La surrealista multa que recibió un repartidor de A Coruña: "Me da vergüenza"

Un repartidor de A Coruña, José Ramón, ha manifestado públicamente su indignación tras recibir una multa de 200 euros por, según la cámara que registró la sanción, aparcar en doble fila en la calle Federico Tapia. En realidad, según cuenta el afectado, estaba esperando para dejar su furgoneta en una zona de carga y descarga ocupada, irregularmente, por un turismo. Puso el intermitente y esperó dentro del vehículo a que el conductor emprendiera la marcha. Tardó en hacerlo, relata, porque "estaba con el móvil".

La sorpresa fue la multa que recibió unos días después: las cámaras lo detectaron e interpretaron que estaba en doble fila. "Te multan sin saber si estás jodido, perdonando la palabra, si estás fastidiado, si tienes un por qué", destaca. "Me multan a mí, me da vergüenza", añade.

Subraya el impacto económico de la sanción que representa una cantidad significativa para quienes no ganan esa suma ni en un día de trabajo. "Eso es lo bonito que tienen las cámaras. En vez de venir un agente, presencial, para saber lo que pasa me multan. Son 200 euros, 100 por pronto pago. No los gano al día", lamenta José Ramón.

Noela Bao Cartel de Vía Prioritaria Vigilada en Federico Tapia

no es una situación inusual

No es una situación inusual. Podría pasarte también a ti. Las cámaras ubicadas por toda la ciudad imponen una sanción si el vehículo está parado, ocupando un carril, más de tres minutos, en vías vigiladas como Federico Tapia. La recomendación de la policía local es, en estos casos, mover el coche hacia adelante y hacia atrás para indicar que no se ha dejado aparcado de forma irregular. Así la cámara pone el contador a cero antes de que te impongan una multa.

En todo caso, si ya te han multado, puedes recurrir. Ya lo ha hecho este repartidor coruñés que pide la revisión de los videos grabados por las cámaras para comprobar que en ningún momento se bajó del coche y que solo estaba esperando a que el otro vehículo dejase libre el espacio de la zona de carga y descarga.