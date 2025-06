La tienda de ropa vintage de Galicia que querrán recomendar todas las influencers: "Batió récords"

Seguro que en casa tienes alguna prenda de ropa que no te pones o que te pones muy poco. Puede que en alguna ocasión hayas pensado en deshacerte de ella. Hay una regla no escrita que indica que lo que no nos ponemos en un año, debemos desecharlo.

Pero en vez de tirarla, a esa prenda le puedes dar una segunda vida. Está muy de moda esto de rastrear los mercadillos y la ropa de segunda mano. Y hay muchas influencers les encanta.

La tienda de moda de segunda mano que deberías visitar

En este sentido, la mejor tienda de ropa de segunda mano, la que querrán recomendar las mejores creadoras de contenido, sin duda, en cuanto la conozcan, es la tienda Arroupa.

Hemos estado en la de A Coruña. Se sitúa en la calle Barcelona y, en sus 110 metros cuadrados, tiene de todo. Todo tipo de prendas de segunda mano de muchas marcas, zapatos, ropa de bebé o incluso complementos.

Te puedes llevar un abrigo de 200 euros por 20 y ojo, porque no todo es ropa usada. La hay nueva, donada por famosas empresas colaboradoras desde sus restos de temporada.

Empleo y ropero

Pero más allá de lo colorido del lugar, o de los precios lo importante está en el interior, porque Arroupa, el proyecto de Moda Re- de Cáritas, es mucho más que una tienda de reutilización textil. Es una empresa de inserción social. Quienes atienden en el mostrador son personas a las que la entidad ayuda a buscar un empleo. En 2024, el proyecto Arroupa dio empleo a casi 40 personas en la diócesis de Santiago, como Emi. Esta joven llegó de Venezuela hace un año y , después de echar muchos curriculums, no consiguió una oportunidad en seguir con su experiencia en comercio hasta que encontró este proyecto.

Noela Bao Interior de la tienda Arroupa de A Coruña

“Las empresas mercantiles buscan a los mejores para captarlos. Nosotros, buscamos a quienes han quedado en situación difícil en un momento vital, los formamos, les acompañamos y les y ayudamos a volver a integrarse en un trabajo ya normalizado, estable y competente”, ha indicado Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana en Santiago.

Para la selección, valoran la necesidad y ganas que tenga esa persona “para darle una segunda oportunidad”, añade María Vizcaíno, la técnica de inserción de Arroupa.

Noela Bao En Arroupa también hay ropa de bebé y complementos

Las personas que trabajan en esta empresa pueden estar entre seis meses y tres años para que pueda tener la experiencia laboral suficiente que le permita volver al mercado.

Y no se queda así. Arroupa es más. También centraliza los servicios de ropero de Cáritas. Las personas beneficiarias vienen con los vales desde las parroquias, y en 2024 les entregaron en la red de tiendas Arroupa casi 18.000 prendas. “Batió récords”, apunta Farjas.

Noela Bao Pilar Farjas explica cómo utilizan Arroupa como ropero las personas beneficiarias de Cáritas

Dónde acaba la ropa que dejamos en los contenedores

La de la calle Barcelona es una de las cinco tiendas Arroupa que hay en Galicia. Este año sumará una, en Vilagarcía. Es una de las patas de este ejemplo de economía circular, cuyo recorrido comienza en alguno de los 370 contenedores distribuidos por puntos clave, como los que están en las tiendas de Inditex.

Ahí se han recogido más de 1800 toneladas de ropa en 2024. La entidad se encarga de tratarla y clasificarla en una planta especial. La mitad se puede reutilizar y se mantiene el control para tratar el residuo textil de forma correcta y sostenible.

“El 50% del textil recogido puede volver a reutilizarse, Pilar Farjas Directora de Cáritas Diocesana en Santiago

Noela Bao Logo de Arroupa

“El 50% del textil recogido puede volver a reutilizarse, preparado, ozonizado, saneado y puede volver a las tiendas para la venta o para la entrega social”, asegura Farjas. Pero, además, el 38% del textil es “reutilizable”, es decir, que se puede recuperar para fibra o material industrial. El resto de residuos que no se puede reutilizar es “gestionado por gestores autorizados”, por lo que “evitamos que vaya a contenedores incontrolados”.

El llamamiento a los ayuntamientos

Son muchos los factores que avalan el éxito de este innovador proyecto de inserción y compromiso medioambiental. Por eso, desde Cáritas apelan tanto a las personas consumidoras como a, ojo, los ayuntamientos, en un momento importante. Las entidades locales se van a hacer cargo a partir de ahora del reciclaje separado del residuo textil, y Farjas apela a que tengan en cuenta que no todas las empresas son iguales.

Noela Bao Fachada de la tienda Arroupa de A Coruña en la calle Barcelon

Farjas apela a que los municipios “se comprometan con un modelo circular como el de Cáritas, que llega hasta el final, que llega hasta las personas, que es un compromiso por la dignidad de las personas”. Por eso, anima a que eviten una “visión exclusiva mercantilista de la gestión del residuo textil” y apuesten por “una gestión que sea que mire a las personas y se comprometa por la justicia social”.

Arroupa ha evitado en un año la emisión de 46.000 toneladas de CO2 y ha permitido ahorrar 6.400 millones de litros de agua. Además, el proyecto tiene otro punto a su favor: todos los beneficios que genera se reinvierten, íntegramente, en programas de inserción social y sostenibilidad.