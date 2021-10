El refuerzo policial anunciado por el ayuntamiento de A Coruña no evitó que este fin de semana los vecinos del Orzán volviesen a estar en vela. No paró el ruido provocado por el ocio nocturno. No es solo cosa de los bares, sino de las personas que están en la vía pública escuchando música en altavoces, como se ve en este vídeo que nos ha hecho llegar la asociación de vecinos Ensenada del Orzán.