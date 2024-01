Vive en la calle en A Coruña porque nadie le alquila un piso por tener perro: "no hay forma..."

Si encontrar algo bueno, bonito y barato para alquilar en A Coruña, como en tantas otras ciudades, es prácticamente misión imposible, si tenemos una mascota la cuestión se complica si cabe un poco más. Son muchos los propietarios que no quieren alquilar sus viviendas a personas con mascotas. Esa es la historia de Alfredo, un coruñés que lleva viviendo en la calle con su perro Nacho desde el 15 de enero cuando una sentencia tras un juicio verbal con su casero lo obligó a abandonar el piso en el que vivía en el barrio de Palavea.

Todo empezó en enero de 2023 cuando su casero le avisó de que tenía que abandonar la vivienda. Habían pasado dos años de la firma del "contrato de comodato". Alfredo asegura que como no le informó con la suficiente antelación ni por escrito automáticamente tendría que haberse renovado ese contrato. Su casero le dijo entonces que "si no me iba por las buenas, me iba a ir por las malas". Señala que llegó a ir con unos matones y que le echaron pegamento en la cerradura para que no pudiese acceder a la vivienda. Terminaron yendo a juicio y en la sentencia se determinó que Alfredo debía abandonar la vivienda el pasado 15 de enero.

Desde entonces, afirma vivir en la calle, "en donde yo vea más o menos que no hace mucho frío, sobre todo para el perro". En los dos meses que pasaron desde que le comunicaron la sentencia empezó a mirar "otros sitios, cualquiera" pero sin éxito. "Me es imposible alquilar porque no me dejan y no hay forma de que pueda alquilar algo con el perro y yo sin mi perro no voy a ningún sitio", añade.

Su situación no obedece a la falta de dinero "gracias a Dios". Lo que le ha pasado a Alfredo es que le ha sido imposible, hasta el momento, encontrar un sitio bajo cubierta para quedarse él y su perro Nacho. "Ayer, aún hablé con una inmobiliaria por un piso en Os Castros y yo le dije al chico tengo un perro pequeño ¿va a haber algún problema? y me dijo el chico me sabe mal decirlo pero no quieren que haya mascotas", explica Alfredo. " Y entonces claro buscas, buscas y buscas, aparte de los precios abusivos que ponen te ponen el problema del perro", concluye.

¿Se puede vetar la presencia de una mascota en un piso de alquiler?

Lo cierto es que sí. La ley de arrendamientos urbanos permite que se incluyan estas cláusulas en el contrato de alquiler, y en el caso de que haya una mascota hay que pactarlo en las condiciones del arrendamiento. Alfredo considera que esto es injusto respecto a otras situaciones: "si una persona va a destrozar un piso lo va a hacer con perro o sin perro, da exactamente igual. Los estudiantes hacen muchas veces fiestas y destrozan los pisos". Demanda que se deje alquilar una vivienda con perro porque subraya "no es nada del otro mundo". "Y yo mientras estoy literalmente en la calle. Incluso alguna vez me tienen dicho bueno tienes el Padre Rubinos. Es que no tengo por qué ir a Padre Rubinos porque no tengo problemas económicos. El problema es que a mí no me dejan alquilar por el perro y el perro va conmigo adonde sea", añade.

En A Coruña hay cuatro veces más perros que niños de 0 a 4 años. Hay casi 37.500 mascotas en A Coruña, de las que casi 32.000 son perros, según el Registro Gallego de Animales de compañía.