Un tipo concreto de accidente preocupa a los responsables de tráfico de Galicia

¿Son los jóvenes los más imprudentes al volante? ¿O el envejecimiento poblacional se nota también en las carreteras? Ni una cosa, ni otra, al menos en Galicia. La mayor parte de las personas que mueren en accidentes en Galicia son de mediana edad.

Lo ha contado la coordinadora de la DGT en Galicia, Victoria Gómez Dobarro. La accidentalidad más grave se centra en “el tramo entre 45 y 54 años, es un problema en Galicia significativo”, seguido por los de “35 a 45 años”. Aquí hay una tendencia especialmente preocupante: los accidentes mortales en moto. A estas alturas de 2024 superan la veintena, mucho más de lo que se suele registrar en todo un año entero, aunque se note “muchísimo más en zonas donde se usa más la moto como Andalucía y el Mediterráneo”

Este colectivo supone ya “un 35% de los fallecidos en Galicia” y responde a un perfil “muy específico” de conductor. “Generalmente, usa la moto por ocio con una media de unos 56-57 años y usa vías secundarias, carreteras con mucha curva, muy sinuosas y con paisaje”.

Mayores y vehículos automáticos

La gente mayor suele estar implicada en siniestros como víctimas de atropello. Al volante los accidentes suelen ser menos graves, pero llamativos, a veces causados por confusiones con vehículos automáticos, como ocurrió con el atropello a una terraza en Vigo. “Creo que no se pueda culpar al tipo de vehículo, sino al uso que se haga, o que no se tenga la pericia”, opina Dobarro, que apunta a la dificultad de manejo “de pasar de tres pedales a dos. Cuando supuestamente sería más fácil, quizás la inercia de toda la vida de buscar el embrague provoca esas situaciones, pero desde luego no es frecuente. Es llamativo, pero no es frecuente”.

No obstante, a las Jefaturas de Tráfico de toda Galicia llegan todos los días peticiones para revisar si determinada persona está en condiciones de mantener el carné de conducir, bien sea por la edad o porque toma ciertas medicaciones. La coordinadora de tráfico apunta que “es muy frecuente que una persona detectada por la Guardia Civil parece que esté adormilada, que no responde. Le hacen la prueba de alcohol porque parece que ha tenido algún tipo de consumo y no hay presencia de alcohol”. Sin embargo, cuando le preguntan a ese conductor, “toma una serie de medicamentos que enlentecen sus movimientos, que condiciona mucho su capacidad de conducir de una manera adecuada”.