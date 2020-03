Si vas a A Coruña en Semana Santa 2020, no te pierdas...

¿Estás pensando en visitar Galicia en esta Semana Santa de 2020? A Coruña tiene que ser una de las paradas obligadas en tu ruta. En esta península vibrante no te aburrirás, puesto que ofrece a diario en su agenda alguna cita de ocio o cultura. Y, por supuesto, aquí podrás disfrutar lo mejor de la gastronomía gallega. En esta Guía Cope recomendamos algunos planes y los mejores restaurantes y bares para exprimir al máximo la oferta de la ciudad atlántica por excelencia, pero también nos acercamos a algunas de las partes no tan conocidas por los turistas. Desde algo gratis, como un paseo al lado del mar, hasta la opción más exclusiva, como comer en un Estrella Michelín. Déjate sorprender por la Coruña más desconocida.

CINCO LUGARES QUE NO TE PUEDES PERDER

La plaza de María Pita, las playas de Riazor y Orzán, los museos científicos o la Torre de Hércules son algunos de los lugares emblemáticos y obligados por los que tiene que pasar todo aquel que visite A Coruña. Pero hay otros lugares menos conocidos.

Un paseo hasta O Portiño y el parque de Bens: Un pequeño puerto pesquero y una cala forman parte de O Portiño. Estamos en la parte final del Paseo Marítimo coruñés, la menos visitada pero, no por ello, menos bonita. En un recorrido de dos kilómetros y medio desde el Obelisco Millennium, al lado del mar, se pueden ver las Islas de San Pedro. O varias esculturas, como un colorido pulpo de mosaicos, una glorieta dedicada a las Víctimas del Terrorismo o la Ventana al Atlántico. Esta especie de dolmen moderno, obra de Francisco Pazos, es perfecto para enmarcar las puestas del sol junto al océano.

O Portiño está bajo la ladera del parque de Bens. Sobre los restos de un antiguo vertedero se abre una enorme zona verde de 60 hectáreas que ofrece unas vistas privilegiadas al Golfo Ártabro. Tiene aparcamiento, dos grandes lagos, juegos infantiles y hasta un área canina, además de casi 13 kilómetros de senderos para recorrer. El acceso es gratuito todos los días de 9h a 22h.

Escultura Ventana ao Atlántico, en O Portiño

As Xubias: Al otro lado de la península se sitúa uno de los lugares más entrañables de A Coruña. En Xubias de Abaixo, tras la carretera de Oza, pervive un pequeño núcleo tradicional, al lado de la vía del tren, con casas bajas y de colores, ritmo lento e impresionantes vistas a la Ría de A Pasaxe y Santa Cristina. Para disfrutarlas, podemos sentarnos en el pequeño mirador que hay en el centro de la carretera o tomar algo en La Toquera, una pequeña tasca con la mejor de las terrazas. Si vamos con tiempo, quizás también sea una buena opción pasear por el entorno la playa de Oza y por el parque que hay en el entorno del Hospital, donde se ubicaba el antiguo sanatorio tuberculoso.

Núcleo de As Xubias

Museo de Bellas Artes: Es la pinacoteca más completa y, quizás, la más desconocida de A Coruña. De Sorolla a Rubens, pasando por artistas gallegos como Luis Seoane o Francisco Llorens, en este edificio situado en Zalaeta podemos hacer un buen recorrido por la historia del arte de los siglos XVI y XX. Especialmente destacadas son las salas que muestran una de las más completas colecciones de los grabados de Goya y una importante colección de cerámica de Sargadelos. El inmueble, cuya rehabilitación dirigió el arquitecto ourensano Manuel Gallego Jorreto, fue reconocido con un Premio Nacional de Arquitectura.

El Museo de Bellas Artes de A Coruña abre de martes a viernes de 10 a 22h. Los sábados tiene horario de 10 a 14h y de 16:30 a 20h y los domingos se puede visitar de 10 a 14h. Los lunes y los festivos, cierra sus puertas. La entrada general cuesta 2,40 euros. 1,40 para beneficiarios del carnet joven o estudiante. Es gratuita para menores de 18 años o mayores de 65 y jubilados. Los sábados por la tarde y los domingos por la mañana ofrece visitas públicas sin coste alguno.

Museo de Bellas Artes de A Coruña

A Coruña modernista: En la plaza de Lugo y su entorno comercial perviven algunos de los ejemplos de la arquitectura modernista de A Coruña, como la exótica Casa de los Cisnes del número 11 o las casas con motivos decorativos y vegetales situadas en los portales 13 y 22.

