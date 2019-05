Xulio Ferreiro abandona la política activa

El alcalde en funciones de A Coruña, Xulio Ferreiro, deja la política activa. Tras los malos resultados de la Marea Atlántica en las elecciones municipales, Ferreiro ha anunciado que no tomará posesión de su acta como concejal en la investidura del 15 de junio y que, tras un periodo de descanso, volverá a su puesto como profesor en la Universidade da Coruña

"No hay nadie imprescindible", ha asegurado Ferreiro, que ha dicho que la "decisión" de dar un paso atrás en caso se no revalidar gobierno ya la tenía "tomada" desde hace tiempo. "Abandono la primera línea política pero quedo en la Marea Atlántica como uno más", afirmó, en una rueda de

Ferreiro no ha querido entrar en las causas de la caida de Marea Atlántica de 10 a 6 ediles, pero ha querido "agradecer" a los que votaron a su formación el domingo y también pidió "disculpas a las personas que se pudieron sentir defraudadas". De todas formas, ha asegurado que "no nos desviamos un centímetro del camino que consideramos correcto" aunque admitió no haber sido capaz de ofrecer un balance con "resultados tangibles".

"Fue maravilloso ser alcalde de A Coruña estos cuatro años", dijo Ferreiro quien, con la voz entrecortada, aseguró que "quiero más mi ciudad que cuando comencé, porque la conozco más con sus virtudes y defectos".

IAGO MARTÍNEZ ENTRARÁ EN LA CORPORACIÓN

Ferreiro continuará como regidor hasta la investidura de la nueva corporación, y su acta de concejal la asumirá el número siete de la Marea Atlántica, Iago Martínez. Del que ha sido jefe de gabinete de alcaldía, Ferreiro ha dicho que "sin él, no hubiera sido la mitad de alcalde", y espera que en esta legislatura pueda demostrar su "valía y generosidad" al considerar que ha sido "injustamente tratado" estos cuatro años.

Además de a Martínez, Ferreiro ha querido agradecer el trabajo a los concejales salientes, personal de confianza y funcionarios municipales. Parte de ellos estaban en la sala de prensa y aplaudieron la despedida del regidor.

PACTOS CON EL PSOE

Ferreiro ha evitado concretar cuál será la posición de Marea Atlántica respecto a facilitar un gobierno en la ciudad del PSOE, la segunda lista más votada. Asegura que Marea todavía no ha tomado una decisión al respecto y que él no quiere condicionarla.

Sobre la pérdida de las de las alcaldías del cambio en Galicia, Ferreiro admitió que "no se hicieron las cosas bien" y que "el tiempo que se dedicó a unas cosas no se dedicó a otras", en relación a las disputas internas. En todo caso, ha pedido "generosidad y altura de miras" para poder recuperar la posición en los años venideros