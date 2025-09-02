Ferrol acogerá la última etapa de la Volta Ciclista a Galicia

Ferrol será la gran meta de la XXIII Volta Ciclista a Galicia. El alcalde, José Manuel Rey Varela, asistió este martes a la presentación oficial celebrada en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, acompañado por el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz Nieto, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, entre otras autoridades.

La competición, considerada una de las clásicas del calendario ciclista español, reunirá a más de 100 participantes. Ferrol acogerá el domingo 14 de septiembre la cuarta y última etapa, con un recorrido de 130 kilómetros por distintos puntos de la ciudad y la comarca. La salida estará ubicada en la plaza de Armas y la meta se instalará en el puerto de Curuxeiras, donde se decidirá el ganador de la ronda gallega.

Durante la presentación, Rey Varela subrayó que Galicia es “un escenario extraordinario” para el ciclismo y destacó la implicación de Ferrol y de todos los municipios por los que pasará la prueba. Además, recordó que el Ayuntamiento está duplicando el carril bici como parte de un proyecto de transformación urbana impulsado junto a la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria.

“El ciclismo es importantísimo como deporte, como actividad saludable y como medio de comunicación. Esta visita de la Volta a Galicia debe ser la antesala de muchos más grandes eventos deportivos en la ciudad”, concluyó el regidor.