A un paso de esta plaza entre los números 8 y 18 de la calle Ferrol, brilla el modernismo coruñés en estado puro. El famoso edificio Cortés de la plaza de Galicia contempla algunas de las obras de los grandes de esta época. Edificios de Eduardo Rodríguez Losada, Antonio Tenreiro, Rey Pedreira, Pedro Mariño o Julio Galán. Son inmuebles firmados en muchos casos con la fecha de construcción, cuando nacía el siglo XX, y con una arquitectura muy característica: casas amplias, coloridas y decoradas, por dentro y por fuera. La Casa Escudero, un chalé de 1915 con un gran torreón, cierra en la esquina de Juan Flórez esta manzana de excelencia arquitectónica

Edificios modernistas de la Calle Ferrol

El primer Zara de la historia: Muy cerca de la ciudad más modernista está el principio de la más moderna, donde nació la multinacional Inditex. En el número 64 se sitúa, desde hace más de 40 años, la primera tienda de la marca Zara. La fundó Amancio Ortega tras años de éxito vendiendo las batas de Confecciones Goa. Se cuenta que el empresario quería llamar a la tienda Zorba, en honor a la famosa película, pero como el nombre ya estaba registrado, se quedó con este singular “Zara”.

El establecimiento, de tamaño mediano y en una esquina, es sobrio y no llama la atención. Especialmente, si lo comparamos con la tienda insignia de la marca que abrió en 2016 a unas pocas manzanas, en la calle Compostela. La rehabilitación de varios edificios dejó, en este caso, 5.000 metros cuadrados y seis pisos de superficie comercial. Los amantes de la moda pueden visitar ambos locales de lunes a sábado, de 10h a 21h. Llevarse o no una prenda de recuerdo queda a la elección del consumidor

Tienda de Zara en Juan Flórez (A Coruña)

DÓNDE HACERSE UNA FOTO

Si visitas A Coruña y quieres llevarte una postal, en forma de instantánea, de esta ciudad no debes dejar de fotografiarte en estos puntos:

Torre de Hércules y su entorno: La Torre de Hércules es el faro romano más antiguo del mundo y el único que se conserva en servicio actualmente. Fue declarada bien de interés cultural en 1931 y desde 2009 es Patrimonio de la Humanidad. Es, sin duda, el símbolo de la ciudad. Cuenta la leyenda que desde lo alto de la Torre, después de subir sus 234 escalones y en días despejados se puede ver las costas de Irlanda por lo que es una buena opción subir para comprobarlo. Lo que sí se divisa es toda la ciudad, las rías de Sada, Betanzos, Ares, Ferrol y las islas Sisargas frente a Malpica. Por lo que es muy recomendable hacerse una foto desde este espectacular mirador situado en la avenida de Navarra, en una colina de 60 metros sobre el nivel del mar.

En Semana Santa la Torre amplía su horario. Se puede visitar desde las 10 a 20h, pero la última entrada es a las 19:30h. Eso, si hace buen tiempo, porque si hay fuertes vientos, el monumento permanece cerrado al público. Las entradas cuestan 3 euros, la mitad en tarifa reducida para menores de 14 años, mayores de 65 y para los que tengan carnet joven. Los lunes la entrada es libre aunque es necesario recoger el ticket de acceso en el punto de venta del Centro de Interpretación y Atención al Visitante (CIAV).

Y no sólo la torre, su entorno también merece una visita y una foto, o más de una. El parque escultórico de la Torre de Hércules es un museo al aire libre en el que podemos contemplar más de 15 obras. Entre ellas, el parque de los menhires o la caracola de Punta Herminia. Un paseo gratuito en el que no estaremos solos, la brisa y el olor a mar nos acompañarán en nuestro caminar.

Menhires de Punta Herminia

Las galerías de la Marina: Son, por antonomasia, la postal de la ciudad. En pleno centro, muy próximas a la plaza de María Pita, donde se encuentra el ayuntamiento, nos topamos con estos balcones cerrados de carpintería de madera blanca y con una gran superficie de vidrio. El propósito era que entrase la luz en las viviendas pero no la lluvia.

Hay en otros lugares de A Coruña, pero las típicas y más numerosas se encuentran en la avenida de La Marina. De hecho, aquí encontramos uno de los mayores conjuntos acristalados del mundo. ¿Y por qué aquí? Si uno mira enfrente a estas galerías verá barcos de pesca y de recreo. Cuando se construyeron estaban condicionadas por la actividad pesquera. Los soportales, bajo las galerías, se utilizaban para guardar los botes y realizar faenas con las redes, la saladura o la venta de pescado. El mar, por aquel entonces, llegaba a estas casas. Estas galerías son, además, un espejo que recoge los reflejos de la luz, lo que le ha otorgado a A Coruña el nombre también de Ciudad de Cristal. Como curiosidad, aquí tiene su casa el fundador de Inditex: Amancio Ortega. Desde el 2015 la zona se ha peatonalizado por lo que no hay excusa para marcharse sin habernos sacado una foto en este singular espacio coruñés.

