Un temporal trae lluvia, viento y olas en Galicia este jueves

Se acabó la tregua. Galicia vuelve a estar este jueves bajo la influencia de una profunda y amplia borrasca atlántica. Se aproxima al oeste de Europa y afectará de forma “importante” al norte peninsular. El temporal, que se espera que se prolongue el viernes, trae lluvia intensa, viento fuerte y grandes olas.

��#AemetInforma: temporal de lluvia��️, viento��️ y mar�� en el norte peninsular

��la madrugada del próximo jueves, día 12 una profunda #Borrasca atlántica comenzará a entrar por #Galicia dando lugar a un temporal de lluvia, viento y mal estado de la marhttps://t.co/Ff7OUR6uA3 pic.twitter.com/Wb9bn7NkK1 — AEMET (@AEMET_Esp) December 10, 2019

La Xunta ha activado la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral de la comunidad. La situación adversa comenzará en A Coruña y Lugo y se extenderá a Pontevedra. Las olas pueden llegar hasta los 7 metros por mar combinada del noroeste. En A Mariña lucense, va acompañada de viento del oeste, fuerza 8. En el interior de Pontevedra se espera la acumulación de precipitaciones de 80 milímetros en 12 horas.

Na animación das últimas horas das imaxes do radar vemos como foron entrando os chuvascos esta tarde, continuando nas vindeiras horas.

Mañá xoves agárdanse unha situación meteorolóxica adversa en terra, con chuvias e ventos fortes, e unha situación complicada no mar #sentidiño pic.twitter.com/fA2pvUcGkX — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 11, 2019

En el caso de A Coruña, a la alerta naranja por fenómenos costeros se suma otra por viento del oeste y suroeste en tierra, que podrá alcanzar los 80 kilómetros por hora. Por este motivo, ya se ha anunciado el cierre de la Torre de Hércules.

⚠️ Mañá haberá na cidade ventos de forza 7-8 durante toda a xornada, polo que a @torrehercules e o CIAV permanecerán pechados.



Desculpade as molestias e extremade as precaucións‼️#sentidiño — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) December 11, 2019

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Desde la Dirección Xeral de Emerxencias aconsejan la suspensión de las actividades pesqueras y marisqueras en las zonas más peligrosas, así como extremar las medidas de seguridad. Recomiendan a la población permanecer lejos de la línea de costa, de las playas y de los paseos marítimos para prevenir un eventual golpe de mar. Asimismo, recomiendan evitar aproximarse a diques, rompientes, espigones, muelles o zonas que puedan ser barridas por el mar.

Respecto al viento, hay que vigilar posibles caidas de objetos de balcones y ventanas. Y, debido a la previsión de lluvias, aconsejan circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras. Además, la recomendación es evitar pasar cerca de árboles, paneles publicitarios, andamios y objetos que puedan ser derribados por el viento. No atravesar zonas inundadas o con riesgo de hacerlo, no aparcar en las riberas de los ríos, no utilizar vehículos inestables como bicicletas y ciclomotores son otros de los consejos del organismo autonómico de emergencias.