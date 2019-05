Toda la corporación de A Coruña, excepto el PP, apoya la retirada del título de hijo predilecto a Manuel Fraga

Toda la corporación de A Coruña (Marea Atlántica, PSOE y BNG), a excepción del PP, han apoyado la moción presentada por los nacionalistas para pedir la retirada del título de hijo adoptivo de la ciudad a Manuel Fraga y Laureano López Rodó, ministros en la dictadura franquista. La propuesta de moción fue entregada a todos los grupos municipales por un colectivo de presos de la dictadura, y, fue el BNG el único grupo que presentaba la moción en el último pleno de este mandato.

El primer encontronazo de esta moción ya se planteaba en la votación por la urgencia de la misma. El PP "no" consideraba "urgente" su tramitación. La portavoz del PP, Rosa Gallego, aseguraba que el escrito es una "provocación sectaria" a tres semanas de las elecciones municipales. Criticaba, además, que el gobierno local de Marea Atlántica considere urgente esta moción y no "recoger la basura de los contenedores de las calles de la ciudad". Los populares lamentaron además que el PSOE apoyase esta moción. Recordaron que Manuel Fraga ha sido también "padre de la Constitución" y presidente de la comunidad gallega durante 16 años con mayorías absolutas. " ¿Creen que los padres de la Constitución como Gregorio Peces-Barba o Jordi Solé Tura habrían dicho lo mismo? O Francisco Vázquez, o Emilio Pérez Toruiño, o Fernando González Laxe. Sentirían vergüenza. Ustedes ya no representan al PSOE sino al PSOE de la Marea", añadió Gallego.

La portavoz municipal del PSOE, Yoya Neira, justificó el apoyo de su partido a la moción en la diferencia entre el Fraga, ministro del franquismo y el Fraga democrático, padre de la Constitución y presidente de Galicia. Por su parte, la portavoz del BNG, Avia Veira consideró "inexplicable" la postura del PP. Recordó que ambos títulos se dieron durante la dictadura. Veira, ante la postura de los populares, destacó que "no hay manera de que el PP se deshaga de su pasado. Se les acaba de ver el plumero". El concejal de culturas, José Manuel Sande aseguró que cuentan con un informe que recomienda la retirada de estos títulos.

El ayuntamiento de A Coruña declaró hijo adoptivo a Manuel Fraga Iribarne el 24 de diciembre de 1968. Laureano López Rodó fue reconocido con el mismo nombramiento en el 15 de mayo de 1972.