Galerías de La Marina

Monte de San Pedro: La primera foto que no debemos dejar de hacer es metidos en una enorme bola de cristal que sube por la ladera del monte de San Pedro frente al mar. Es el ascensor panorámico al que podemos acceder por 3 euros cada viaje. El horario: de 11:30 a 19h en Semana Santa. El ascensor nos deja a los pies del monte desde el que podemos iniciar la ruta por este espacio natural desde el que podemos divisar los barcos que entran y salen de la ciudad, guiados por la Torre de Hércules.

Impresionan los inmensos cañones desde los que antiguamente se defendía a la ciudad. Cuenta también con una cúpula, un mirador cubierto de 360º, con elementos interactivos, contenidos audiovisuales y pantallas táctiles para profundizar en el conocimiento de A Coruña. Lamentablemente, en estos días, no podemos disfrutar del laberinto vegetal que ha tenido que ser levantado por la presencia de un hongo. Desde aquí nos podemos hacer, además, las mejores instantáneas de una puesta de sol. El monte de San Pedro permanece abierto desde las 11 a las 20h. Se amplía hasta las 22h los fines de semana.

Vistas desde el Monte de San Pedro

Playas urbanas: A Coruña tiene más de dos kilómetros de playas: Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas y Oza. Muy céntricas, cerca de la plaza de Pontevedra, las playas de Riazor, Orzán y Matadero. En la división entre las playas de Riazor y Orzán se encuentra la Coraza y allí un monumento: un lazo blanco que camina hacia el mar. Es el homenaje de los coruñeses a los tres héroes del Orzán: tres policías nacionales que perdieron la vida por intentar rescatar a un estudiante de Erasmus que había sido arrastrado por una ola en enero de 2012.

Playa del Orzán

TRES PLATOS TÍPICOS DE A CORUÑA

Al margen de todo tipo de pescado y marisco, el churrasco, el raxo, el caldo o la empanada, presentes en toda Galicia, hay tres platos íntimamente enraizados de la gastronomía local coruñesa:

Tortilla: Es la tapa por excelencia de todos los bares de la ciudad. Da igual la hora, siempre habrá sitio para un pincho de tortilla, sea con café o con una Estrella Galicia. Aquí se hace como en ningún sitio, pero son muchos los establecimientos que la preparan al estilo de Betanzos: con patata gallega, aceite de oliva virgen, sal, el huevo casi líquido y sin cebolla.

Tortilla de patatas al estilo Betanzos

Pulpo: Cada vez más codiciado por su escasez, el pulpo es uno de los platos que más atrae de la gastronomía coruñesa. Con varias pulpeiras famosas en la zona centro, Os Mallos o Monte Alto, aquí la preparación es la tradicional, “á feira”: pulpo cortado, aceite de oliva virgen, sal gruesa y pimentón. Rodeado o no de patata cocida, lo más importante es que el pulpo se coma sobre un plato de madera, para que absorba el agua sobrante. Y hay una regla que no se puede incumplir: para comer pulpo siempre hay que utilizar palillos y nunca tenedor.

Plato de pulpo

Tequeño: Este rollito frito de harina de trigo, relleno de queso, es muy popular en algunos países de Sudamérica, pero también abunda en la oferta hostelera herculina. ¿Cómo ha llegado este plato aquí? Los responsables fueron los dueños de bar situado en pleno centro.. Eran dos venezolanos que trajeron de la emigración este plato a mediados de los 80. El local cerró en 2006 pero los tequeños se hicieron tan populares que el bar de comida turca al que traspasaron el negocio se vio obligado a incluir los tequeños en su carta. Ahora, son muchos los bares que lo tienen en su oferta de tapas, independientemente de la procedencia de sus propietarios. Y, desde luego, ¡están deliciosos!

CINCO RESTAURANTES O BARES

Vayas donde vayas aquí podrás comer bien porque el producto que se ofrece es de primera calidad. Pero aquí te destacamos algunos de los locales que merecen una visita si te pasas por A Coruña.

Restaurante Tira do Playa: Su ubicación es inmejorable, a los pies de la playa de Riazor y con vistas a la Torre de Hércules a través de su fachada acristalada. Pero esto no es lo mejor de este local, sino su comida. No en vano, aquí encontramos el mejor pescado y marisco de la ciudad. Si visitamos el Tira do Playa no debemos dejar de degustar su impresionante lubina salvaje a la brasa. De postre, sus cañitas de crema. El precio medio por persona es de unos 60 euros.

Restaurante La Marola: Situado en el interior del hotel Zenit, en la calle Comandante Fontanes 19, este local destaca por su cocina de autor realizada con los mejores ingredientes de la gastronomía gallega. También cuentan con menú del día. Está cerrado el domingo. Aunque está algo escondido merece la pena visitarlo. El precio medio por persona es de 30 euros.

