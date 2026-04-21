La Xunta refuerza el servicio de autobuses entre Santiago y Alvedro por el cierre del aeropuerto Rosalía de Castro

El inminente cierre del Aeropuerto Santiago-Rosalía de Castro este jueves 23 de abril supondrá un aumento de alrededor del 70% en el número de vuelos para Alvedro, el aeropuerto de A Coruña. Y para hacer frente a este desafío la Xunta de Galicia anuncia un refuerzo de buses al aeropuerto.

A petición de AENA, la oferta de autocares se ampliará en ambos sentidos. De la intermodal de Santiago a Alvedro y viceversa. A las actuales líneas se unen cuatro en cada sentido entre las diez y cinco y las nueve y cuarto de la noche. También se fortalecerá el servicio durante el fin de semana. Habrá nuevas frecuencias de salida tanto el sábado, como los domingos y festivos.

Esta programación permitirá cubrir un amplio abanico horario a lo largo del día y mejorar la conexión con las llegadas y vuelos del aeropuerto de A Coruña. Un refuerzo que da respuesta al incremento en el número de operaciones previstas hasta el 27 de mayo. Lavacolla hace frente en la actualidad a una reforma su pista que ha motivado su cierre. Desde este jueves Lavacolla afronta la fase más compleja de las actuaciones correspondientes a la regeneración profunda del pavimento de la pista, dentro del marco de los trabajos de renovación que comenzaron el pasado 13 de enero.

El Aeropuerto de A Coruña asume la práctica totalidad de sus vuelos. Mientras, el aeropuerto de Vigo, el incremento será más reducido, con un promedio de alrededor de cinco operaciones adicionales al día, por lo que la oferta actual de transporte permite dar respuesta la esta demanda.

Una huelga de controladores en marcha

Al potencial aumento en el número de operaciones que se espera en Alvedro se una la huelga de controladores aéreos, que comenzó el pasado 17 de abril. Los sindicatos denuncian falta de personal en las torres de control de Saerco, empresa concesionaria de las torres de los aeropuertos de A Coruña y Vigo. No obstante, la alcaldesa Inés Rey aseguraba este martes que, por el momento, la incidencia de la huelga no está afectando al buen funcionamiento del aeropuerto coruñés.

"Absorbemos muchos vuelos, muchos viajeros y esperamos que vaya con normalidad. En principio, los primeros días de huelga de controladores han salido con normalidad y no parece que esté afectando demasiado. Vamos a ver cómo evolucionan", comentó este martes la edil.

No parece que esté afectando demasiado la huelga de controladores aéreos Inés Rey Alcaldesa de A Coruña

Rey sí que reconoció que estaban comenzando a registrarse problemas en la oferta de los vuelos: "En principio no nos están trasladando ningún problema, más allá de que empieza a haber dificultades para encontrar vuelo de vuelta. Yo misma que me voy hoy (por el martes), me vuelvo mañana (por el miércoles) en tren porque ya no había plazas".

una pequeña 'revolución' en alvedro

A partir de este jueves 23 este incremento de pasajeros traerá consigo varios cambios en Alvedro y su entorno. Se incorporará un nuevo aparcamiento. Se recupera un antiguo estacionamiento del aeropuerto, situado en una parcela próxima. Se habilitará una senda peatonal y buses lanzadera que conectarán con el edificio. Y, como respuesta al mayor tráfico que se registrará en la zona, de forma provisional, Alvedro pasará a contar con dos entradas. A la habitual, ubicada en la rotonda, se sumará un acceso a la carretera nacional 550. Se apuntalará el servicio de taxis. Y ya dentro de la terminal para facilitar el tránsito se pasajeros y la fluidez se incorporará una nueva puerta de embarque.