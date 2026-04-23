Vinos poéticos, clubes de lectura, pódcast y ferias: las librerías de A Coruña crean comunidad más allá de la venta de libros

Las librerías ya no son solo un lugar donde comprar libros. Se han convertido en vibrantes espacios culturales que ofrecen experiencias únicas. Con motivo del Día del Libro que se celebra este 23 de abril, varios establecimientos de A Coruña y su área de influencia demuestran que la lectura está más viva que nunca, con una programación que busca crear comunidad y ofrecer un valor añadido a los lectores.

Vinos, pódcast y libros "tarados"

En Galgo Azul Espazo Cultural, en la Avenida Gramela, triunfan iniciativas como los 'Vinos poéticos'. Su responsable, Juan Rodríguez, explica que son un maridaje con poesía que celebran cada mes con un autor y tres vinos diferentes. La idea es explorar nuevas facetas de escritores, como hicieron con Gloria Fuertes, mostrando una parte de su obra "muy diferente a la de poesía infantil".

Este espacio cultural también ha acogido ferias temáticas, como una de "libros tarados", donde diferentes editoriales vendieron ejemplares con pequeñas taras a precios reducidos. "Fue un éxito de afluencia, y volaron prácticamente todos los libros que pusieron a la venta, llegamos a más de 800 libros vendidos ese día", recuerda Rodríguez.

Además, en su escenario se graba el pódcast literario Desquiciadas del Libro, conducido por Abril Camino y María Nieto. Según Nieto, es un programa quincenal de media hora disponible en YouTube para hablar de literatura de forma amena. "Lo que hacemos es sentarnos para hablar sobre un tema vinculado a la literatura, desde el día de las escritoras hasta qué libros nos convirtieron en lectoras", comenta. El programa busca ser "simplemente divertido, accesible y nada técnico".

Es un pódcast que nace con perspectiva de género desde el principio, pero además también divertido, accesible y nada técnico" Maria Nieto Escritora y creadora con Abril Camino del pódcast 'Desquiciadas de libro'

Librería Lume

Clubes de lectura y encuentros con vermú

La histórica librería Lume reabrió sus puertas hace cuatro meses de la mano de Roberto Cagiao y su familia. En este corto tiempo, ya han puesto en marcha siete clubes de lectura distintos, que abarcan desde narrativa y misterio, con grupos de hasta 40 personas, hasta ensayo, cómic o monográficos sobre figuras como Robe de Extremoduro.

Cagiao, autor de dieciséis libros, cumplió su sueño de tener una librería, un proyecto familiar junto a su hermana y su madre. Su filosofía es que Lume sea "algo más allá de lo que es meramente una librería". Por ello, es raro el día que no hay un evento, y siempre con un plus. "El sábado hay un vermú revolucionario con Rodrigo Costoya; el sábado pasado tuvimos a Arancha Portabales y hubo una merienda", detalla.

El objetivo final es que la gente disfrute y se sienta feliz. "Es lo que buscamos, hacerle pasar a la gente un día un poquito más feliz", afirma Cagiao. Para él, el mayor premio es "ver salir a la gente después de Arancha, con una sonrisa en la boca, después de haber disfrutado, pasarlo bien y reírse, yo creo que eso no tiene precio".

Ver salir a la gente con una sonrisa en la boca después de haber disfrutado, yo creo que eso no tiene precio" Rober Cagiao Librería Lume

La lectura triunfa en el área metropolitana

El fenómeno no se limita a la ciudad. En Oleiros, la red de siete bibliotecas municipales cuenta con ocho grupos para sus tertulias literarias, y la demanda es tan alta que las plazas se sortean. María José Santos, concejala de cultura, explica que se plantean temas monográficos por trimestre, como "Italia, arte en los libros, libros prohibidos y premios Nobel".

En total, se ofertan 146 plazas que se suelen cubrir con los empadronados, lo que demuestra el gran interés por la lectura en el municipio. Este 23 de abril, la celebración del Día del Libro es la excusa perfecta para seguir fomentando estos encuentros que mantienen la cultura literaria más viva que nunca.