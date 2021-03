Vecinos del Barrio de las Flores (A Coruña) desalojan 18 okupas de un chalé

La presión vecinal consiguió lo que no hicieron las autoridades. Residentes en el Barrio de las Flores (A Coruña) consiguieron este lunes que 18 okupas que permanecían en un chalé de la plaza de los Fresnos abandonasen la propiedad.

Varias personas se concentraron desde las 17h frente a la vivienda, que lleva los últimos meses con ocupantes ilegales. La protesta, comunicada ante la delegación del Gobierno, se desarrolló con vigilancia policial. Cuando marcharon los agentes, los vecinos no abandonaron el lugar y obligaron a los okupas a abandonar la propiedad. La policía volvió en ese momento para escoltarlos y evitar males mayores.

ROBOS, MOLESTIAS Y VENTA DE DROGA

La presidenta de la Asociación Veciñal en defensa do Barrio das Flores, Cruz Barrientos, apunta que los okupas “robaban la ropa de los tendales”, por la noche “armaban jaleos y fiestas” hasta las 6 de la madrugada y el lugar “era un punto de venta de droga”. “Nos costó mucho trabajo dejar el barrio limpio de droga y es un barrio más tranquilo”, asegura esta vecina, que añade que “si vinieran a vivir y no molestar, no nos metíamos”. Pese a que habían avisado a la Policía Nacional y al Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad no podían actuar sin una orden judicial.

Después de constatar que el dueño del chalé se desentiende de su propiedad, prevén tapiar la puerta con ladrillos y cemento la tarde de este martes. Se trata de que “no vuelva a entrar nadie” y de prevenir un “foco de infección” en el barrio, dado que el interior de la vivienda estaba muy deteriorado y lleno de basura e indicios de consumo de estupefacientes.