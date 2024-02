Temporal en A Coruña: la Policía Local ayuda a cruzar por los fuertes vientos en el Paseo

A Coruña sigue con lo que parece un temporal eterno. Ahora es la borrasca Mónica la que trae lluvia, olas y mucho, mucho viento. Las papeleras están llenas de paraguas rotos y se han registrado ya rachas de 94 kilómetros por hora en el dique de abrigo.

Hace tanto viento que la Policía Local se ha desplegado en varias bocacalles del Paseo Marítimo, donde el viento azota siempre con fuerza. Hoy, más que nunca. Han acudido a la zona para controlar que no se produzcan incidencias y para ayudar a la gente, por ejemplo, a cruzar la calle. En lugares como Modesta Goicuría o, cómo no, en la esquina siempre venteada de la calle Rubine es casi imposible mantenerse en pie.





Incidencias y sanciones por imprudencias

Dos vuelos fueron desviados a Santiago, procedentes de Madrid y de Londres A primera hora los servicios municipales tuvieron que acudir a varios lugares, sobre todo en la zona del Orzán. Los bomberos han asegurado tejados en Durán Loriga o Río Tambre y se desplazaron este lunes a la Calle Costa Rica a asegurar el letrero luminoso de la discoteca Chaston.

Entre el fin de semana y ahora se registraron unas 25 incidencias en la ciudad. Los accesos a playas, parques y jardines siguen cerrados como mínimo 24 horas más, y ha circulado por toda España la imprudencia de tres jóvenes que en plena alerta roja y en pleamar saltaron el cordón policial, móvil en mano, para hacer fotos a las olas. Acabaron empapados, algo mucho mejor, desde luego, que muertos por ahogamiento.





Estos últimos días fueron sancionadas dos personas por saltarse las cintas policiales en la costa, según ha confirmado a COPE Coruña el director de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento herculino, Carlos García Touriñán. La Policía Local tuvo que sacar del agua a una persona que se estaba bañando en San Amaro la tarde del domingo. “No solo se ponen esas personas en riesgo sino que ponen en riesgo a todos los servicios de emergencia”, lamenta”.

Tanto este lunes como el martes seguirá la alerta naranja en el litoral de A Coruña. La predicción de AEMET habla de viento del norte/noroeste fuerza siete y olas de hasta siete metros.

La lonja y las pescaderías, vacías

Llevamos casi una semana de avisos y alertas en el mar. Hasta el miércoles, como mínimo, no se normaliza la situación, y esto significa que casi no llega pescado a los mercados. La Lonja de A Coruña ha estado prácticamente vacía en los últimos días, con el 5% de su actividad habitual. Juan Carlos Corrás, presidente de la lonja, habla de “prácticamente tres días sin ninguna actividad. Te puede llegar algo de otros puertos pero la cantidad es mínima”.

La flota está amarrada y esto se nota en las pescaderías. Este lunes es día de cierre habitual para muchas pero no tienen claro que mañana haya producto para abrir.“Nos tendremos que quedar en casa, si no hay mercancía no puedes”, cuenta Óscar, de la pescadería Nortemar del mercado de la plaza de Lugo. A esto, hay que sumar otro efecto: al llegar poco pescado, el precio se dispara. “Cuando escasea, lo poco que hay lo queremos todo y se encarece”, afirma.

Audio La situación de la lonja y de las pescaderías de A Coruña con los temporales





Activación del plan Inungal

La Xunta ha activado el Plan Inungal, el plan especial ante el riesgo de inundaciones, por los caudales de los ríos Mandeo y Mendo. Por ello, se pide que se extremen las precauciones al paso de estos ríos por Betanzos y Paderne.

Entre las recomendaciones: abandonar cualquier actividad que se realice en los cursos fluviales, evitar atravesar puentes o torrentes, retirar los vehículos de los márgenes de los ríos y, en caso de inundación en una vivienda, acceder a la parte más alta para protegerse.