Sampaio y zona de tapeo: Si te apetecen unas buenas tapas tienes que pasarte por las céntricas calles de la Barrera, la Franja, la Galera o la Estrella donde encontrarás locales en los que degustar tapas tan peculiares como “el cocodrilo”, “el bikini” o la tapa “Tarabelo” sin olvidarnos de la tortilla, el pulpo o los calamares. En O' Sampaio con locales en La Marina o La Estrella, entre otras ubicaciones, encontramos tapas variadas y especialidades en tortillas como su tortilla O'Sampaio. Otro mítico local de esta zona es La Bombilla con sus tradicionales tapas de “bistec, chorizo, tortilla o la croqueta”. Curiosos son sus servilleteros realizados con botes de Cola-Cao.

Cervecería O Sampaio en la calle de la Estrella

Árbore da Veira: Si quieres sorprender a alguien, este es tu sitio. Por su ubicación: por sus maravillosas vistas desde el monte de San Pedro sobre la ciudad pero también por su gastronomía: aquí algunas cosas no son lo que parecen. Su alma mater, el chef Luis Veira, con una estrella Michelín, da rienda suelta a su creatividad con platos que serán toda una experiencia para los sentidos. Eso sí, con el mejor producto gallego del mar y la tierra. Hay menú degustación por 60 y 75 euros. Su bodega es también original con 250 referencias entre las que encontramos vinos poco habituales. El precio medio por persona es de 60 euros.

Cervecería La Estrella: En esta semana religiosa, hay otro templo que visitar, lo que los coruñeses llaman “la catedral” pero de la cerveza. La cervecería de Estrella Galicia en Cuatro Caminos, en la calle Concepción Arenal. Está en el mismo sitio en el que se ubicaba la primera fábrica de Estrella Galicia. La mejor cerveza se sirve aquí. De hecho, es la cervecería que más cañas vende de toda España. Aquí puedes probar algunas de las variedades de cerveza que la marca ha puesto a la venta como, por ejemplo, la cerveza con sabor a percebe. Se puede tapear o comer o cenar en el restaurante de su primera planta. Hay cañas desde 1,80 euros y las tapas cuestan sobre dos euros, dependiendo de la que se elija.

Cervecería Estrella Galicia en Cuatro Caminos

TRES COSAS QUE LLEVARSE DE A CORUÑA

De A Coruña te llevarás muy buenos recuerdos pero hay algunas cosas que también te puedes llevar de esta tierra como:

Unos zuecos de la tienda Eferro: Esta tienda la encontramos muy cerquita de la plaza de María Pita, en concreto, en la calle Riego de Agua número 4. Y no tiene pérdida porque a la entrada del local colocan unos zuecos gigantes donde muchos no pierden la ocasión de meterse y sacarse una foto. Fabrican 4.000 pares de zuecos al año y se venden aquí pero también viajan a Barcelona, País Vasco, Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Ya se han visto en la pasarela e, incluso, en bodas. Son unos zuecos que llaman la atención por su diseño, a la par, que son muy cómodos. Las tallas van de la 34 a la 46. Y los hay para verano e invierno. Los precios varían dependiendo del modelo pero, de media, podríamos decir que sobre unos 60-70 euros.

Uno de los zuecos de Elena Ferro

Souvenirs: Las tiendas de souvenirs con recuerdos coruñeses se ubican en las céntricas calles Real, La Franja y en la plaza de María Pita. Llaveros e imanes con la torre de Hércules es lo más vendido. En la calle Real, en el número 56, se ubica también una tienda de Sargadelos de la que nos podemos llevar su preciada cerámica: desde amuletos hasta vajillas pasando incluso por bolsos. Y en la calle Riego de Agua número 8 encontramos la tienda gourmet La Fe coruñesa donde podemos adquirir las conocidas “Piedras de Hércules” que son unos bombones artesanos con chocolate y almendras. Se hacen una a una imitando la forma irregular de las piedras. Unos 200 gramos pueden costarnos unos 10 euros.

Una de las presentaciones de las Pedras de Hércules

Patatas Bonilla a la Vista: Ya eran muy famosas en A Coruña y en Corea del Sur pero desde que salieron en la película “Parásitos”, ganadora del Oscar a la mejor película en este 2020, causan furor. Sobre todo, las envasadas en lata, mucho más cómodas de transportar para los turistas. La lata de acero inoxidable reutilizable, de medio quilo, cuesta 13 euros. Son patatas de la mejor calidad fritas en aceite de oliva que garantiza su buen sabor. Son muy crujientes. Cada día salen de la fábrica 6.000 kilos de patatas. Así que si quieres llevar unas patatas de Oscar para casa no tienes más que pasarte por cualquier supermercado. También las puedes encontrar en las tiendas del aeropuerto de A Coruña.

Lata de patatas Bonilla a la Vista