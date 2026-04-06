Sar Lamine, senegalés, lleva 18 años en A Coruña: "Es muy tranquilo, no podemos quejarnos"

Decenas de ciudadanos senegaleses han formado largas colas durante este domingo y lunes en la Casa da Cultura Salvador de Madariaga de A Coruña. El motivo ha sido la instalación de una embajada temporal de su país, una iniciativa que les ha permitido renovar sus pasaportes y otra documentación sin necesidad de desplazarse a Madrid, donde se encuentra el único consulado permanente en España.

COPE Cola de senegaleses en el edificio de Durán Loriga, A Coruña

Uno de los cientos de senegaleses que ha acudido a la cita es Sar Lamine, de 44 años y residente en A Coruña desde hace dieciocho. Con su pasaporte a punto de caducar, la oficina itinerante ha supuesto un gran alivio. "Si no, te va a costar ir a Madrid perder, a lo mejor, dos días del trabajo, más el gasto del viaje y todo", ha explicado sobre la importancia de esta oportunidad.

Una vida polifacética en A Coruña

Lamine llegó a la ciudad con 26 años en busca de oportunidades y, desde entonces, ha demostrado ser de lo más polifacético. Comenzó en la venta ambulante, un trabajo que, según ha confesado, no le gustaba nada porque "en Senegal era marinero". Fiel a sus orígenes, pronto encontró trabajo en el mar, pero su trayectoria laboral no se detuvo ahí: también ha trabajado en soldadura, paquetería, agricultura y, actualmente, ejerce como fontanero.

Tras casi dos décadas, Sar Lamine asegura ser muy feliz en la ciudad que lo acogió. "Sí, me gusta vivir en A Coruña porque es muy tranquilo, la verdad, no podemos quejarnos", ha afirmado con una sonrisa. Su historia es un reflejo de la de muchos compatriotas que han echado raíces en la comunidad.

Un respiro para los residentes en el norte

Durante los dos días que ha estado operativa, la oficina ha recibido a senegaleses de toda Galicia e incluso de comunidades cercanas como Asturias y Castilla y León. Es el caso de Awa, que se desplazó desde Camariñas, donde vive desde hace catorce años. "Llegué a las 8 y 10. Nos avisaron, porque hay una página en Internet donde se dejan las noticias. Por eso aprovechamos, porque a la mía le quedan pocos días", ha detallado.

Amorú, con veinte años de residencia en la ciudad herculina, también llegó a las ocho de la mañana. Ha destacado la importancia de tener la documentación en regla: "Cuando pierdes el NIE, o cuando caduca, tienes que tener el pasaporte. Si no lo tienes, no vas a poder arreglarlo". Amorú ha explicado que para muchos el viaje a la capital es inviable: "Hay mucha gente que no tiene dinero para ir a Madrid a renovar el pasaporte, porque eso te sale dinero. Si no lo tienes, no puedes ir".

Hay mucha gente que no tiene dinero para ir a Madrid a renovar el pasaporte"

Por su parte, Llame, residente en Vigo, ha aprovechado la ocasión para renovar su pasaporte, caducado desde diciembre. Se enteró gracias a un amigo que se lo recomendó cuando planeaba viajar a Madrid para realizar el trámite. Estas paradas de la embajada senegalesa, que llegó a A Coruña tras pasar por Bilbao, se han convertido en una solución esencial.

COPE Senegaleses en Durán Loriga (A Coruña)

Una gestión "imprescindible para la regularización"

Desde la organización EcoDesarrollo Gaia, que colabora con la comunidad senegalesa, han explicado a Europa Press que para muchos "es una oportunidad de renovarlo", un trámite que califican de "imprescindible para la regularización". No obstante, han aclarado que este proceso no les da derecho a voto, ya que para optar a la nacionalidad española se requieren, entre otras cosas, "diez años aquí, y sin antecedentes, para poder optar a la nacionalidad y después cuatro años más".