron del agua con las planchas partidas. Los ganadores, desde el podio, quisieron agradecer al público su resistencia las condiciones climáticas adversas de este sábado para aplaudir y apoyarlos en las sucesivas mangas en una jornada bien larga que principiaba las 8:00 horas.

Prensa Abanca Pantín Classic Muchos fueron los surfistas que partieron sus tablas debido a las condiciones del mar

PUERTAS ABIERTAS El DOMINGO 31

A pesar de que la competición principal finalizó este sábado, el evento tendrá sus puertas abiertas durante la jornada del domingo 31, en el horario habitual.

Los Espacios Corresponsables de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, además de la tienda (11:00) y los espacios gastro, de consumo y market local para lo disfrute colectivo, así como la rampa de skate y los bautismo de surf, sujetos las condiciones del mar.