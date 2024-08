A Torre de Hércules incorpora esculturas sonoras: así as podes ver -e oír

A Coruña continúa celebrando o XV aniversario da Declaración da Torre de Hércules como Patrimonio Mundial pola UNESCO. A alcaldesa, Inés Rey, presentou este xoves a mostra ‘Reverberos’, un proxecto artístico de Berio Molina instalado no faro romano aberto ao público ata o 1 de setembro.

A mostra, comisariada por Ángel Cerviño, componse de tres conxuntos de esculturas sonoras localizadas no interior da Torre. No primeiro andar atópase unha estrutura piramidal de base pentagonal que, ao vibrar, produce un son único. No segundo andar álzanse módulos amoreables de base cadrada que alcanzan ata cinco metros de altura. E no terceiro andar, xusto antes de chegar á balconada, dúas estruturas de base circular con teito abovedado envolven o público cos seus sons.





O obxectivo é que o público, a medida que ascenda pola Torre, se sinta envolto polo son chegando á máxima intensidade no punto alto da Torre: “É por iso que a experiencia que nos ofrece ‘Reverberos’ non é só cultural, senón sensorial, conectándonos coa esencia máis profunda da Torre” explicou a alcaldesa.

Sinal marítimo e artístico

Rey destacou a dobre vertente da Torre de Hércules como sinal marítimo e artístico: “Este faro non só iluminou o camiño de mariñeiros, tamén de poetas, artistas e soñadores que atoparon na Torre unha fonte de inspiración e de recoñecemento como símbolo da cidade” sinalou.

Puxo de exemplo as torres de caramelo de Picasso así como os versos de Luísa Villalta e reivindicou o monumento como símbolo coruñés: “Da súa pedra nace un espírito profundamente coruñesista, aquel que mestura liberación e tradición, historia e vangarda e do que beberon artistas locais como Xaime Cabanas ou Manuel Rivas”.