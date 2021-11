Vecinos del Orzán (A Coruña) despliegan sábanas blancas en sus viviendas “por el derecho a dormir”

“Si no puedes descansar por el ruido nocturno, si no puedes dormir, pon una sábana blanca en tu ventana. Que se nos vea, somos muchos, ¡por el derecho a dormir!”. Este mensaje, pegado en un folio, ha empezado a aparecer en muchas viviendas del barrio coruñés del Orzán: un llamamiento a visibilizar que no pueden dormir.

Sábanas en la Calle Socorro





Los vecinos han comenzado a seguir esta protesta espontánea, y el barrio está sembrado de algunas sábanas blancas en calles como Orzán, Socorro, Pasadizo del Orzán o Sol.

Sábana en la Calle Orzán





DORMIR CON UN MARTILLO HIDRÁULICO AL LADO

Barullo, vandalismo o peleas es lo que tienen que oír todos los fines de semana, y están hartos. Y no es solo una percepción: los propios sonómetros del Ayuntamiento coruñés muestran que se sobrepasa, con mucho, lo permitido por ley, según ha revelado la asociación de vecinos Ensenada del Orzán.





La entidad ha hecho públicas mediciones con picos de casi 95 decibelios por la noche. Es lo que equivale a oír una sirena de los bomberos a corta distancia o prácticamente lo que supone tener un martillo hidráulico enfrente.

Audio Los vecinos del Orzán despliegan sábanas blancas para protestar contra el ruido del ocio nocturno





Son datos que se dan entre la calle Sol y Socorro, en una zona más o menos abierta. En calles estrechas como Picos o Vista la situación y la resonancia hace la situación todavía más insoportable. Por eso, se plantean denunciar al concello por incumplir sus propias ordenanzas medioambientales.

FALTA DE POLICÍA

Este puente de todos los Santos no ha cambiado nada. Han tenido aglomeraciones de gente, botellón, altavoces... y falta de policía. Poco duró el refuerzo anunciado por el Ayuntamiento y la delegación del Gobierno, al no haber agentes disponibles para las horas extra.

Sábana en Pasadizo del Orzán





Los vecinos se sienten rehenes del conflicto de fondo, entre el 092 y el gobierno coruñés. Desde la policía local reclaman mejoras salariales, materiales y de efectivos que no tienen respuesta por parte de su interlocutor, el responsable de personal, José Manuel Lage.