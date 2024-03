Comienza la Semana Santa en A Coruña con la procesión de la Virgen de los Dolores

Ha comenzado la Semana Santa en A Coruña. La primera procesión ha sido la de la Virgen de los Dolores, seguida por cientos de devotos por las calles del centro de la ciudad.

Previa a la salida de la imagen, se celebró una misa en la Iglesia de San Nicolás, de donde partió la procesión. El Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, presidió la eucaristía.





Homilía dedicada a la Virgen

En su homilia, Monseñor Prieto se centró en la figura de la Virgen y en su dolor como Madre. “ El dolor lo guarda María no para esconderlo sino para acogerlo como quien va rumiando sus acontecimientos de la vida. Que tenemos que ir aprendiendo en el corazón de una madre a descubrirlos, apreciarlos, gustarlos, saborearlos, desde la mirada de fe y desde el corazón creyente”. Pero, a la vez, instó a que “hagamos nuestra hoy a María nuestra madre, Virgen de los Dolores. No se trata de abrazar el dolor por el dolor, porque el dolor en María es un dolor que tiene esperanza. Es un dolor que alumbra confianza. No olvidéis que la semana que llamamos Santa, ese pórtico a punto de abrirse, nos encaminará durante los días de la Pasión y muerte a la cruz hasta la Resurrección”.







El Arzobispo destacó en su alocución que “somos entregados a un amor nuevo y profundo, maternal, al corazón de una madre. Cada uno de nosotros hoy en el corazón de María. Bueno, no hoy, siempre. En ella encontramos, ese cobijo, diríamos, ese acougo Ese agarimo, ese cariño especial que María sabe dar, porque María sabe acoger”. Finalmente, abogó por que “sea esta Semana Santa un camino en el que todos, incluso los no creyentes, todos descubramos que en la calle ponemos una pasión de vida, una cruz que es Resurrección. Es decirle al mundo que tenemos que desclavar cruces y alumbrar Resurrección”.

En estos mensajes ahondó Monseñor Prieto en una entrevista con la jefa de Informativos de COPE Coruña, Eva Iglesias:







Este es el mensaje del Arzobispo de cara a la Semana Santa:







PROGRAMACIÓN DE SEMANA SANTA 2024 EN A CORUÑA

VIERNES, 22 DE MARZO

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES - 20:00 h. Presidida por el Arzobispo de Santiago, Don Francisco José Prieto Fernández.

Organiza: Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores.

Pasos: Virgen de los Dolores.

Itinerario: C/ Bailén, C/ Riego de Agua, C/ Luchana, Avenida de la Marina, Obelisco, C/ Real, C/ Bailén, Atrio de la iglesia de San Nicolás.

DOMINGO 24 DE MARZO

PROCESIÓN DE LA BORRIQUILLA - 11:00 h

Organiza: Cofradía de La Borriquilla.

Pasos: La Borriquilla.

Itinerario: Itinerario: Salida del templo (Padres Capuchinos, C/Federico Tapia), Plaza de Vigo (Bendición de Ramos). Concluida la Procesión, Eucaristía Parroquial.



PROCESIÓN DE ECCE HOMO CAUTIVO - 19:00 h.

Organiza: Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro.

Pasos: Ecce Homo – Cautivo, Calvario Infantil.

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plz. de La Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco.



LUNES 25 DE MARZO

PROCESIÓN DEL AMOR, EL PERDÓN Y LA MISERICORDIA - 21:00 h.

Organiza: Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y el Santo Entierro.

Pasos: Cristo de Los Cuarenta Credos.

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Santa María, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plza. de La Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco.

MARTES, 26 DE MARZO

PROCESIÓN DE LA PIEDAD - 21:00 h

Organiza: Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro.

Pasos: La Piedad, Cristo Procesional o Cristo de la Agonía.

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de La Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco.

MIÉRCOLES, 27 DE MARZO



PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN CONSUELO - 21:00 h

Organiza: Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro. Pasos: La Oración en el Huerto y Santísimo Cristo del Buen Consuelo.

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de La Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco.



JUEVES, 28 DE MARZO

PROCESIÓN DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA - 19:30 h.

Organiza: Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro. Pasos: Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Amargura.

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de La Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco.



VIERNES, 29 DE MARZO

PROCESIÓN VIACRUCIS PROCESIONAL - 9:00 h

Organiza: Venerable Cofradía de la Pasión del Señor y de Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Pasos: Cristo de la Agonía y Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

Itinerario: Salida de la Iglesia de San Jorge, Plaza de María Pita, C/ Santiago, Plaza de La Constitución, C/ Santo Domingo, C/ San Francisco, Plaza de Carlos I, C/ San Francisco, C/ Santo Domingo, Plaza de Las Bárbaras, C/ Herrerías, C/ Santa María, C/ Damas, Plaza de María Pita, Iglesia Parroquial de San Jorge.



PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO - 19:00 h.

Presidida por el Sr. Arzobispo de la Archidiócesis de Santiago de Compostela D. Francisco José Prieto Fernández.

Organiza: Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro.

Pasos: Cristo Flagelado, Ntro. Padre Jesús Nazareno del Perdón, La Verónica, Tránsito, Calvario, Stmo. Cristo de la Expiración, Stmo. Cristo Yacente, Paso de Misterio: Ntra. Sra. de la Soledad, San Juan Evangelista y Sta. María Magdalena. Itinerario: Plaza Carlos I, Paseo del Parrote, Paseo de La Dársena, C/ María Barbeito, Plaza de María Pita (para situarse al pie de la fachada del Palacio Municipal, donde se celebrará el Acto de Concentración de Cofradías). Reanudación Itinerario, saliendo por el centro de la Plaza de María Pita, Avda. de Montoto, Puerta Real, C/ Fama, C/ Riego de agua, Plaza de María Pita, (donde las demás Cofradías despiden al Santo Entierro), Plazuela de Los Ángeles, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de La Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco.



PROCESIÓN SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS - 20:00 h.

Organiza Cofradía del Cristo del Amor y Nuestra Señora de Las Angustias.

Pasos: Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de Las Angustias.

Itinerario: Salida de la Iglesia de Fátima en la C/ Novoa Santos, Avda. de Oza, C/ La Gaiteira, C/ Alcalde Marchesi, C/ Ramón y Cajal, Avda. de Oza, C/ Novoa Santos. Regreso a la Iglesia de Fátima.

SÁBADO, 30 DE MARZO

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD (DOS CALADIÑOS) - 19:00 h.

Organiza: Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro.

Pasos: Nuestra Señora de la Soledad.

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de La Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco.

DOMINGO, 31 DE MARZO



PROCESIÓN DE JESÚS RESUCITADO Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA - 11:30 h

Organiza: Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro en colaboración con los Amigos de Las Capuchinas.

Pasos: Jesús Resucitado, Nuestra Sra. de la Esperanza.

Itinerario Jesús Resucitado: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, Plaza de Santo Domingo, Santa María, C/ Damas, Plazuela de Los Ángeles, Plaza de María Pita. Retorno al templo por San Francisco. Itinerario Nuestra Señora de La Esperanza: Salida del Templo de Las Capuchinas en C/ Panaderas, Plaza Pintor Sotomayor, San Nicolás, Bailén, Riego de Agua, Plaza de María Pita. Retorno al Templo por las mismas Calles.