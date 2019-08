Soleá Morente: "Las lecturas de Patti Smith han sido una de mis influencias"

Soleá Morente actúa esta noche en el Castillo de San Antón a las 22:30. La artista granadina agotó en pocos minutos las invitaciones para su concierto. Soleá pasó esta mañana por los micrófonos de Cope Coruña, donde se mostró encantada de ver Galicia, un tierra que le encanta por la gente y por su comida.

La cantante ofrecerá esta noche un espectáculo en el que actuará con la banda Napoleón Solo y hará un repertorio de su último disco, Ole Lorelei, pero también cantará canciones de su anterior disco.

El apellido ilustre no le pesa a Soleá que afirma que “llamarme Morente es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, me considero muy suertuda por ello”.

La música de la granadina mezcla muchos estilos que se ven en su gustos musicales. “He estado escuchado mucha música los días libre de verano, de un grupo me voy a otro. He estado escuchando piedras angulares de la música como Bowie o Antonio Vega, pero de ahí voy derivando a grupos más minoritarios”.

Soleá estudió filología hispánica y por ello es una amante de la lectura. Federíco García Lorca y la generación del 27 son unas de sus principales influencias. En cuanto al plano musical hay una cantante que le influye en especial y que podremos disfrutar el viernes en A Coruña. “Las lecturas de Patti Smith han sido una de mis influencias, la sigo mucho. Tuve la suerte de conocerla en mi casa en Granada, vino a conocer a mi padre y se comió un cocido”.

La granadina ya trabaja en su próximo disco, del que mostrará algunos temas en el concierto de esta noche.