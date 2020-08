¿Van a confinar A Coruña? el Ayuntamiento aclara que no hay ninguna nueva medida para controlar el coronavirus

El gobierno local de A Coruña ha querido lanzar un “mensaje de tranquilidad” respecto al aumento de contagios de COVID-19 en el área sanitaria. Ha descartado que se vayan a aplicar medidas como un confinamiento de la población en las próximas horas.

El portavoz del concello herculino, José Manuel Lage, ha aclarado que “la Xunta por ahora no ha informado de nuevas medidas”. Entiende la “lógica preocupación de las vecinas y vecinos en una pandemia que ni ha desaparecido ni ha remitido” pero aclara que lo único que hay sobre la mesa es que la consellería de Sanidade está “estudiando la evolución de la situación sanitaria en el área de A Coruña”.

El comité técnico de Sanidade se reunirá este miércoles para estudiar, en función de la evolución de la pandemia, si endurece las restricciones actuales, las mantiene o alivia la situación en el área sanitaria de A Coruña. En todo caso, cuando se tomen el Ayuntamiento de A Coruña informará a la población “a través de los canales oficiales. En las últimas horas se han multiplicado los mensajes en redes sociales que daban por confirmado un confinamiento del área herculina, una posibilidad que parece poco probable.

NO.

PROTECCIÓN CIVIL NO VA A CONFINAR LA CIUDAD.

-Es sanidad quien tiene competencias en esa materia.

-La jefatura provincial no tiene capacidad para tomar esa decisión.

-P.C.Coruña solo tenemos competencias a nivel Ayto. y tampoco en restringir la movilidad.

NO DIFUNDAS BULOS! pic.twitter.com/Uc56b6aP7h