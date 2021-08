El SOS de las orquestas de Galicia: de cantar a repartir comida o echar cemento en una obra

Un sector que da tantos empleos directos como Alcoa o Barreras languidece a la vista de todo el mundo. Hablamos de las orquestas, que viven el peor verano de su historia. Es la alerta de la Asociación de Empresarios de la Verbena Gallega. De 300 orquestas que había antes de la pandemia, esta temporada estival funcionarán menos de 20.

Muchos de sus integrantes llevan dos años sin ingresos. Pablo Franco, secretario general de la entidad, habla de que, por las características de las contrataciones, buena parte "no pudieron entrar en ERTE" porque se dan de alta y baja en la Seguridad Social los días de actuación. "El otro día me encontraba a uno de los mejores cantantes de Galicia repartiendo comida con la plataforma Glovo". Otro, que fue cantante de Panorama, "estaba trabajando en una obra, he visto unas fotos de él echando cemento".

VETO A LA VERBENA EN LAS FIESTAS DE A CORUÑA

Hasta para liquidar su actividad tienen problemas, porque no hay compradores para los enormes camiones orquesta del sector. Y a esta situación no ayuda la programación de festejos en concellos como el de A Coruña, que veta las verbenas en su programación de las Fiestas de María Pita. Señala que a las asociaciones de vecinos que presentan propuestas de actos se les dice que pueden programar "cualquier otra cosa, pero verbena no".

Franco critica la postura del consistorio coruñés cuando las pruebas piloto han revelado estos eventos como seguros, al menos "tanto como un concierto de Miguel Ríos". La asociación se plantea nombrar a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, persona 'non grata' o entrar con sus enormes camiones en la plaza de María Pita para que "al menos nos escuchen". "Si se trata de hacer ruido, nadie tiene más vatios de sonido que nosotros", indica.