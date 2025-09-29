Ale de Paz: del fútbol callejero al billete para el primer Mundial de la historia

La jugadora de fútbol sala Ale de Paz (Neda, 1995), actualmente en las filas del Poio Pescamar F.S., ha sido la protagonista del documental 'Ganarlo Todo', dirigido por Laura Pico, que traza su trayectoria vital y deportiva, marcada por un sacrificio constante que la ha llevado a tocar la gloria. La cinta, rodada entre Neda y Poio en 2025, es un testimonio de la evolución del fútbol sala femenino en España.

De Paz, bicampeona de Europa con la Selección Española de Fútbol Sala, confiesa en el documental que la clave de su éxito radica en una inagotable ambición. "Ganar es la mejor sensación que hay. No te cansas de ganar," afirma la deportista, rememorando una carrera forjada desde la niñez, jugando "todo el día dándole patadas al balón" en las calles de su pueblo.

Sacrificio y explosión en la élite

El documental subraya los retos iniciales de la jugadora. De Paz recuerda cómo, al ser niña, fue la última en ser elegida en un campamento de fútbol, una anécdota que hoy contrasta con el auge del deporte femenino. Tras sus primeros pasos en equipos mixtos y la creación del primer equipo femenino en la comarca, su salto al profesionalismo fue un punto de inflexión.

Su consagración definitiva llegó en sus tres temporadas con el Burela F.S., un equipo al que se refiere como el "mejor equipo de Fútbol Sala del Mundo (2019)". En ese período, De Paz cosechó un palmarés de 13 títulos, lo que la obligó a un cambio de mentalidad: "Ahí es cuando me doy cuenta de que quiero vivir esto, de que quiero ser profesional. De que mi trabajo va a ser jugar, entrenar, esforzarme."

La gloria con 'La Roja' y el camino al Mundial

Uno de los momentos cumbres de su carrera ha sido su incorporación a la Selección Española, una experiencia que describe como "lo más profesional que podía vivir como deportista" y que culminó con la consecución de dos Eurocopa. La jugadora revivió en el documental la épica remontada de un 2-0 ante Portugal en una final continental, que terminó decidiéndose en la tanda de penaltis.

El documental concluye abordando la noticia más reciente y trascendental para el deporte: la confirmación del primer Mundial de Fútbol Sala Femenino de la historia. Aunque muestra cierta pena porque la sede (Filipinas) pueda mermar la repercusión, De Paz es consciente de la magnitud del hito: "Es una fecha ahora que va a marcar un antes y un después en el Fútbol Sala Femenino. Jugar el primer Mundial ya es algo histórico".

Ale de Paz finaliza con un claro objetivo para los próximos meses: "Voy a hacer lo posible por estar" en la lista definitiva para un torneo que busca ser el espejo para las nuevas generaciones de deportistas.