El Último de la Fila ya no actuará en Riazor y los hoteles de A Coruña reciben las primeras cancelaciones: "Se van a ir a Santiago"

El esperado concierto de El Último de la Fila en A Coruña, programado para el 13 de junio de 2026 en el Estadio de Riazor, ha sido trasladado a Santiago de Compostela. La organización ha confirmado que el evento se celebrará finalmente en el Auditorio Monte do Gozo en la misma fecha. Esta decisión se debe a la imposibilidad de utilizar el estadio coruñés ante la posible disputa del 'playoff de ascenso a Primera División' por parte del Deportivo de A Coruña, lo que supone un fuerte impacto económico para la ciudad herculina.

Lluvia de cancelaciones en los hoteles

El sector hotelero coruñés ya ha comenzado a registrar las primeras cancelaciones. Agustín Collazos, director de la asociación de hospedaje de A Coruña (Hospeco), ha explicado que el traslado afectará "bastante" al sector, ya que muchas reservas no tenían tarifas prepago y son cancelables. "Lógicamente, si existe esta posibilidad de cancelar, pues muchos se van a ir a Santiago", ha lamentado Collazos.

Susi Garcia Estadio de Riazor

Pese a este revés, Agustín Collazos confía en que las habitaciones que queden libres puedan ser ocupadas por el turismo vacacional. "Tenemos que jugarla todo a una baza, a la baza del turismo vacacional. Ahí estamos confiados y esperamos que todas esas anulaciones que se vayan a producir, pues tengan luego en positivo una mayor llegada de turistas", ha señalado.

Fuerte tormenta política

El que iba a ser el primer gran evento musical en Riazor desde 2022 ha terminado en un fiasco que ha desatado las críticas de la oposición. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, ha criticado duramente al gobierno local de Inés Rey, recordando que "en su día, ya habíamos advertido que la fecha escogida podía coincidir con eventos que se podían realizar en el estadio". Para Lorenzo, las consecuencias son que "la ciudad pierde otro gran evento", lo que produce "pérdidas económicas para la ciudad" y una merma de "imagen y prestigio”.

COPE Coruña Miguel Lorenzo, portavoz del PP de A Coruña, en COPE

En una línea similar, la candidata del BNG, Avia Veira, ha acusado al ejecutivo de actuar con "falta de rigor, seriedad e improvisación" y ha sentenciado que "el gobierno local de Inés Rey vuelve a liarla una vez más". La formación nacionalista ha anunciado que ha registrado preguntas por escrito para exigir transparencia en este asunto.

Gestión de entradas

La organización del concierto ha detallado el nuevo procedimiento para los asistentes. Las nuevas entradas para el Monte do Gozo se ponen a la venta este sábado a las 11:00h a través de Ticketmaster, con un precio único de 80 euros. Quienes ya tuvieran entradas de pista o movilidad reducida podrán usarlas directamente, mientras que a los asistentes con entradas de grada se les devolverá el dinero y han tenido acceso a una preventa exclusiva.

La esperanza de Alvedro

Paralelamente, el sector hotelero sigue pendiente del impacto del traslado temporal de vuelos de Santiago a Alvedro. Agustín Collazos ha indicado que "es demasiado pronto" para notar un aumento en las reservas, aunque confía en que "algo de influencia tendrá". Los primeros días de operativa han registrado retrasos en el bus que conecta Alvedro con A Coruña, mientras que los autobuses desde Santiago circulan con baja ocupación, según ha comentado una empleada de Monbus.

En este contexto, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha descartado la propuesta del Clúster de Turismo de especializar los aeropuertos gallegos. Calvo ha insistido en la importancia de la coordinación entre administraciones para negociar con las aerolíneas: "Lo que estamos trabajandoa día de hoy es en una coordinación más efectiva" en la que "podamos ir todos juntos" a las jornadas de captación de vuelos.