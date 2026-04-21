La sorprendente nueva vida del primer Zara de la historia, en A Coruña: "Alto valor simbólico"

El histórico local comercial que albergó la primera tienda de Zara, ubicado en la calle Juan Flórez de A Coruña, inicia una nueva etapa tras su reciente cierre. La propiedad del inmueble ha formalizado un acuerdo de arrendamiento con Dia, que implantará en este enclave una nueva tienda.

La cadena de supermercados ha destacado en un comunicado que esta apertura supone reforzar su presencia en "ubicaciones estratégicas y de alto valor simbólico". El local, considerado por la compañía "un espacio icónico dentro del tejido comercial de la ciudad", había "despertado un notable interés por parte de distintos operadores".

DIA Imagen de archivo de un Supermercado Dia

Según asegura la empresa, "finalmente, la propuesta de Dia ha resultado seleccionada por su enfoque alineado con las necesidades actuales del consumidor urbano y su apuesta por el comercio de cercanía".

Un nuevo supermercado de proximidad

El nuevo supermercado contará con una sala de ventas de 300 metros cuadrados y su apertura supone, según la compañía, "un paso más" en la "consolidación" del modelo de proximidad que afirma perseguir Dia en la comunidad gallega.

Esta tienda será la número ocho en A Coruña, la 42 en la provincia y la 101 en toda la comunidad. Para su funcionamiento, contará con más de 10 empleados, y desde la empresa se ha especificado que serán "todos ellos de nueva contratación".