Una socorrista de A Coruña desmonta un mito sobre cómo evitar picaduras de carabelas portuguesas: "No es una prevención"

Entrevista con Nuria Rodríguez, coordinadora del Servicio de Salvamento en A Coruña

Las primeras carabelas portuguesas del verano ya han llegado a las playas gallegas, y en A Coruña, zonas como Orzán y Riazor no se libran de su presencia. La bandera blanca con una medusa dibujada ondea junto a las habituales, alertando a los bañistas del riesgo.

Nuria Rodríguez, coordinadora del servicio de salvamento en A Coruña y presidenta de la Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo, advierte que este año han aparecido antes de lo previsto y que, aunque son algo más pequeñas, “siguen siendo peligrosas”.

"Lo que hacemos es poner bandera amarilla y la de las medusas para que la gente entre con precaución. Si hay más de 20 ejemplares o más de 5 picaduras, colocamos bandera roja", explica Rodríguez.

Concello de Bergondo Carabela portuguesa en una playa de Bergondo (A Coruña)

Cómo actuar ante una carabela portuguesa

La socorrista insiste en que la prevención es fundamental. "Lo que hay que hacer es avisar al socorrista, salir del agua y no tocarla nunca", señala. En caso de picadura, los pasos son claros. "Quitamos los tentáculos con agua salada, nunca con agua dulce, aplicamos frío y, si es necesario, valoración médica", detalla.

Concello da Coruña Carabelas Portuguesas en A Coruña

Además, recuerda que no se debe exponer la zona al sol ni rascarla y que el uso de crema solar como supuesta protección frente a carabelas no es una medida garantizada. "No te puedo decir que es un mito, pero sí es cierto que no es una prevención al 100%", asegura.

Más peligros que las medusas

Rodríguez confirma que las carabelas están ganando protagonismo frente a otros “enemigos” del bañista coruñés, como el escarapote, un pez espinoso que se cuela en la arena y daña los pies de quien lo pisa . "En Riazor no tenemos ninguno este año y en Orzán hay muy poquitos".

EFE / Cabalar Foto de archivo de la playa del Orzán, en A Coruña

En cuanto a incidencias, predominan cortes, caídas y alergias. Aunque son menos frecuentes, las intervenciones de reanimación cardiopulmonar (RCP) siguen siendo parte del trabajo, junto con picaduras de insectos y reacciones a ciertas algas.

La desobediencia, un problema persistente

A pesar de las campañas de concienciación, la imprudencia sigue presente. "Seguimos desobedeciendo mucho las indicaciones de los socorristas", lamenta. Entre las conductas más peligrosas, menciona los saltos desde el mirador de San Amaro o entrar al agua con bandera roja.

Una Bandera Roja en una playa junto al mar

Además, critica que a menudo se asignen a los socorristas tareas ajenas a su función: "Nos ponemos de servicio de limpieza, de veterinarios, de auxiliares de baño… nuestra labor es prevenir accidentes".

Retos virales y ahogamientos

Los retos virales en el agua son otra preocupación. Más allá de la última tendencia de contaminar las piscinas, hay uno que les preocupa especialmente: aguantar lo máximo posible sin respiración en el agua.

Rodríguez recuerda el caso reciente de un deportista gallego fallecido en una piscina al intentar hacer una apnea prolongada. "aguantó demasiado y no pudieron sacarlo con vida", asegura. Por ello, "Es importante que la gente no haga este tipo de cosas", que "ya no lo hacen ni los que saben".

En cuanto a las cifras de ahogamientos en Galicia, advierte que este año se han registrado más casos en gente joven y en zonas sin socorristas. La mayoría, no obstante, siguen correspondiendo a hombres mayores de 65 años con problemas cardíacos en el agua.

Consejos para un baño seguro

La presidenta de la Federación Galega de Salvamento e Socorrismo resume las pautas básicas para un baño seguro:

Concello da Coruña Bandera azul en la playa de Riazor de A Coruña

Vigilar siempre a los niños.

No nadar solo y, si se hace, hacerlo paralelo a la orilla.

Usar boya señalizadora en entrenamientos.

Entrar poco a poco al agua para evitar el choque térmico.

Hidratarse y protegerse del sol.

Un consejo básico es "hacerle caso a los socorristas". En caso de que no haya servicio de Salvamento, nada de tirarse al agua para intentar un rescate peligroso. Lo correcto es, señala, "llamar al 112".